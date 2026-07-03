Elecciones en Arizona: cuándo son las primarias 2026 y qué se vota

Arizona definió el cronograma para las elecciones legislativas de medio término. El proceso comienza con las primarias de julio y finaliza con los comicios generales de noviembre, cuando los votantes renuevan cargos estatales, federales y locales, además de elegir por primera vez a un vicegobernador junto al gobernador.

¿Cuándo se realizan las primarias en Arizona?

El calendario electoral establece que las elecciones primarias en Arizona tendrán lugar el martes 21 de julio, instancia en la que los partidos políticos definirán a sus candidatos para la general prevista para el 3 de noviembre.

Antes de la fecha de la primaria habrá distintas etapas del proceso:

El plazo para inscribirse en el padrón finalizó el 22 de junio

El 24 de junio comenzó el voto anticipado y el envío de las boletas por correo

comenzó el voto anticipado y el envío de las boletas por correo El 17 de julio es el cierre del período de votación anticipada

es el cierre del período de votación anticipada El 6 de agosto será el día oficial para la certificación de los resultados de las primarias

Qué se vota en las elecciones de Arizona

Los ciudadanos de Arizona elegirán representantes para distintos niveles de gobierno, además de votar sobre diversas iniciativas. De acuerdo con la información oficial, los cargos ejecutivos en disputa incluyen:

Gobernador y vicegobernador

Secretario de Estado

Fiscal general (attorney general)

Tesorero del Estado

Superintendente de instrucción pública

Inspector de minas del Estado

Comisionados de la corporación (se renuevan dos escaños)

Las primarias en Arizona se realizarán el 21 de julio y las generales el 3 de noviembre Freepik

También se renovará la Cámara de Representantes estatal: los 30 distritos legislativos elegirán dos representantes cada uno, hasta completar las 60 bancas.

A nivel federal, los ciudadanos de Arizona votarán por los Representantes al Congreso de EE.UU. Se elegirán representantes para los nueve distritos del estado. Además de los puestos políticos, la boleta electoral también incluirá iniciativas y propuestas de ley tanto a nivel estatal como local.

Una de las principales novedades de este ciclo electoral es que, por primera vez, se elegirá a un vicegobernador. Sin embargo, en la jornada del 21 de julio, los sufragistas eligen únicamente al nominado para gobernador de cada partido.

Una vez definido el candidato a gobernador de cada partido, deberá nombrar a su compañero de fórmula para vicegobernador con al menos 60 días de anticipación a la elección general.

El candidato a gobernador y el candidato a vicegobernador correrán juntos en una boleta única durante la elección general del 3 de noviembre.

Las encuestas anticipan una contienda reñida por la gobernación Imagen compuesta

La carrera por la gobernación de Arizona

Los comicios para gobernador concentran gran parte de la atención política en el estado. La actual mandataria, Katie Hobbs, buscará la reelección en una competencia que presenta distintos escenarios según el candidato republicano que resulte nominado.

Los sondeos disponibles mostraron márgenes estrechos, con escenarios que van desde una ventaja para Hobbs hasta empates técnicos en una posible disputa en las generales contra el candidato republicano, Andy Biggs:

Katie Hobbs (demócrata): los niveles de apoyo a la gobernadora oscilan entre el 37% y el 51% . Su cifra más alta fue registrada por Nextgen P en diciembre de 2025, mientras que Emerson College la situó con un 44% en noviembre de ese año. En febrero de 2026 , una encuesta de Noble Predictive Insights le otorgó un 42% frente a un 37% de Andy Biggs , y un 44% frente a un 35% de David Schweikert .

(demócrata): los niveles de apoyo a la gobernadora oscilan entre el . Su cifra más alta fue registrada por Nextgen P en diciembre de 2025, mientras que Emerson College la situó con un 44% en noviembre de ese año. En , una encuesta de Noble Predictive Insights le otorgó un , y un . Andy Biggs (republicano): obtiene entre el 32% y el 44% en enfrentamientos directos contra Hobbs. En febrero de 2025, logró superar a la demócrata por un punto (44% a 43%).

Las encuestas también reflejaron un porcentaje elevado de votantes del 24,6% que todavía no definieron su preferencia, un factor que podría influir en el resultado tanto de las primarias como de la elección general.