Rebelión en Illinois: el condado que va contra una propuesta de Pritzker y busca aplicar un nuevo impuesto

Se encendieron las alarmas en el condado de Peoria luego de que Illinois eliminara el impuesto estatal sobre los alimentos. Esta medida, impulsada por el gobernador J.B. Pritzker y aprobada por la Asamblea General, suprimió el tributo estatal del 1% que por años ayudó económicamente a los municipios. Ahora, algunas ciudades se van a ver obligadas a tener considerar implementar nuevos gravámenes para poder cubrir el vacío fiscal.

Peoria analiza implementar un impuesto local sobre los alimentos

De acuerdo a las proyecciones, la ciudad podría perder alrededor de US$5 millones anuales cuando el impuesto estatal pierda vigencia el 1 de enero de 2026. Ante esta situación, el Concejo Municipal va a tratar una iniciativa para poder aplicar un nuevo impuesto local a los comestibles. Según Journal Star, los ejecutivos locales pusieron sobre la mesa tres posibles alternativas para anticiparse al impacto y, una de ellas, ya cuenta con el respaldo de la alcaldesa.

La eliminación del impuesto estatal del 1% sobre los alimentos perjudicara el financiamiento de una gran cantidad de gobiernos locales (Archivo) Foto: Freepik

Rita Ali, jefa comunal de Peoria, expresó su apoyo a la opción que plantea establecer un impuesto municipal del 1% sobre los alimentos, el cual representa el mismo porcentaje que regía a nivel estatal. Esta disposición no afectaría el bolsillo de los consumidores, pero sí permitiría mantener a flote el presupuesto de servicios esenciales. “Simplemente, no podemos asumir esos US$5 millones y significarán recortes tremendos, no solo en personas, sino también en servicios”, advirtió.

Chuck Grayeb, concejal del municipio, también manifestó su intención de votar a favor del impuesto. Explicó que no hacerlo sería “devastador” para la seguridad pública y el mantenimiento de la infraestructura. “Si no la aprueban, más les vale estar preparados para explicar cuál es su plan para evitar una devastación en la seguridad pública y la financiación de las obras públicas de nuestra ciudad”, advirtió.

Entre las posibles consecuencias que se barajan en caso de no aprobarse este nuevo tributo figuran recortes en los departamentos de bomberos y policía, que se verían afectados con el recorte de financiamiento en US$2 millones y US$1 millón respectivamente. Además, las obras públicas, el desarrollo comunitario y otras áreas administrativas sufrirían la disminución en el Presupuesto.

Las otras opciones de financiamiento que analiza Peoria

Peoria podría aplicar un impuesto sobre los alimentos del 1% para recuperar el financiamiento que le otorgaba el gobierno estatal (Archivo)

El personal del municipio elaboró dos planes económicos adicionales para poder afrontar esta pérdida. Por un lado, analizaron aumentar el impuesto general a las ventas del 1,75% al 2%, lo que podría generar unos US$4.3 millones de recaudación. Por el otro, pensaron en elevar ese impuesto a 2,25%, lo que podría llegar a aportar USS$8.6 millones a las arcas del gobierno local. Sin embargo, estas opciones dejarían a Peoria con una de las tasas más altas de la región.

Otras ciudades ya avanzaron con impuestos locales

Algunas ciudades vecinas como East Peoria, Washington y Pekin ya implementaron impuestos locales a los comestibles, lo que da una señal de la dirección que muchos distritos podrían tomar ante la retirada del aporte estatal. En Peoria, el debate se viene gestando desde octubre del año pasado, momento en el cual el tema se metió en las negociaciones presupuestarias.