Boca vs. Cruzeiro hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido de la Copa Libertadores

Cruzeiro y Boca se enfrentan este martes en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El historial tiene como dominador al equipo argentino, con siete victorias contra cinco de los brasileños y cuatro empates. El encuentro está programado para las 21.30 (hora argentina) en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, televisación de Telefé y Fox Sports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

La Bestia Negra tiene tres puntos y está tercera en la tabla de posiciones de su zona, en la que el xeneize es el único líder con puntaje ideal. En el primer partido derrotó por 1 a 0 a Barcelona de Ecuador, y luego perdió 2 a 1 con Universidad Católica como local. El xeneize, por su parte, derrotó a los Cruzados por 2 a 1 como visitante y luego, en su debut como local, goleó 3 a 0 al Ídolo del Astillero.

Cruzeiro le ganó a Barcelona en el debut, pero luego perdió con Universidad Católica en Chile MARCOS PIN - AFP

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 22 de agosto de 2024, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En aquella oportunidad, Cruzeiro se quedó con la victoria por 2 a 1 en Brasil y sentenció el 2 a 2 en el resultado global tras el 1 a 0 de Boca en la ida. En los penales, los brasileños se impusieron por 5 a 4 y avanzaron a cuartos de final.

Boca vs. Cruzeiro: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Día : Martes 28 de abril.

: Martes 28 de abril. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Mineirão de Belo Horizonte, Brasil.

: Mineirão de Belo Horizonte, Brasil. Árbitro: A confirmar.

Boca vs. Cruzeiro: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 21.30 (horario argentino) en Belo Horizonte, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Telefé.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.46 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Cruzeiro. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.05.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro ante Cruzeiro Gonzalo Colini - La Nación

Posibles formaciones