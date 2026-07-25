El pueblo del Gran Cañón donde el correo todavía llega en mula para la “gente de las aguas azul verdosas”

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) mantiene un método histórico de entrega con una caravana de mulas que lleva el correo hasta Supai, un pueblo ubicado dentro del Gran Cañón de Arizona. Se trata de un sistema tradicional que transporta suministros esenciales a través de un sendero rocoso para conectar a la comunidad con el exterior.

Cómo funciona el correo en mula del USPS que abastece a Supai

En cada jornada participan entre 10 y 22 mulas, guiadas por un arriero a caballo. Según explica el sitio Postal Facts, la caravana recorre nueve millas (14,5 kilómetros) para adentrarse en el cañón hasta la oficina postal local.

Así van cargadas las mulas en Supai, para entregar sus paquetes Postal Facts

El trayecto de descenso demanda tres horas, mientras la subida requiere cinco horas completas. Al iniciar el retorno, el arriero libera a los animales para que regresen solos.

Cada mula carga hasta 200 libras (90 kilogramos) distribuidas equitativamente para conservar el equilibrio. La oficina postal utiliza un matasellos especial alusivo al tren de mulas.

Los alimentos congelados se trasladan cada mañana en camión desde Peach Springs. Esta localidad vecina alberga la única oficina postal dotada con cámara frigorífica en todo EE.UU.

Aunque no está claro cuándo comenzó el uso de mulas en la zona, el USPS documenta el transporte de correo y mercancías desde la década de 1930.

Supai, la comunidad del Gran Cañón a la que solo se llega por sendero, mula o helicóptero

La aldea estadounidense de Supai es el asentamiento más remoto dentro de los estados contiguos. De acuerdo con un reporte de la BBC, al pueblo solo se puede entrar a pie, en mula o con helicóptero.

El poblado se sitúa a 13 kilómetros de la carretera más cercana en el fondo del cañón. Según el censo de 2010, unas 208 personas habitan este oasis caracterizado por no tener tránsito de vehículos motorizados.

En cuanto al clima, las altas temperaturas estivales alcanzan habitualmente los 114 °F (46 °C) en esta región desértica. Por otra parte, organizaciones locales denunciaron casos de maltrato hacia los animales utilizados por operadores turísticos comerciales independientes.

Una de las cascadas naturales que se forman en Supai Tripadvisor

Ante esa situación, el Consejo Tribal implementó controles estrictos para evaluar el estado físico de cada ejemplar comercial. La autoridad local exige permisos a los visitantes que llegan al sitio.

Más de 20.000 turistas visitan cada año este paraje natural. Para poder visitarlo, los viajeros deben obtener la autorización formal del Consejo Tribal antes de ingresar al valle.

Quiénes son los Havasupai, el pueblo originario que habita el Gran Cañón desde hace siglos

La tribu Havasupai habita la aldea dentro del Gran Cañón hace más de 1000 años. Según BBC, el nombre de la comunidad significa literalmente “gente de las aguas azul verdosas”.

Los depósitos de travertino, una roca sedimentaria calcárea formada por la acumulación de carbonato de calcio, generan la tonalidad turquesa característica de las cascadas por reacciones químicas. El Consejo Tribal administra los asuntos internos de esta nación soberana reconocida oficialmente, llamada Reserva India Havasupai.

Varias inundaciones repentinas destruyeron viviendas y puentes durante los años 2008 y 2010. El gobierno federal otorgó asistencia económica tras aquellos desastres naturales para reconstruir la infraestructura básica.

Las familias que viven en la aldea cultivan maíz, calabaza y frijoles en sus parcelas tradicionales. Los residentes todavía hablan su idioma nativo y tejen cestas artesanales como sus antepasados.