Prohibido sacar ventaja: la nueva norma de Hobbs que impide a los empleados de Arizona operar en los mercados de predicción

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció una nueva orden ejecutiva que establece restricciones para los empleados del Poder Ejecutivo estatal en relación con los mercados de predicción. La medida apunta a impedir que funcionarios y trabajadores obtengan beneficios económicos mediante el uso de información gubernamental no pública, con el objetivo de reforzar los estándares éticos dentro de la administración y evitar que datos confidenciales sean utilizados con fines personales.

Katie Hobbs firma una orden ejecutiva sobre mercados de predicción en Arizona

Según informó la oficina de la gobernadora en un comunicado de prensa, la nueva orden ejecutiva prohíbe expresamente que los empleados del Poder Ejecutivo estatal utilicen información no pública obtenida durante el ejercicio de sus funciones para conseguir ganancias en mercados de predicción.

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La administración sostiene que esta decisión busca garantizar que los trabajadores estatales concentren su labor en el servicio a los habitantes de Arizona y no en la obtención de beneficios financieros derivados de información privilegiada.

La disposición también clasifica como confidencial toda aquella información gubernamental no pública que pueda emplearse para realizar apuestas o transacciones en este tipo de mercados. De esta manera, el gobierno estatal incorpora una protección adicional sobre datos obtenidos durante el desempeño de funciones oficiales y establece un marco específico para evitar su utilización con fines lucrativos.

En el comunicado, Katie Hobbs defendió la decisión como una medida de sentido común destinada a fortalecer la confianza pública. “Los habitantes de Arizona merecen un gobierno estatal que trabaje para ellos, no uno en el que personas con información privilegiada exploten el servicio público para obtener beneficios personales”, afirmó la gobernadora.

También sostuvo que la administración establecerá estándares éticos claros para garantizar la rendición de cuentas y agregó que el servicio público constituye “un privilegio” que no puede utilizarse para el enriquecimiento individual.

Qué prohíbe la orden de Katie Hobbs a los empleados estatales de Arizona

De acuerdo con el texto de la orden ejecutiva, la prohibición alcanza a todos los empleados pertenecientes al Poder Ejecutivo del estado. La restricción no se limita únicamente al uso directo de información confidencial para realizar operaciones en mercados de predicción, sino que también impide cualquier conducta que permita a terceros beneficiarse de esos datos.

Al presentar la medida, Katie Hobbs destacó que el servicio público es un "privilegio" y no un vehículo para el enriquecimiento personal @GovernorHobbs

Entre las principales disposiciones establecidas por la orden se encuentran:

La prohibición de divulgar información gubernamental no pública con el propósito de obtener beneficios económicos en mercados de predicción.

La prohibición de utilizar información confidencial para generar ganancias personales o evitar pérdidas financieras.

La prohibición de ayudar a otras personas a lucrar mediante el acceso a información no disponible para el público.

La designación oficial de la información no pública obtenida durante el servicio estatal como información confidencial cuando pueda utilizarse para realizar apuestas o transacciones en mercados de predicción.

El documento también establece que cualquier incumplimiento podrá derivar en consecuencias disciplinarias importantes. Entre ellas se incluyen el despido del empleado involucrado, la aplicación de otras sanciones administrativas y la posibilidad de remitir el caso a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley cuando corresponda.

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Por qué Arizona restringe el uso de información pública en los mercados de predicción

El comunicado de prensa explica que la decisión responde a situaciones registradas fuera del estado. Según la administración de Katie Hobbs, informes periodísticos recientes y acusaciones federales revelaron que empleados gubernamentales de otras jurisdicciones utilizaron información no pública para obtener millones de dólares mediante apuestas vinculadas a acciones del gobierno, incluidas operaciones militares internacionales.

A partir de esos antecedentes, la gobernadora sostuvo que resulta necesario adoptar medidas preventivas antes de que situaciones similares puedan afectar la confianza en las instituciones estatales. El enfoque elegido consiste en impedir cualquier aprovechamiento económico de información reservada obtenida durante el ejercicio de funciones públicas.