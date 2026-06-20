No son Texas, Florida ni California: el estado donde más latinos perderían beneficios del SNAP, según un informe

Arizona encabeza la lista de estados con más latinos que perderían acceso total o parcial al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en ingles). El análisis, elaborado a partir de datos oficiales, fue publicado en un reciente informe.

Por qué Arizona lidera la pérdida de beneficiarios latinos del SNAP

El informe de la organización UnidosUS calcula que alrededor de 211 mil personas de origen latino en Arizona dejaron de recibir asistencia alimentaria entre febrero de 2025 y febrero de 2026. La cifra supera las registradas en estados tradicionalmente asociados con grandes comunidades hispanas, como Texas, Florida y California.

La organización UnidosUS muestra en su informe cómo las nuevas políticas de la administración Trump afectan a la comunidad latina que accede a SNAP

Las proyecciones se elaboraron a partir del uso de información de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) y estadísticas del Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés), en un contexto marcado por cambios federales que modificaron las condiciones de acceso al programa.

Uno de los factores que explican la situación de Arizona es la caída registrada en la cantidad total de participantes del programa. Durante el período analizado, el número de beneficiarios pasó de más de 892.000 personas a cerca de 449.000, según los datos disponibles del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés).

La reducción representa una disminución cercana al 50% de la población que recibía asistencia alimentaria en el estado. En términos absolutos, la baja alcanzó a unas 444 mil.000 personas.

Según el informe de UnidosUs, cerca del 48% de quienes dejaron de recibir SNAP en Arizona pertenecen a la comunidad latina. Esa proporción derivó en que el estado registrara el mayor número de hispanos afectados a nivel nacional.

Los estados con más latinos afectados por los recortes de SNAP

Según la lista establecida en el informe de UnidosUS, los estados con la mayor cantidad de latinos que perdieron sus beneficios del programa SNAP entre febrero de 2025 y febrero de 2026 son:

Arizona : 211 mil personas.

: 211 mil personas. Texas : 198 mil personas.

: 198 mil personas. Florida : 189 mil personas.

: 189 mil personas. California : 182 mil personas.

: 182 mil personas. Nueva York : 60.000 personas.

: 60.000 personas. Illinois : 54.000 personas.

: 54.000 personas. Massachusetts : 44.000 personas.

: 44.000 personas. Carolina del Norte : 40.000 personas.

: 40.000 personas. Pensilvania : 40.000 personas

: 40.000 personas Nevada: 31.000 personas.

Cientos de miles de personas en diversos estados perdieron la asistencia de SNAP por los cambios en el programa Unsplash

Además de los latinos, el informe de UnidosUS estima que otros grupos perdieron beneficios del programa, lo que se estima en un total de 4,3 millones de personas afectadas a nivel nacional. Los otros grupos afectados son:

Blancos no hispanos : se estima que 1.525.000 individuos perdieron sus beneficios, lo que representa el 35% del total nacional.

: se estima que perdieron sus beneficios, lo que representa el del total nacional. Afroamericanos : aproximadamente 962 mil personas perdieron el acceso al SNAP, lo que representa el 22% .

: aproximadamente perdieron el acceso al SNAP, lo que representa el . Asiático-estadounidenses, nativos de Hawái e isleños del Pacífico: se estima que 227.000 personas de estas comunidades perdieron sus beneficios (5% del total).

El impacto de la One Big Beautiful Bill Act en la asistencia de SNAP

Las estimaciones sobre bajas en los beneficiarios coinciden con la implementación de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, que introdujo modificaciones en los requisitos de elegibilidad para acceder al programa. Entre los cambios se encuentran:

Nuevas restricciones para determinados inmigrantes con presencia legal en EE.UU.

La ampliación de exigencias laborales para conservar el beneficio.

para conservar el beneficio. Limitaciones en futuros ajustes vinculados al costo de los alimentos.

La legislación también eliminó programas de educación nutricional financiados por SNAP, lo que derivó en la desaparición de materiales informativos en idiomas distintos del inglés, incluido el español.