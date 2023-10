escuchar

El miércoles, Indiana Cubero cumplió 15 años en medio de una interna familiar llena de idas y vueltas con su madre, Nicole Neumann. La adolescente tomó distancia y decidió abandonar la casa materna y vivir con su padre Fabián “Poroto” Cubero, su novia Micaela Viciconte y Luca, el hijo en común de la pareja. Asimismo, con motivo de celebrar su cumpleaños, optó por hacer una íntima reunión con su familia paterna y sin la presencia de su mamá, evidenciando que la situación está bastante tensa. En medio del escándalo, la exparticipante de Combate se pronunció al respecto y dejó en clara su postura sobre la relación entre la hija mayor de su pareja y la modelo.

Si bien Nicole Neumann le dedicó a su Indiana un emotivo posteo en las redes para desearle feliz cumpleaños y ella lo compartió, lo cierto es que la quinceañera celebró su cumpleaños sin ella. El festejo íntimo y relajado se realizó en un bowling y contó con la presencia de sus hermanas Sienna y Allegra, su padre, Mica Viciconte, Luca, su tía y primos paternos y sus amigos.

Indiana Cubero festejó sus quince años con Fabián cubero, Mica Viciconte y sus hermanos (Foto: instagram @sole_cubero)

Asimismo, además del festejo que compartieron juntas, la exCombate le dedicó a Indiana un tierno mensaje de cumpleaños a través de Luca. La deportista subió un video del bebé que le deseaba, balbuceando, a su hermana mayor, un feliz cumpleaños. “Mirá cómo te canta el feliz cumple”, escribió Viciconte, evidenciando, una vez más, su vínculo cercano con la adolescente.

Justamente, en este contexto de festejos, mensajes en redes y versiones cruzadas, la influencer fue consultada por cómo se desarrollaría la fiesta de 15 de Indiana Cubero, que según los rumores, se realizaría este sábado. “Todo tranqui”, se limitó a decirle desde su auto al cronista de Intrusos (América TV). Ante las reiteradas preguntas, no obstante, aseguró que no iba a decir “absolutamente nada”.

Si bien no quiso dar detalles del evento, ni de cómo fue su participación en la organización, sí aseguró que “está todo perfecto”. “No puedo hablar y cuando digo algo siempre se me recrimina, se me dice algo que no es; entonces vivo la vida misma”, expresó y en esta misma línea continuó visiblemente molesta: “Hice un posteo por el día de la madre y también se quejaron. Uno no puede poner absolutamente nada...”, se quejó. Cabe recordar que el domingo Nicole Neumann subió una foto de espaldas con sus tres hijas, dando a entender que pasó el Día de la madre con ellas. No obstante, la veracidad de la imagen se puso en duda cuando Fabián Cubero compartió en redes que pasó el día de la madre con su hija mayor y Viciconte en Arrecife.

Al escuchar el malestar de la influencer con la situación, el cronista le preguntó si le gustaría que se restableciera la relación entre madre e hija. Ella, cuidando las palabras, pero manteniéndose fiel a sus pensamientos, reflexionó: “No es algo que me involucre a mí. A veces, hablo en general, dicen que los chicos son influenciados, que esto, que lo otro...”. Si bien remarcó que no se refería a “este caso puntual”, sí expresó: “Los chicos hablan, tienen voz. Entonces, a veces también hay que escuchar”.

Por último, le consultaron si recibió una invitación a un casamiento, en referencia a la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera. Ella aseguró que no tenía ninguna invitación a ningún casamiento, pero luego recordó que tenía dos, pero ninguno de esos era el de la modelo y el automovilista.