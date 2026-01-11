Gigantes, pueblos fantasma y un viaje en el tiempo por la Ruta 66, la colosal carretera de EE.UU. que cumple 100 años

En 2026 se conmemora el centenario de la Ruta 66, que comprende uno de los viajes por carretera más famosos del mundo, atracciones imperdibles y vistas de los paisajes naturales. Se trata, sin dudas, de un emblema de la cultura de Estados Unidos.

Sitios emblemáticos de la Ruta 66 que cumple 100 años este 2026

La también llamada Mother Road (Carretera Madre) viaja desde Illinois hasta California, y se extiende 2448 millas (3940 kilómetros) desde Chicago hasta Santa Mónica, de acuerdo con Vive USA.

La Ruta 66 también es conocida como "la Carretera Madre" de Estados Unidos (Pexels/Pixabay)

Una de las cuestiones que hace especial a este camino es que cruza gran parte del territorio de EE.UU. y reúne paisajes impresionantes y sitios históricos. Algunos de sus mejores destinos son:

El Gigante de Géminis

Una de las primeras paradas obligatorias, ubicado en Wilmington, Illinois, es la figura casi 30 pies (7 metros) de altura: es uno de los gigantes que se colocan en las diferentes carreteras de la Unión Americana. Un atractivo turístico imperdible.

El Gigante de Géminis es una de las paradas obligatorias de la Ruta 66 (Web/66ruta)

El Gran Cañón

Para ver esta y otras maravillas naturales, la parada debe ser en Flagstaff, Arizona, con diferentes opciones de alojamiento convenientes para quienes desean explorar en profundidad la región y los atractivos que ofrece, además del Gran Cañón.

Museo de la Ruta 66

Se encuentra en la Casa del Desierto de Harvey House, es gratuito y permite una visita rápida durante el viaje por carretera. El museo ofrece un poco de la historia de la Ruta 66 y de las comunidades del desierto de Mojave. Cuenta con colecciones antiguas y fotografías de décadas anteriores.

La Casa del Desierto de Harvey House es el Museo de la Ruta 66 con parte importante de la historia de la carretera (Wikipedia/Miskatonic)

Antiguo pueblo fantasma

En Amboy, California, la parada es obligada, ya que se encuentra un pueblo que hace décadas era fantasma. Es cerca del desierto de Mojave y ahí mismo se encuentra el icónico Motel Cafe Roy’s, un establecimiento que data de 1938, de acuerdo con Secret Los Angeles.

Pueblo minero Calico

Calico Ghost Town está escondido en las montañas Calico del desierto de Mojave. Aunque actualmente funciona como un parque regional del condado de San Bernardino, en la década de 1880 fue un pueblo minero de plata del Viejo Oeste.

Calico Ghost Town es un pueblo fantasma que actualmente recibe al turismo y forma parte de la historia minera de EE.UU. (San Bernardino County)

El origen de la emblemática Ruta 66 en EE.UU.

La Ruta 66 debe ser recorrida al menos una vez en la vida, de acuerdo con National Geographic, ya que alberga una gran historia.

Su construcción data de 1926 y originalmente partía de Chicago y atravesaba Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona y California, hasta llegar a Los Ángeles.

Aunque actualmente no es posible realizar el recorrido original completo, sí existen tramos bien conservados.

Cyrus Avery es reconocido como el creador de la emblemática carretera que fue bautizada con el 66 por la intención de identificarla con un número redondo, que no estuviese asignado a una carretera interestatal y que fuese fácil de recordar.

La Ruta 66 fue construida en 1926 y fue la primera carretera de asfalto de EE.UU. (Pexels/Zeca Souza)

La Mother Road fue la primera de todo Estados Unidos en ser asfaltada, aunque los trabajos de pavimentación concluyeron 12 años después de su construcción.

El apodo de Carretera Madre fue idea de John Steinbeck, quien la nombró así en su novela Las uvas de la ira (1939), donde los protagonistas atraviesan el desierto de Arizona por la ruta.

Otras de las cuestiones más representativas de la Ruta 66 son los establecimientos que se encuentran a lo largo de su extensión, ya que crean un ambiente de los años 50, por lo que muchos describen las visitas como un viaje en el tiempo.

La icónica carretera ha sido escenario de diferentes películas, de acuerdo con Viajes Road Trip USA. Algunas de las más famosas son: Cars (2006), Wild Hogs (2007), Forrest Gump (1994), No Country for Old Men (2007), entre otras.