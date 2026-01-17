TSA ConfirmID: el nuevo cargo de US$45 por no tener RealID que entra en vigor el 1° de febrero

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) recordó en sus redes sociales que a partir de febrero de 2026, quienes no cuenten con una Real ID podrán intentar verificar su identidad mediante su sistema ConfirmID.

El comunicado de la TSA sobre el nuevo procedimiento para quienes no tienen Real ID

La TSA dio a conocer en su cuenta de X que, a partir del 1° de febrero, si una persona no cuenta con una Real ID u otra identificación aceptable, como un pasaporte, “podrá pagar una tarifa de US$45″ para confirmar su identidad en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos.

El pago permitirá solo el intento de validación, sin garantía de aprobación Facebook TSA

El organismo presentó la medida que habilita el uso del sistema TSA ConfirmID como una “gran resolución de Año Nuevo” para 2026.

Las advertencias de la TSA sobre el proceso de verificación

La agencia señaló en su página web que el pago de la tarifa habilita el intento de verificación por parte de la TSA, aunque aclaró de forma explícita que no hay garantía de que pueda completar el proceso para el viajero.

En ese mismo marco, advirtió que cualquier fraude u otra actividad criminal asociada con este procedimiento será procesada bajo sanciones federales. Además, precisó que cada adulto de 18 años o más que no cuente con una identificación aceptable debe realizar el trámite de TSA ConfirmID de manera individual, sin excepciones.

TSA ConfirmID: cómo adquirirlo y cuáles son los medios habilitados para pagar

El pago de la tarifa solo puede realizarse mediante el sitio pay.gov. El procedimiento comienza al hacer clic en el botón “Pay Now” (pagar ahora), que dirige al formulario de TSA ConfirmID.

En ese espacio, se debe completar la información requerida del viajero, incluido el nombre legal y la fecha de inicio del viaje, que marca el comienzo del período de validez del servicio.

El comprobante de pago debe presentarse en cada control de seguridad Facebook TSA

Luego, el formulario calcula de manera automática la fecha de vencimiento y exige la carga de un correo electrónico válido para el envío del comprobante.

La TSA precisó que, si el pago se realiza en nombre de otra persona, los datos del viajero deben ingresarse correctamente y que el nombre del titular del medio de pago no necesita coincidir con el del pasajero.

El formulario acepta como métodos de pago una cuenta bancaria (ACH), tarjeta de débito o crédito, así como cuentas de PayPal o Venmo. El sitio también ofrece la opción de crear una cuenta para guardar información de pago, consultar transacciones previas o reutilizar formularios, aunque el trámite puede completarse como usuario invitado.

Una vez finalizado el proceso, Pay.gov envía de forma inmediata un correo electrónico con el recibo de pago. Ese comprobante debe conservarse y presentarse, en formato impreso o electrónico, cada vez que el viajero ingrese al punto de control sin una identificación aceptable.

¿Cuánto tiempo es válido el servicio TSA ConfirmID?

De acuerdo con la información del formulario oficial, el servicio TSA ConfirmID tiene una vigencia de 10 días a partir de la fecha de inicio del viaje indicada, por lo que cualquier traslado posterior al vencimiento de ese plazo requiere un nuevo pago.

¿Cuáles son las identificaciones aceptables en los controles de la TSA?

No deberán utilizar el servicio TSA ConfirmID al momento de pasar por el control de seguridad en los aeropuertos las personas que cuenten con alguno de los siguientes documentos:

Licencia de conducir estatal o tarjeta de identificación compatible con Real ID.

Licencia de conducir estatal mejorada (EDL, por sus siglas en inglés)

Tarjeta de identificación mejorada (EID, por sus siglas en inglés)

Licencias de conducir digitales móviles (mDL) aprobadas para uso federal y basadas en Real ID, EDL o EID.

Pasaporte de Estados Unidos.

Tarjeta de pasaporte de Estados Unidos

Entre las identificaciones válidas figuran pasaportes y licencias compatibles con Real ID Facebook TSA