El anuncio celebrado por Katie Hobbs en Arizona: “Ahorro de más de 321 millones de dólares en facturas de servicios”

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, celebró que las políticas impulsadas por su administración permitieron que más de tres millones de residentes ahorraran más de US$321 millones en sus facturas de servicios públicos durante los últimos tres años. Según el gobierno estatal, el beneficio alcanzó a usuarios de electricidad, agua, gas natural y alcantarillado en los 15 condados del estado.

Qué dijo Hobbs sobre las facturas de servicios en Arizona

Según informó el gobierno de Arizona mediante un comunicado oficial, esos ahorros fueron posibles gracias al trabajo de la Oficina del Consumidor Residencial de Servicios Públicos de Arizona (RUCO, por sus siglas en inglés), el organismo que representa a los usuarios residenciales en los procesos de revisión de tarifas ante la Comisión de Corporaciones de Arizona.

La gobernadora Katie Hobbs destacó el ahorro acumulado en las tarifas de servicios públicos y afirmó que el estado busca mantener costos más accesibles para las familias de Arizona X @GovernorHobbs

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, la funcionaria afirmó: “Mi administración ayudó a ahorrar más de 321 millones de dólares en facturas de servicios públicos a más de tres millones de personas”.

La mandataria presentó estas cifras como “una victoria para la estabilidad y la seguridad de los habitantes de Arizona, desde Bisbee hasta Casa Grande y Flagstaff”. Además, aseguró que su gobierno trabajará para que las familias tengan acceso a servicios públicos asequibles.

Cómo se trabaja la RUCO de Arizona para que las tarifas de servicios sean accesibles

De acuerdo con el aviso oficial, la RUCO interviene en los expedientes de revisión tarifaria que presentan las empresas prestadoras de servicios públicos ante la Comisión de Corporaciones de Arizona. Durante esos procesos, el organismo presenta pruebas, análisis técnicos y testimonios para procurar que los aumentos solicitados sean justos, razonables y lo más accesibles posible para los consumidores residenciales.

Además, la entidad desarrolla actividades de difusión para informar a los residentes sobre los siguientes puntos:

Procesos de fijación de tarifas.

Impacto que los aumentos proyectados pueden tener sobre los hogares.

Participación ciudadana en esas instancias regulatorias.

La medida de Katie Hobbs en Arizona para beneficiar a millones de familias por suministro de agua

La directora de la RUCO destacó el resultado en las facturas de servicios de Arizona

La directora de la RUCO, Cynthia Zwick, sostuvo que la oficina cumple un papel esencial en la representación de los usuarios cuando las compañías privadas solicitan modificar las tarifas. “Los clientes residenciales necesitan una voz que los represente cuando una empresa privada de servicios públicos busca cambiar sus tarifas. La Oficina del Consumidor Residencial de Servicios Públicos de Arizona es esa voz”, afirmó.

El gobierno de Arizona celebró el ahorro para residentes en facturas de servicios públicos Imagen compuesta

En ese sentido, compartió la misma cifra que citó Hobbs en el comunicado: “Desde 2023, el trabajo y la defensa de la RUCO en los casos de tarifas ante la Comisión de Corporaciones de Arizona permitieron ahorrar a los clientes residenciales más de 321 millones de dólares en sus facturas”.

También señaló que el objetivo del organismo es ayudar a aliviar la carga económica de las familias en un contexto marcado por el aumento de los costos de alimentos, combustible y atención médica.

El comunicado indicó que estos resultados integran una estrategia más amplia de la administración Hobbs para mejorar la asequibilidad de la energía en Arizona. Entre las iniciativas, se mencionó Power AZ, un programa destinado a ampliar el acceso a la asistencia para el pago de servicios públicos para decenas de miles de familias trabajadoras.

Según el gobierno estatal, los residentes que cumplan los requisitos de ingresos pueden solicitar ese beneficio a través del portal oficial.