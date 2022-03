Paulo Londra anunció su regreso a la música luego de más de dos años

Paulo Londra anunció su esperado regreso a la música después de más de dos años. El cordobés volverá al ruedo con un nuevo single, “Plan A”, que será lanzado este miércoles 23 de marzo a través de Spotify.

Fue la popular plataforma de streaming musical la encargada de dar la noticia a nivel mundial con un video exclusivo del artista. “Para un MVP, el juego nunca termina”, dice la descripción del clip. En las imágenes se puede ver a Londra jugando al básquet, su deporte favorito. “Yo no busco el éxito, busco la felicidad”, asegura el cordobés.

Paulo Londra anunció su regreso a la música

A pesar de que no lanza música nueva desde hace dos años por un conflicto legal que lo obligó a poner en pausa su carrera, Paulo Londra tiene más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify y suma más de 4 mil millones de streams totales desde que presentó su música en la plataforma en 2015. Según los datos oficiales de la plataforma, sus canciones son escuchadas por más de un 40% de jóvenes de hasta 22 años.

Tal había adelantado LA NACION la semana pasada, el regreso del cordobés de 23 años a la industria musical ya es un hecho. Meses atrás, circuló la noticia de que Londra finalmente había logrado desvincularse de Big Ligas, la productora encabezada por Cristian Salazar (Kristo) y Daniel Oviedo (Ovy On The Drums). Juntos habían encarado un proyecto que Londra decidió abandonar luego de sentirse empujado a firmar contratos leoninos.

El anuncio del regreso de Paulo Londra (Foto: Instagram)

El origen del conflicto legal de Paulo Londra

Paulo Londra tenía 19 años cuando se asoció con el portorriqueño Kristo y el colombiano Ovy On The Drums. Sin embargo, al año siguiente se convirtió en una especie de rehén contractual de los productores. Por eso denunció que fue llevado de manera tramposa a firmar contratos y, luego, recibió presiones para no abandonar el sistema de trabajo al cual había sido inducido.

El conflicto estalló cuando decidió poner fin (de palabra) a la relación con sus socios. Pero esto le impidió seguir trabajando de manera independiente. En el verano de 2020 comenzó a gestarse una especie de red de solidaridad con el cantante. Incluso Duki salió en su defensa con algunos comentarios. Se impuso el #FreePaulo y muchos artistas manifestaron su apoyo.

Paulo Londra editará su primer single luego de dos años (Foto: Gentileza Spotify)

Hasta Ed Sheeran lo apoyó durante una entrevista con MTV. “Solo pienso en lo mal que está esto -dijo en torno a las diferencias del trapero con la productora- ¿Cómo vas a atentar contra el talento de este chico? De hecho, hace poco hablé con J Balvin en profundidad sobre esto. Así que el responsable tiene que cambiar esto”, dijo.

En septiembre pasado, el juez William Thomas dictaminó que la cláusula que ataba a Londra a Big Ligas había expirado el 20 de febrero de 2021. El magistrado le dio a los abogados de Kristo y Ovy On The Drums un tiempo más, y les otorgó una “moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera de una revisión adicional”. Finalmente el fallo fue a favor del cordobés.