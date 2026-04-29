Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 66 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Phoenix



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sur

: 0 a 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Phoenix, Arizona

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.