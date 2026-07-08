Elecciones en Arizona: la jugada de Biggs que le da ventaja en las primarias republicanas 2026

La carrera rumbo a las elecciones primarias republicanas en Arizona de 2026 continúa y las encuestas más recientes reflejan una ventaja del congresista Andy Biggs para el cargo de gobernador. Las cifras actuales lo sitúan con un 60% de apoyo entre los probables votantes del partido gracias a una decisión de campaña que se reflejó en el crecimiento de las cifras.

La amplia ventaja de Biggs en las primarias republicanas 2026

De cara a los comicios de este 2026 en Arizona, Biggs lleva la delantera con un apoyo marcado, de acuerdo con la reciente encuesta publicada por Noble Predictive Insights (NPI). El político cuenta con un 60% de respaldo entre los probables votantes de las primarias republicanas, seguido por David Schweikert, quien tiene el 10%.

El candidato Biggs cuenta con el 60% de apoyo de cara a las primarias republicanas en Arizona @andybiggs4az

El análisis marca que el representante tuvo una campaña activa con mucha exposición, lo que dio como resultado una suba constante: tenía un 40% en febrero, subió al 48% en mayo y ahora alcanza el 60%.

Mike Noble, CEO de NPI, señaló que el candidato republicano pasó de ser el favorito a ser el “finalizador” de la elección. “En mayo, la pregunta era si Biggs podría cerrar la contienda. Ahora, entre los probables votantes de las primarias republicanas, parece que lo ha logrado. No solo lidera, sino que arrasa con sus rivales”, analizó.

Dado que la encuesta se realizó después de que ya había comenzado la votación anticipada, las cifras incluyen tanto a los electores que ya habían emitido el sufragio como a los que aún tenían que votar.

Ahora, el mayor bloque restante corresponde a los votantes indecisos, que representan el 26%.

Últimas encuestas para las elecciones primarias en Arizona

Recopilados por The New York Times, los sondeos más recientes muestran el siguiente panorama:

Nextgen P : elaborada entre el 16 y el 17 de junio, ubica a Biggs con el 57%, lo que corresponde a 46 puntos porcentuales sobre Schweikert (11%).

: elaborada entre el 16 y el 17 de junio, ubica a lo que corresponde a 46 puntos porcentuales sobre Schweikert (11%). Stealth Analytics : elaborada entre el 13 y el 15 de mayo, sitúa al congresista a la delantera con el 55%, por encima de su rival (9%).

: elaborada entre el 13 y el 15 de mayo, sitúa al a la delantera con el por encima de su rival (9%). Noble Predictive Insights: elaborada entre el 5 y el 7 de mayo, Biggs figura a la cabeza con el 48% frente al 18% de Schweikert.

Arizona tendrá elecciones primarias el próximo 21 de julio Freepik

Cuándo son las elecciones primarias en Arizona y qué se vota

Después de los comicios celebrados este año en Texas, Nueva York, California y Maine, entre otros estados, el martes 21 de julio tendrán lugar las elecciones primarias en Arizona.

La retórica sobre inmigración de Andy Biggs en Arizona

El sitio web oficial de la Secretaría de Estado indica que, con la votación anticipada ya iniciada, los electores podrán elegir a sus candidatos para los siguientes cargos: