Por el error del DMV de California: miles de migrantes con visa y green card deben repetir su trámite urgente

Antes de terminar el año 2025, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) notificó sobre un error que afectará a miles de migrantes con visa y green card, entre otros, que obtuvieron una Real ID. Ahora, deberán repetir su trámite para evitar problemas.

El error del DMV que afecta a migrantes con visa y green card

La agencia estatal dio a conocer en un comunicado que tras una revisión de sus procesos internos de responsabilidad y de sus sistemas de datos, identificó que ciertos registros de Real ID requieren de ser actualizaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones federales.

El error afecta a residentes no ciudadanos cuya estancia legal fue verificada, pero cuyo documento no refleja el límite de tiempo de su permanencia autorizada Yelp

El DMV identificó una configuración de software, que data de 2006, que afectó la forma en que se aplicaban las fechas de vencimiento a un pequeño subconjunto de registros de la identificación, pertenecientes a migrantes con estatus legal.

Según las normas federales impuestas por la administración Trump, los inmigrantes con presencia legal en EE.UU., como los residentes permanentes (titulares de la green card) y titulares de visas, pueden recibir una Real ID.

Indican que los sistemas del DMV verificaron correctamente la presencia legal con el gobierno federal, pero se aplicó automáticamente el intervalo estándar de renovación de credenciales en algunos casos, en lugar del vencimiento correspondiente a la estancia autorizada.

¿Quiénes pueden obtener un Real ID en EE.UU. y cómo afecta el error del DMV?

El sitio oficial de la agencia estatal indica que cualquier californiano que pueda demostrar su presencia legal en Estados Unidos con un documento de identidad aceptado es elegible para recibir una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con la ley Real ID.

El DMV indica que solo el 1,5% de los titulares de Real ID en California (unas 325 mil personas) necesitan actualizar su documento Archivo

Esto incluye a:

Todos los ciudadanos estadounidenses .

. Los titulares de la green card .

. Migrantes con estatus legal temporal, como beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( DACA , por sus siglas en inglés) o el Estatus de Protección Temporal ( TPS , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés) o el Estatus de Protección Temporal ( , por sus siglas en inglés). Los titulares de una visa de estudiante o de trabajo válida.

Sin embargo, para los californianos con estatus legal temporal, la licencia de conducir o tarjeta de identificación Real ID vencerá en la misma fecha que su documento de presencia legal en EE.UU., y podrán recibir una nueva credencial con una extensión documentada del estatus legal.

Una vez que el DMV identificó el error de vigencia, generado por la configuración de software que data de 2006, implementó medidas de seguridad y comenzó a notificar a los afectados, quienes ahora deberán actualizar sus identificaciones.

Miles de migrantes tendrán que repetir el trámite

La agencia precisó que solo los clientes que reciban una notificación, aproximadamente el 1,5% de los que han recibido una Real ID de California, deben tomar medidas en las próximas semanas y meses. Los demás no necesitan tomar ninguna acción.

El DMV eximirá el pago de tarifas y agilizará la reexpedición de las identificaciones para los ciudadanos afectados Facebook California Department of Motor Vehicles

“Revisamos proactivamente nuestros registros, identificamos un problema con el sistema heredado de 2006 y estamos notificando a los clientes afectados con instrucciones claras sobre cómo mantener una credencial válida emitida por California”, explicó el director del DMV, Steve Gordon.

El DMV enviará las notificaciones a aproximadamente 325 mil personas acerca de los pasos que deben seguir en las próximas semanas y meses para obtener una nueva licencia de conducir o identificación que cumpla con los estándares federales.

Por último, añadió que ya toma medidas para garantizar el cumplimiento de los requisitos federales y ofrece un procesamiento acelerado para apoyar a las personas afectadas. Asimismo, eliminará las tarifas asociadas.