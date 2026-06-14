Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 15 de junio al 19 de junio

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 76 y 104 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tucson



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Oestesuroeste

: 3 a 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.