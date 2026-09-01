Ataque en Times Square: qué se sabe de la presunta asesina que mató y fue abatida por la policía

NUEVA YORK.– El violento ataque que sacudió este lunes a Times Square, una de las zonas más transitadas y vigiladas de Nueva York, dejó dos mujeres muertas: una transeúnte de 32 años que fue apuñalada al azar y Pamela Cisneros, la presunta atacante, que murió después de ser baleada por dos policías cuando avanzaba hacia ellos empuñando dos grandes cuchillos.

A medida que las autoridades reconstruyen una secuencia que duró apenas unos minutos, comenzaron a conocerse algunos detalles sobre Cisneros, una residente de Queens de 49 años, que no tenía antecedentes de arrestos pero sí registraba un historial de episodios vinculados con problemas de salud mental, según informó la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Ataque con cuchillos en Times Square

Por el momento, la policía no encontró indicios de que conociera a las víctimas ni de que hubiera elegido específicamente a ninguna de ellas. Los investigadores describieron las agresiones como “aleatorias y sin provocación” y descartaron de manera preliminar que se trate de un acto de terrorismo. Tampoco se conoce todavía qué pudo haber desencadenado el ataque.

Ese vacío sobre el móvil convirtió ahora el pasado de Cisneros en uno de los principales focos de la investigación.

Un historial de problemas de salud mental

Según Tisch, el nombre de Cisneros ya figuraba en los registros de la policía de Nueva York por dos episodios relacionados con su salud mental, uno en 2018 y otro en 2019. Sin embargo, ninguno terminó en un arresto y la mujer no tenía antecedentes penales registrados por el NYPD.

Las autoridades no detallaron por ahora en qué consistieron aquellos incidentes ni si Cisneros había recibido tratamiento posteriormente. Tampoco dieron a conocer información sobre su situación familiar, laboral o qué había hecho durante las horas previas al ataque.

La policía la describió como una persona “emocionalmente perturbada”, aunque los investigadores todavía intentan determinar qué la llevó a salir el lunes por la tarde armada con dos cuchillos de cocina de gran tamaño que, según un testigo citado por la policía, llevaba dentro de una bolsa roja de Target.

Dos ataques en apenas 20 segundos

La secuencia comenzó alrededor de las 16.24 del lunes, cerca de West 41st Street y Seventh Avenue, en pleno corazón de Manhattan.

Según la reconstrucción policial, la primera víctima, un hombre de 68 años identificado posteriormente como Tak Kam, de Rhode Island, acababa de salir del subte y esperaba junto a su esposa para cruzar la calle. Fue entonces cuando Cisneros habría extraído los dos cuchillos de la bolsa, comenzado a agitarlos y, sin que mediara aparentemente ninguna discusión, lo apuñaló en el abdomen.

🇺🇸 Las imágenes muestran el momento en que una mujer es abatida por la Policía de Nueva York tras matar a puñaladas a una persona y herir a otra en Times Square. La mujer ignoró las descargas de los tasers y avanzó con dos cuchillos hacia los agentes. https://t.co/GFI7uiRin5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 1, 2026

Kam fue trasladado de urgencia al Bellevue Hospital. Inicialmente se informó que sus heridas ponían en riesgo su vida, aunque posteriormente quedó en condición crítica pero estable.

Cisneros continuó caminando hacia el norte por la Séptima Avenida. Apenas unos 20 segundos después, según Tisch, se acercó a una segunda desconocida y volvió a atacar.

La víctima era Erin Piacenti, de 32 años, quien también recibió una puñalada en el abdomen. Fue trasladada a Bellevue, donde murió poco después.

Los dos ataques, destacó la policía, no parecen haber tenido conexión entre sí más allá de su autora.

La amenaza a los policías

Después del segundo apuñalamiento, varios testigos alertaron a agentes que se encontraban en la zona. Cisneros siguió avanzando hacia una subestación del NYPD ubicada en Times Square, muy cerca de One Times Square, el emblemático edificio desde donde cada Año Nuevo desciende la bola que marca el comienzo del año.

Allí comenzó un enfrentamiento con los policías que quedó registrado tanto por testigos como por las cámaras corporales de los agentes.

Durante unos cuatro minutos, los oficiales le ordenaron repetidamente que soltara las armas. Cisneros se negó.

Los cuchillos utilizados

“No voy a soltar nada. Preferiría matarlos a los dos”, les dijo, según el relato de Tisch. Luego volvió a amenazarlos: “Los voy a matar”.

Las imágenes difundidas del episodio muestran a la mujer con un cuchillo en cada mano mientras los policías mantienen distancia e intentan que deponga las armas.

Varios agentes utilizaron entonces pistolas Taser, pero las descargas no consiguieron detenerla. Cisneros continuó avanzando hacia ellos con los cuchillos levantados y dos oficiales dispararon sus armas reglamentarias.

La mujer fue alcanzada por los disparos. Los agentes intentaron asistirla en el lugar y posteriormente fue trasladada a Bellevue Hospital, donde fue declarada muerta. Los dos cuchillos quedaron secuestrados como evidencia.

Una investigación todavía abierta

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y Tisch defendieron la actuación de los agentes y destacaron que el episodio ocurrió en una de las áreas con mayor concentración de peatones y turistas de toda la ciudad.

“Quiero agradecer a los oficiales del NYPD que intervinieron e impidieron que un ataque horrible se volviera todavía peor”, afirmó Mamdani.

El propio alcalde, que impulsó una estrategia para aumentar la participación de profesionales especializados en salud mental en determinadas emergencias, señaló que este caso no habría sido adecuado para una intervención exclusivamente civil, debido a que Cisneros estaba armada y ya había atacado a dos personas.

Como ocurre habitualmente cuando policías de Nueva York utilizan fuerza letal, se abrió una investigación interna sobre los disparos. Además, las autoridades anticiparon que se hará público el material registrado por las cámaras corporales de los agentes.

Agencias AP, AFP y Reuters