La espera en Arizona para tramitar la licencia de conducir: su relación con la Real ID y controles migratorios

Realizar trámites vinculados a la licencia de conducir en Arizona puede parecer sencillo, pero implica una planificación cuidadosa para evitar demoras innecesarias. Con nuevos requisitos federales en vigor y una creciente demanda en los centros de atención, conocer el proceso resulta fundamental para agilizar cada paso.

El tiempo de espera para tramitar la licencia de conducir en Arizona

Solicitar la licencia de conducir en el Estado del Gran Cañón puede ser rápido o demorar varias semanas, dependiendo de factores como la ubicación del centro de atención y la cantidad de personas que soliciten turnos. Actualmente, los tiempos de espera oscilan entre 15 minutos y más de dos horas en oficinas con alta concurrencia; en cambio, los turnos programados por internet suelen tener disponibilidad para fechas cercanas a una o dos semanas, según información del Departamento de Transporte de Arizona (Adot por sus siglas en inglés).

El tipo de trámite también influye en la duración del proceso. Obtener una licencia nueva, renovar una existente o actualizarla para cumplir con los requisitos de la Real ID puede requerir diferentes tiempos de atención. En ciudades como Phoenix o Tucson, donde la demanda tiende a ser mayor, resulta recomendable solicitar un turno en línea para evitar largas esperas. Según el portal oficial de Adot, revisar los tiempos de espera ayuda a organizar la visita de manera más eficiente.

La Real ID y los controles migratorios

Desde el 7 de mayo de 2025, será obligatorio contar con una Real ID o presentar un pasaporte vigente para abordar vuelos domésticos y acceder a edificios federales en Estados Unidos. En Arizona, obtener una Real ID implica presentar documentación adicional que verifique identidad y residencia, lo que generó un aumento en las solicitudes y extendido los tiempos de atención en las oficinas del Motor Vehicle Division (MVD), de acuerdo con el sitio oficial de Arizona.

El requisito de contar con una Real ID también incide en los controles migratorios. Las autoridades federales exigen documentación válida y verificable para distintos trámites; la Real ID, al requerir comprobantes de ciudadanía o estatus legal, se convierte en un elemento crucial para personas que no cuentan con una situación migratoria regular, ya que podrían no calificar para obtenerla. Este contexto motivó a muchos residentes a actualizar su licencia antes de que se implementen controles más estrictos.

Arizona es un estado con historial riguroso respecto a las políticas de documentación de sus habitantes. No disponer de una licencia válida puede incrementar los riesgos durante controles policiales o en procedimientos gubernamentales, tal como advierte la organización.

Cómo tramitar la licencia: turnos, requisitos y exámenes

El trámite de la licencia de conducir puede realizarse de manera presencial o a través del sitio web. Desde allí es posible agendar citas para gestiones nuevas, renovaciones o actualizaciones hacia la Real ID. También existe la posibilidad de acudir sin turno previo a algunas oficinas, aunque los tiempos de espera suelen ser considerablemente mayores. Para consultas, el MVD ofrece asistencia telefónica en el número 602.255.0072.

Entre los documentos necesarios se encuentran:

Comprobante de identidad, como pasaporte estadounidense, certificado de nacimiento o tarjeta de residencia permanente

Comprobante de residencia en Arizona, por ejemplo, una factura de servicios públicos o un contrato de alquiler

Número de Seguro Social o una prueba de su existencia

Formulario de solicitud debidamente completado

Pago de la tarifa correspondiente, que varía según la edad del solicitante.

Además, se requiere aprobar un examen teórico de conocimientos viales y una prueba práctica de manejo. Según Mentors Moving, los exámenes se ofrecen en inglés y en español, con el fin de facilitar el proceso a quienes dominan el idioma castellano. En caso de no aprobar el examen, se podrá reprogramar; no obstante, será necesario abonar nuevamente el costo del test.

¿Qué sucede si rechazan la solicitud?

No todas las personas logran obtener una licencia de conducir en Arizona. Aquellos que no logren probar su residencia legal, que cuenten con antecedentes graves o que no superen los exámenes correspondientes, podrían ver denegado su trámite. La falta de documentación adecuada o el incumplimiento de los requisitos migratorios implican la suspensión del procedimiento hasta que se regularice la situación.

En caso de reprobar el examen práctico, se deberá esperar al menos un día hábil para rendirlo nuevamente. E incluso se ha mencionado que la evaluación puede ser más exigente en determinadas oficinas, por lo que resulta aconsejable prepararse de manera adecuada antes de presentarse.

Es importante señalar que Arizona implementó el sistema de Central Credential Issuance. Esto significa que la licencia de conducir no se entrega en el momento, sino que se envía por correo postal dentro de los 15 días hábiles posteriores a la aprobación del trámite, según indica Adot. Por lo tanto, incluso después de completar todo el proceso, los solicitantes deben considerar este plazo adicional para recibir su licencia definitiva.