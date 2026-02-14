A partir del 1° de marzo: el cambio en los cupones SNAP para los adultos “capaces de trabajar” en Nueva York

El programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Nueva York atravesará una modificación relevante desde el 1° de marzo de 2026. La actualización normativa impacta principalmente en los adultos considerados capaces de trabajar y que no tienen personas dependientes a su cargo.

SNAP en Nueva York: qué cambia para los adultos capaces de trabajar desde marzo

De acuerdo con las disposiciones federales, se exigirán condiciones de actividad laboral para mantener los beneficios por un período prolongado. Para los hogares alcanzados, el cambio no implica la eliminación automática del SNAP, sino la necesidad de cumplir determinados criterios o acreditar una exención válida.

Desde marzo de 2026, un grupo de adultos en Nueva York deberá cumplir requisitos de trabajo (80 horas mensuales) para mantener el SNAP

Las autoridades estatales y locales indicaron que el proceso se implementará mediante notificaciones formales y controles administrativos. Los destinatarios de la asistencia deberán revisar su correspondencia, responder a los requerimientos y, de ser necesario, presentar documentación adicional para evitar la interrupción del beneficio.

SNAP en Nueva York: quiénes son considerados Abawd y a quiénes afecta

Las nuevas reglas se aplican a un grupo identificado como Adultos Capaces de Trabajar Sin Dependientes (Abawd, por sus siglas en inglés). En términos generales, se trata de personas que:

Tienen entre 18 y 64 años

No presentan impedimentos reconocidos para trabajar

No conviven con menores de 14 años en su hogar

No todos los beneficiarios de SNAP están incluidos en esta definición. Quedan fuera de esta categoría:

Quienes viven con niños

Quienes presentan ciertas condiciones de salud

Estudiantes en determinadas situaciones

La clasificación es individual y depende de la información declarada en cada caso.

En Nueva York, el rango de edad para Abawd se extiende hasta los 64 años. Esto significa que personas que antes no estaban sujetas a estas reglas pueden quedar alcanzadas si no cumplen con alguno de los criterios de exención establecidos.

La determinación de si un individuo es considerado parte de este grupo se realiza durante los procesos de solicitud, recertificación o revisión del caso. Por ese motivo, los organismos de SNAP recomiendan verificar que los datos personales y familiares estén actualizados.

El programa ayuda a las personas con ingresos limitados a comprar alimentos nutritivos

SNAP: el nuevo requisito de 80 horas mensuales de trabajo o actividad

Desde marzo de 2026 en adelante, los Abawd deberán demostrar que realizan al menos 80 horas por mes de actividades aprobadas para conservar los cupones SNAP más allá de un período limitado. Esto equivale, en promedio, a unas 20 horas semanales.

Las actividades válidas no se limitan al empleo tradicional. Se consideran:

Horas de trabajo remunerado.

Trabajo por cuenta propia.

Ciertas formas de trabajo no pagado, como el intercambio de tareas por alojamiento o servicios.

Programas de capacitación laboral autorizados.

Servicio comunitario en organizaciones sin fines de lucro.

En el caso del voluntariado o servicio comunitario, el número exacto de horas exigidas puede calcularse dividiendo el monto mensual de la ayuda SNAP por el salario mínimo estatal. De este modo, el requisito se ajusta al nivel de asistencia que recibe cada beneficiario.

Las reglas permiten combinar distintas actividades para alcanzar el total mensual. Por ejemplo, una persona puede sumar horas de empleo parcial con horas de capacitación o voluntariado, siempre que el total llegue al mínimo requerido.

La medida afectará a las personas de entre 18 y 64 años que están en condiciones de trabajar y que no viven con niños menores de 14 años en su hogar

SNAP en Nueva York: quiénes quedan exentos de los requisitos laborales

Existen múltiples situaciones que permiten quedar excluido de las reglas de trabajo para Abawd. Entre las principales exenciones se encuentran el embarazo, la convivencia con menores de 14 años y el cuidado de una persona con discapacidad.

También están exentas las personas que presentan limitaciones físicas o mentales que les impiden cumplir con las 80 horas mensuales, aun cuando se trate de condiciones temporales. En estos casos, suele requerirse una certificación médica.

Otros grupos protegidos incluyen:

Veteranos de las fuerzas armadas

Personas que atraviesan situaciones de falta de vivienda

Jóvenes de hasta 24 años que estuvieron en hogares de acogida al cumplir los 18

Quienes participan de programas de tratamiento por consumo de sustancias

Además, quienes ya cumplen con los requisitos laborales de otros programas de asistencia, o trabajan y perciben ingresos iguales o superiores a un umbral determinado, pueden quedar exceptuados de las reglas específicas de Abawd.