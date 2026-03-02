Arizona elige candidatos para la gobernación este 2026: ¿qué dicen las encuestas en el estado de Katie Hobbs?

La carrera por la gobernación en 2026 avanza con indicadores de competencia entre la actual mandataria demócrata, Katie Hobbs, y posibles rivales republicanos. Distintos estudios de opinión recopilados por The New York Times ofrecen un panorama sobre cómo se posicionan los aspirantes antes de las elecciones primarias y generales en Arizona.

Elecciones en Arizona 2026: los candidatos que se posicionan como favoritos para la gobernación

Las encuestas más recientes muestran márgenes estrechos o cambiantes según el contrincante. Mientras algunos estudios otorgan a Hobbs una ventaja amplia, otros reflejan empates técnicos o incluso escenarios en los que un candidato republicano aparece por delante.

La gobernadora Katie Hobbs muestra gran apoyo para una reelección en las encuestas, pero con un margen muy ajustado de su opositor republicano X/@GovernorHobbs

En los enfrentamientos hipotéticos para la elección general, los resultados más recientes muestran:

Katie Hobbs (demócrata) : la gobernadora actual obtiene porcentajes que oscilan entre el 37% y el 51% . Su nivel de apoyo más alto (51%) fue registrado por Nextgen P en diciembre de 2025. En la encuesta de Emerson College de noviembre de 2025, se sitúa con el 44% .

: la gobernadora actual obtiene porcentajes que oscilan entre el . Su nivel de apoyo más alto (51%) fue registrado por Nextgen P en diciembre de 2025. En la encuesta de Emerson College de noviembre de 2025, se sitúa con . Andy Biggs (republicano) : obtiene entre el 32% y el 44% en enfrentamientos directos contra Hobbs. Su mejor desempeño en la general fue en febrero de 2025, donde superó a la demócrata por 44% a 43% .

: obtiene entre el en enfrentamientos directos contra Hobbs. Su mejor desempeño en la general fue en febrero de 2025, donde superó a la demócrata por . Karrin Taylor Robson (republicana) : registra entre el 30% y el 42% de apoyo frente a Hobbs.

: registra entre el de apoyo frente a Hobbs. David Schweikert (republicano) : obtuvo un 39% frente al 44% de la actual mandataria en noviembre de 2025.

: obtuvo un frente al 44% de la actual mandataria en noviembre de 2025. Republicano genérico: según The New York Times, en una medición de octubre de 2025, un candidato republicano no especificado superaba a Hobbs con un 44% frente a un 40%.

Para las primarias republicanas, los porcentajes entre los aspirantes principales son:

Andy Biggs : mostró un dominio considerable en varias encuestas tras alcanzar un máximo del 65% en agosto de 2025 y un 49,7% en noviembre de 2025 según Emerson College. Sin embargo, en otras mediciones cayó hasta el 27% .

: mostró un dominio considerable en varias encuestas tras alcanzar un máximo del en agosto de 2025 y un en noviembre de 2025 según Emerson College. Sin embargo, en otras mediciones cayó hasta el . Karrin Taylor Robson : sus porcentajes fluctúan entre el 12% y el 37,2% . Lideró la encuesta de CivicLens Research a finales de noviembre de 2025 con un 37,2% y superó el 33,4% de Biggs.

: sus porcentajes fluctúan entre el . Lideró la encuesta de CivicLens Research a finales de noviembre de 2025 con un y superó el 33,4% de Biggs. David Schweikert: registró un 23% de apoyo en una primaria republicana evaluada en septiembre de 2025.

Las encuestas de Noble Predictive Insights a lo largo de 2025 también mostraron un 24,6% de votantes que “no saben” o están indecisos sobre los candidatos en la primaria republicana.

El representante Andy Biggs, presidente del Freedom Caucus de la Cámara de Representantes, se posiciona como uno de los favoritos a la gobernación de Arizona

¿Qué factores podrían influir en un empate técnico?

El empate técnico reflejado en la encuesta de Emerson College de noviembre de 2025, donde Katie Hobbs lideró por solo un punto frente a Andy Biggs (44% a 43%) y Karrin Taylor Robson (43% a 42%), responde a diversos factores políticos y demográficos en Arizona.

El historial electoral de Katie Hobbs : la gobernadora fue elegida en 2022 por un margen sumamente estrecho de apenas 17.117 votos , lo que establece una base de competitividad muy alta desde el inicio de su mandato.

: la gobernadora fue elegida en 2022 por un margen sumamente estrecho de apenas , lo que establece una base de competitividad muy alta desde el inicio de su mandato. El desempeño de Donald Trump en el estado : Hobbs es una de las cinco gobernadoras demócratas en estados que el presidente ganó en las elecciones de 2024. La victoria de Trump en Arizona por un margen de seis puntos ha energizado considerablemente a la base conservadora y a los candidatos republicanos que buscan el puesto.

: Hobbs es una de las cinco gobernadoras demócratas en estados que el presidente ganó en las elecciones de 2024. La victoria de Trump en Arizona por un margen de ha energizado considerablemente a la base conservadora y a los candidatos republicanos que buscan el puesto. Alineación con el movimiento Trump : candidatos como Andy Biggs están fuertemente alineados con Donald Trump, lo que les permite capitalizar el entusiasmo republicano generado tras los resultados de 2024.

: candidatos como están fuertemente alineados con Donald Trump, lo que les permite capitalizar el entusiasmo republicano generado tras los resultados de 2024. Alto porcentaje de votantes indecisos: la encuesta de Emerson College muestra que una parte significativa del electorado aún no ha tomado una decisión. Según el sondeo, entre el 12,5% y el 16% de los encuestados respondieron que “no saben” por quién votarían.

Un año después de la victoria estatal de Trump, las elecciones en Arizona capturan un clima político de fuerte polarización. Este escenario sugiere que la contienda será una de las más disputadas, definida probablemente por la capacidad de los candidatos para atraer a ese segmento de votantes que aún se declara indeciso.

Las encuestas muestran una contienda ajustada en Arizona entre el posible candidato republicano y la actual mandataria Imagen compuesta

¿Cuándo son las elecciones para gobernador en Arizona?

Las próximas elecciones para gobernador en Arizona se llevarán a cabo en 2026 en las siguientes fechas clave:

Primaria : se realizará el 21 de julio de 2026 .

: se realizará el . General: se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2026.

En esa última jornada se renovarán múltiples cargos estatales, lo que podría incrementar la participación electoral. Entre las novedades del proceso figura la elección simultánea de un vicegobernador, que por primera vez aparecerá en la misma fórmula que el candidato principal, según Ballotpedia.

Además, los sufragistas elegirán funcionarios del poder ejecutivo estatal, representantes federales y legisladores locales. También se votarán cargos judiciales y autoridades municipales.

El proceso incluye iniciativas y consultas que podrían influir en la movilización de distintos sectores del electorado.