Avanza el ICE: el plan maestro para detener migrantes que lleva años de gestación en un condado de Arizona

El endurecimiento de las políticas migratorias se ha intensificado en el contexto del nuevo mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, hay un lugar en el que llevan más de dos décadas en la lucha contra los extranjeros con estatus irregular: el condado de Maricopa, en Arizona.

La política migratoria que nació hace décadas en Arizona

De acuerdo con Miami Herald, muchas de las tácticas actuales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tienen antecedentes en Arizona. Ahí, el exsheriff Joe Arpaio convirtió su gestión en un foco de atención nacional por los métodos que aplicó contra los inmigrantes en situación irregular.

La policía local de un condado aplicaba medidas estrictas en Arizona ICE

El Departamento de Justicia de EE.UU. investigó las prácticas de Arpaio y concluyó que su oficina incurrió en un patrón de perfilamiento racial contra latinos, informó Phoenix New Times en 2011. El exsheriff habría aplicado esas estrategias durante los 24 años que ocupó su cargo en el condado de Maricopa.

Además, antes de que se retirara de la política, se le conocía como partidario de Trump. Ambos estuvieron vinculados al movimiento birtherista, en el que se cuestionaba la veracidad del acta de nacimiento del expresidente Barack Obama, dio a conocer BBC.

Las políticas aplicadas por Joe Arpaio en Arizona

Para enfrentar la superpoblación carcelaria en el área de Phoenix, el exsheriff impulsó en 1993 la creación de Tent City, un complejo hecho con tiendas militares sobrantes de la Guerra de Corea que llegó a albergar a unos 1700 internos. No obstante, en 2009 Arpaio anunció que comenzaría a alojar allí a inmigrantes detenidos por separado.

La defensa del exsheriff Joe Arpaio a su cárcel a cielo abierto de Arizona, ahora que lo comparan con lo que ocurre en Florida Facebook: sheriffjoearpaio

Las medidas para los internos eran inusuales. Los obligaban a vestir ropa interior y calcetines de color rosa, además de uniformes a rayas blanco y negro de estilo antiguo. Los reclusos permanecían al aire libre, expuestos a las altas temperaturas del desierto de Arizona.

Arpaio también restableció las cuadrillas de trabajo con presos encadenados entre sí, incluido un grupo voluntario conformado por mujeres privadas de la libertad, de acuerdo con BBC. También se denunció que recibían comida caducada y agua no potable.

En paralelo, los operativos migratorios bajo ese modelo también fueron cuestionados. En diversas redadas hubo reportes de detenciones de residentes legales y ciudadanos estadounidenses.

El periodista Stephen Lemons, del Phoenix New Times, señaló que, durante las operaciones, algunos agentes llevaban pasamontañas y rifles de asalto.

Joe Arpaio, exjefe policial del condado Maricopa, posa en su oficina el 26 de agosto de 2019 Ross D. Franklin - AP

El caso de Arizona que inspiró al gobierno de Trump en la ofensiva del ICE

Arpaio recibió una gran cantidad de demandas. Sin embargo, algunas de sus prácticas han sido comparadas con operaciones actuales de ICE. Como ejemplo, el artículo del Miami Herald compara Tent City con campamentos actuales como Camp East Montana, cerca de El Paso, Texas, y Alligator Alcatraz, en Florida.

Camp East Montana fue construido con tiendas de campaña y, según The Washington Post, las condiciones allí violaban al menos 60 estándares federales para detención migratoria, con denuncias por exposición al sol del desierto y malas condiciones de vida.