Enviar paquetes será más caro en EE.UU.: USPS propone un aumento de precios en sus servicios

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) propuso aumentar los precios de envío en el país norteamericano. Si la Comisión Reguladora Postal aprueba el ajuste, las nuevas tarifas entrarán en vigor el 12 de julio.

¿Qué aumentos propone USPS para los servicios postales?

El ajuste tarifario presentado ante la Comisión Reguladora Postal contempla una suba promedio del 4,8% en los servicios de correo, explicó la agencia postal en un comunicado. La medida aún debe ser evaluada por ese organismo.

La estampilla Forever pasaría de US$0,78 a US$0,82 Facebook USPSBusiness

Las principales actualizaciones de precios propuestas se registran en:

Estampilla First-Class Mail Forever: de US$0,78 a US$0,82

Cartas de 1 onza (28,35 gramos): de US$0,78 a US$0,82

Cartas con medidor de una onza: de US$0,74 a US$0,78

Postales nacionales: de US$0,61 a US$0,65

Postales internacionales: de US$1,70 a US$1,75

Cartas internacionales 1 onza: de US$1,70 a US$1,75

El precio por onza adicional para cartas simples se mantendrá en US$0,29. El servicio postal también solicitó ajustes de precios en otros productos, entre ellos: correo de primera clase, publicaciones periódicas, envíos publicitarios, servicios de paquetería y algunas prestaciones especiales.

Mientras se espera la resolución, el grupo Keep Us Posted pidió al Congreso que limite los aumentos de tarifas a una vez por año y garantice la continuidad del servicio postal seis días a la semana.

La crisis financiera del USPS fundamenta la suba de precios

El aumento de tarifas forma parte de las medidas que el servicio postal aplica ante una crisis financiera y el incremento de los costos operativos. La entidad indicó que utiliza todas las herramientas disponibles, incluida su autoridad para fijar precios, para sostener el servicio universal y garantizar sus operaciones.

El organismo se financia principalmente con la venta de sellos, productos y servicios, ya que no recibe fondos públicos para cubrir sus gastos operativos.

Según datos de Associated Press, consignados por NBC Philadelphia, el correo anual pasó de aproximadamente 220 mil millones de piezas en 2006 a cerca de 110 mil millones en la actualidad.

Aunque los ingresos operativos crecieron en 2025 en US$916 millones (1,2%), el resultado final se mantuvo negativo. Ese aumento se atribuyó principalmente al servicio de envíos Ground Advantage.

USPS suspende los aportes previsionales para sostener liquidez y garantizar operaciones

En ese escenario crítico, el director financiero, Luke Grossmann, explicó en un mensaje interno citado por NBC Philadelphia que el objetivo es preservar liquidez para garantizar el funcionamiento del servicio.

Como parte de estas acciones, USPS también decidió suspender de forma temporal sus contribuciones patronales al sistema de jubilaciones federales.

¿Qué pasará con los trabajadores de USPS?

La interrupción de los aportes no afecta de forma inmediata a los trabajadores ni a los jubilados actuales o futuros, según indicó el servicio postal.

El presidente de la Asociación Nacional de Carteros, Brian Renfroe, señaló que la medida “no es ideal”, aunque indicó que los trabajadores comprenden la situación financiera.

La entidad acumuló pérdidas de US$9.500 millones en 2024 y US$9.000 millones en 2025 Facebook USPSBusiness

Además de aumentar tarifas y suspender aportes, USPS impulsó otras iniciativas para mejorar su situación financiera. La Comisión Reguladora Postal le otorgó una exención temporal que le permite redirigir miles de millones previamente destinados a beneficios de jubilados.

Por su parte, el director general David Steiner planteó la necesidad de ampliar el límite de endeudamiento de US$15.000 millones a US$34.500 millones. Según indicó, esa medida permitiría ganar tiempo para implementar reformas.