El sistema secreto bajo el Gran Cañón: cavernas sin explorar que abastecen de agua a millones de visitantes

Investigadores de la Universidad del Norte de Arizona lograron adentrarse en las redes de cuevas ocultas del Gran Cañón para estudiar el origen de sus recursos hídricos. El equipo logró descifrar cómo el deshielo superficial alimenta los manantiales internos del parque.

Cómo es el sistema de cuevas secretas bajo el Gran Cañón

Las galerías subterráneas permanecen bajo el Gran Cañón cerradas al público y se ubican en zonas sumamente apartadas de las rutas turísticas tradicionales. Durante una expedición de 45 días, los científicos documentaron más de diez kilómetros de pasajes y cámaras ocultas dentro de las formaciones de roca caliza.

Las cuevas ocultas abastecen al agua de todo el complejo del Gran Cañón Universidad del Norte de Arizona

Según Science Daily, los expertos emplearon un escáner móvil para generar modelos tridimensionales de alta resolución que capturan las fracturas y techos con precisión. “Hemos logrado producir mapas 3D de muy alta resolución, lo cual, desde la perspectiva de la teledetección, es lo único e innovador. Las cuevas del Gran Cañón nunca se habían cartografiado en 3D de esta manera”, expresó el científico Temuulen Sankey.

Así, se descubrió que la infraestructura depende por completo de Roaring Springs, un manantial subterráneo situado en el borde norte que no cuenta con senderos directos. Este acuífero proporciona agua potable para el consumo de millones de excursionistas, plantas y animales que habitan en el ecosistema protegido.

La relevancia del descubrimiento hídrico más allá de las fronteras de Arizona

El hallazgo de la Universidad del Norte de Arizona aporta datos fundamentales para la gestión del agua dulce que trascienden el ámbito local. Más de 1000 millones de personas a nivel mundial dependen directamente del abastecimiento procedente de manantiales de origen kárstico para subsistir.

En ese sentido, el entendimiento sobre el desplazamiento del agua a través de los conductos de roca ayudará a optimizar el manejo de los acuíferos internacionales, de acuerdo con Science Dailly. Asimismo, los resultados de los mapas tridimensionales resultarán valiosos para el planeamiento de las tribus nativas americanas asentadas en las cercanías.

El descubrimiento se enfocó en Roaring Springs y la circulación de agua en el Gran Cañón Universidad del Norte de Arizona

Más allá de los hallazgos, los patrones geológicos observados validan hipótesis planteadas por los científicos hace más de 50 años sobre los flujos subterráneos.

Los problemas de contaminación que puede haber en el agua proveniente del Gran Cañón

Los manantiales del Gran Cañón operan de forma similar a “un queso suizo”, debido a la abundancia de conductos y grietas abiertas. Esta característica física acelera el paso del agua, pero suprime el proceso de filtración natural que limpia el recurso hídrico.

Debido a esta particularidad, los contaminantes como la bacteria E. coli o los residuos de incendios forestales se propagan con rapidez. Las sustancias nocivas ingresan por los sumideros superficiales de la meseta y amenazan el suministro general de Roaring Springs.

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia sobre una autopista de Arizona

Frente a este riesgo, los administradores del parque contemplan la suspensión temporal del bombeo si detectan alteraciones en la pureza del agua. En la investigación, los científicos Abe Springer y Sankey realizaron pruebas con tintes biodegradables que confirmaron traslados de agua de 20 kilómetros en una semana.

Los próximos estudios contemplarán observaciones satelitales y análisis aéreos. Los investigadores analizarán los sumideros superficiales a ambos lados del cañón para estudiar la evolución histórica del volumen de nieve acumulada.