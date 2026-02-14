A partir del 1° de marzo: el cambio en los cupones SNAP para los adultos “capaces de trabajar” en Nueva York
El programa incorpora exigencias de actividad laboral, un sistema de control por períodos y un proceso administrativo que incluye recertificación y verificación de exenciones
- 4 minutos de lectura'
El programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Nueva York atravesará una modificación relevante desde el 1° de marzo de 2026. La actualización normativa impacta principalmente en los adultos considerados capaces de trabajar y que no tienen personas dependientes a su cargo.
SNAP en Nueva York: qué cambia para los adultos capaces de trabajar desde marzo
De acuerdo con las disposiciones federales, se exigirán condiciones de actividad laboral para mantener los beneficios por un período prolongado. Para los hogares alcanzados, el cambio no implica la eliminación automática del SNAP, sino la necesidad de cumplir determinados criterios o acreditar una exención válida.
Las autoridades estatales y locales indicaron que el proceso se implementará mediante notificaciones formales y controles administrativos. Los destinatarios de la asistencia deberán revisar su correspondencia, responder a los requerimientos y, de ser necesario, presentar documentación adicional para evitar la interrupción del beneficio.
SNAP en Nueva York: quiénes son considerados Abawd y a quiénes afecta
Las nuevas reglas se aplican a un grupo identificado como Adultos Capaces de Trabajar Sin Dependientes (Abawd, por sus siglas en inglés). En términos generales, se trata de personas que:
- Tienen entre 18 y 64 años
- No presentan impedimentos reconocidos para trabajar
- No conviven con menores de 14 años en su hogar
No todos los beneficiarios de SNAP están incluidos en esta definición. Quedan fuera de esta categoría:
- Quienes viven con niños
- Quienes presentan ciertas condiciones de salud
- Estudiantes en determinadas situaciones
La clasificación es individual y depende de la información declarada en cada caso.
En Nueva York, el rango de edad para Abawd se extiende hasta los 64 años. Esto significa que personas que antes no estaban sujetas a estas reglas pueden quedar alcanzadas si no cumplen con alguno de los criterios de exención establecidos.
La determinación de si un individuo es considerado parte de este grupo se realiza durante los procesos de solicitud, recertificación o revisión del caso. Por ese motivo, los organismos de SNAP recomiendan verificar que los datos personales y familiares estén actualizados.
SNAP: el nuevo requisito de 80 horas mensuales de trabajo o actividad
Desde marzo de 2026 en adelante, los Abawd deberán demostrar que realizan al menos 80 horas por mes de actividades aprobadas para conservar los cupones SNAP más allá de un período limitado. Esto equivale, en promedio, a unas 20 horas semanales.
Las actividades válidas no se limitan al empleo tradicional. Se consideran:
- Horas de trabajo remunerado.
- Trabajo por cuenta propia.
- Ciertas formas de trabajo no pagado, como el intercambio de tareas por alojamiento o servicios.
- Programas de capacitación laboral autorizados.
- Servicio comunitario en organizaciones sin fines de lucro.
En el caso del voluntariado o servicio comunitario, el número exacto de horas exigidas puede calcularse dividiendo el monto mensual de la ayuda SNAP por el salario mínimo estatal. De este modo, el requisito se ajusta al nivel de asistencia que recibe cada beneficiario.
Las reglas permiten combinar distintas actividades para alcanzar el total mensual. Por ejemplo, una persona puede sumar horas de empleo parcial con horas de capacitación o voluntariado, siempre que el total llegue al mínimo requerido.
SNAP en Nueva York: quiénes quedan exentos de los requisitos laborales
Existen múltiples situaciones que permiten quedar excluido de las reglas de trabajo para Abawd. Entre las principales exenciones se encuentran el embarazo, la convivencia con menores de 14 años y el cuidado de una persona con discapacidad.
También están exentas las personas que presentan limitaciones físicas o mentales que les impiden cumplir con las 80 horas mensuales, aun cuando se trate de condiciones temporales. En estos casos, suele requerirse una certificación médica.
Otros grupos protegidos incluyen:
- Veteranos de las fuerzas armadas
- Personas que atraviesan situaciones de falta de vivienda
- Jóvenes de hasta 24 años que estuvieron en hogares de acogida al cumplir los 18
- Quienes participan de programas de tratamiento por consumo de sustancias
Además, quienes ya cumplen con los requisitos laborales de otros programas de asistencia, o trabajan y perciben ingresos iguales o superiores a un umbral determinado, pueden quedar exceptuados de las reglas específicas de Abawd.
