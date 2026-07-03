Elecciones en Arizona: cuándo son las primarias 2026 y qué se vota
El estado gobernado por Katie Hobbs inicia el proceso para elegir a los candidatos de cada partido que competerián por cargos estatales, federales y locales
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Arizona definió el cronograma para las elecciones legislativas de medio término. El proceso comienza con las primarias de julio y finaliza con los comicios generales de noviembre, cuando los votantes renuevan cargos estatales, federales y locales, además de elegir por primera vez a un vicegobernador junto al gobernador.
¿Cuándo se realizan las primarias en Arizona?
El calendario electoral establece que las elecciones primarias en Arizona tendrán lugar el martes 21 de julio, instancia en la que los partidos políticos definirán a sus candidatos para la general prevista para el 3 de noviembre.
Antes de la fecha de la primaria habrá distintas etapas del proceso:
- El plazo para inscribirse en el padrón finalizó el 22 de junio
- El 24 de junio comenzó el voto anticipado y el envío de las boletas por correo
- El 17 de julio es el cierre del período de votación anticipada
- El 6 de agosto será el día oficial para la certificación de los resultados de las primarias
Qué se vota en las elecciones de Arizona
Los ciudadanos de Arizona elegirán representantes para distintos niveles de gobierno, además de votar sobre diversas iniciativas. De acuerdo con la información oficial, los cargos ejecutivos en disputa incluyen:
- Gobernador y vicegobernador
- Secretario de Estado
- Fiscal general (attorney general)
- Tesorero del Estado
- Superintendente de instrucción pública
- Inspector de minas del Estado
- Comisionados de la corporación (se renuevan dos escaños)
También se renovará la Cámara de Representantes estatal: los 30 distritos legislativos elegirán dos representantes cada uno, hasta completar las 60 bancas.
A nivel federal, los ciudadanos de Arizona votarán por los Representantes al Congreso de EE.UU. Se elegirán representantes para los nueve distritos del estado. Además de los puestos políticos, la boleta electoral también incluirá iniciativas y propuestas de ley tanto a nivel estatal como local.
Una de las principales novedades de este ciclo electoral es que, por primera vez, se elegirá a un vicegobernador. Sin embargo, en la jornada del 21 de julio, los sufragistas eligen únicamente al nominado para gobernador de cada partido.
Una vez definido el candidato a gobernador de cada partido, deberá nombrar a su compañero de fórmula para vicegobernador con al menos 60 días de anticipación a la elección general.
El candidato a gobernador y el candidato a vicegobernador correrán juntos en una boleta única durante la elección general del 3 de noviembre.
La carrera por la gobernación de Arizona
Los comicios para gobernador concentran gran parte de la atención política en el estado. La actual mandataria, Katie Hobbs, buscará la reelección en una competencia que presenta distintos escenarios según el candidato republicano que resulte nominado.
Los sondeos disponibles mostraron márgenes estrechos, con escenarios que van desde una ventaja para Hobbs hasta empates técnicos en una posible disputa en las generales contra el candidato republicano, Andy Biggs:
- Katie Hobbs (demócrata): los niveles de apoyo a la gobernadora oscilan entre el 37% y el 51%. Su cifra más alta fue registrada por Nextgen P en diciembre de 2025, mientras que Emerson College la situó con un 44% en noviembre de ese año. En febrero de 2026, una encuesta de Noble Predictive Insights le otorgó un 42% frente a un 37% de Andy Biggs, y un 44% frente a un 35% de David Schweikert.
- Andy Biggs (republicano): obtiene entre el 32% y el 44% en enfrentamientos directos contra Hobbs. En febrero de 2025, logró superar a la demócrata por un punto (44% a 43%).
Las encuestas también reflejaron un porcentaje elevado de votantes del 24,6% que todavía no definieron su preferencia, un factor que podría influir en el resultado tanto de las primarias como de la elección general.
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