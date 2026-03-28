Envío de remesas bloqueado: qué dice el proyecto de ley de Arizona que impide a migrantes el acceso a los bancos

La Legislatura de Arizona evalúa un proyecto de ley que prohibiría a ciertas instituciones financieras tratar con migrantes indocumentados. La medida ya obtuvo el visto bueno del Senado y ahora espera avanzar en la Cámara de Representantes. De ser aprobada, requeriría que las personas presenten ciertos documentos para abrir una cuenta y realizar transacciones.

Cómo es la ley de Arizona que propone bloquear a los migrantes el acceso a los bancos

Patrocinado por la senadora Wendy Rogers, el Proyecto de ley SB 1421 tiene un 50% de progreso en el proceso legislativo del Estado del Gran Cañón. Tras la reciente aprobación del Comité de Comercio de la Cámara de Representantes, la política republicana sostuvo que la medida “niega a los inmigrantes ilegales” realizar operaciones bancarias, así como enviar remesas fuera de Estados Unidos.

La ley de Arizona patrocinada por Wendy Rogers bloquearía a los migrantes el acceso a los bancos

En un mensaje publicado a través de su cuenta de X, Rogers aseguró que estas prácticas están “agotando la economía de Estados Unidos”. De acuerdo con el texto legislativo, los cambios concretos del proyecto de ley incluirían:

Restricciones de identificación: la ley establecerá definiciones específicas sobre las formas aceptables y, de manera crucial, creará una lista de los documentos prohibidos para acceder a servicios financieros.

la ley establecerá aceptables y, de manera crucial, creará una lista de para acceder a servicios financieros. Regulación de remesas: se impondrán nuevas reglas para las transferencias al extranjero , un servicio vital para muchas comunidades migrantes.

se impondrán nuevas reglas para las , un servicio vital para muchas comunidades migrantes. Limitaciones en servicios de crédito y efectivo: el proyecto regula directamente el cobro de cheques y la concesión de préstamos a personas indocumentadas.

el proyecto regula directamente el y la concesión de a personas indocumentadas. Instrumentos de pago gubernamentales: se establecerán normativas sobre cómo se pueden utilizar en el contexto de estos servicios.

se establecerán normativas sobre cómo se pueden utilizar en el contexto de estos servicios. Nuevos requisitos operativos: las instituciones financieras deberán implementar auditorías de cumplimiento, emitir notificaciones específicas y entregar recibos conforme a las regulaciones.

“Los inmigrantes indocumentados en este país están afectando negativamente nuestra economía, impidiendo que los ciudadanos estadounidenses puedan desenvolverse con normalidad“, declaró Rogers durante la audiencia, según consignó el medio local KJZZ.

La discusión en la Cámara de Representantes sobre la ley que bloquearía el acceso a los bancos para los migrantes

La SB 1421 fue motivo de una acalorada discusión durante la jornada del 24 de marzo. En representación de la Asociación de Banqueros de Arizona, Jay Kaprosy sostuvo que las entidades ya operan bajo regulaciones federales que especifican qué tipo de identificación deben obtener de sus clientes.

El proyecto de ley que recibió la aprobación del Senado en Arizona exigiría a los bancos pedir ciertos documentos a los migrantes para abrir una cuenta o realizar transacciones Freepik

La respuesta de Rogers no se hizo esperar. “¿Los bancos ganan dinero con los inmigrantes indocumentados que envían dinero a sus familias?“, inquirió. Desde su lugar, Kaprosy respondió que estas entidades generan ingresos ”con los clientes que la ley permite“.

En esa línea, el representante de los banqueros remarcó que los trabajadores financieros no quieren verse involucrados en el debate político sobre la inmigración ilegal ni tener que hacer cumplir las restricciones que se proponen.

Además, Joseph Palomino, director del Centro de Arizona para el Progreso Económico, cuestionó el impacto que podría tener la medida. “Esto es simplemente una desventaja desde el punto de vista económico”, afirmó.

Otro crítico del proyecto fue el representante demócrata César Aguilar. “En un estado tan cercano a la frontera, donde México y Estados Unidos tienen un acuerdo comercial y fluye tanto dinero de México a Estados Unidos y viceversa... presentar proyectos de ley como este es un insulto a nuestro propio estado y, de hecho, lo debilita", expresó.

Asimismo, señaló que la medida “ataca a la comunidad inmigrante”, a la que calificó como “gente que trabaja duro, paga impuestos y deposita dinero en sus cuentas bancarias”.

Finalmente, la propuesta recibió gran apoyo de los republicanos, mientras que todos los demócratas manifestaron su firme oposición.

Qué falta para que la ley de Arizona que propone bloquear a los migrantes el acceso a los bancos entre en vigor

En la jornada del 24 de marzo, el proyecto recibió una recomendación de “Do Pass” (aprobación) por parte del Comité de Comercio de la Cámara de Representantes. Anteriormente, había sido aprobado por el Senado en febrero.

Ahora, se encuentra pendiente en el Comité de Reglas (House Rules Committee). Debe ser sometido a una tercera lectura y votación final por parte de todos los miembros de la Cámara de Representantes estatal.

Si la Cámara lo aprueba sin cambios -o tras conciliar versiones con el Senado-, el proyecto se enviará a la oficina de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs. La propuesta entraría en vigor una vez que la firme o permita que se convierta en ley sin su firma, según los plazos legales del estado.

La senadora Wendy Rogers, quien presentó la ley para prohibir a los migrantes acceder a los bancos, también patrocina otros proyectos contra la inmigración en EE.UU. @WendyRogersAZ

La legisladora que patrocina esta propuesta también presentó otra medida, aprobada a mediados de febrero por el Senado, que exige a los hospitales preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio.

Si bien la medida hace que responder la pregunta sea opcional, los opositores argumentan que el proyecto puede disuadir a los inmigrantes indocumentados de buscar atención médica.