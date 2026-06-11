Se viene el Mundial en EE.UU. y aumenta la preocupación de los migrantes por el despliegue del ICE

A horas del inicio del Mundial 2026, organizaciones migrantes y de derechos civiles expresaron preocupación por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. En ese sentido, advirtieron sobre el papel que podría desempeñar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el torneo.

Mundial en EE.UU.: el caso del árbitro somalí que preocupó a migrantes

La inquietud aumentó tras una serie de incidentes en aeropuertos estadounidenses, entre ellos el rechazo de ingreso al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, que debía participar en la Copa del Mundo.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Artan iba a convertirse en el primer árbitro de Somalia en participar en un Mundial, pero fue rechazado al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés). Según relató, permaneció retenido e interrogado durante 11 horas antes de ser enviado de regreso a Turquía, país desde el que había viajado.

El árbitro sostuvo que contaba con toda la documentación requerida para ingresar a Estados Unidos. Posteriormente, la FIFA confirmó que no integrará el cuerpo arbitral del Mundial.

Los controles migratorios de EE.UU. que preocupan a jugadores, periodistas y aficionados

De acuerdo con el Miami Herald, las inquietudes no se limitan al caso de Artan. Entre los episodios reportados en las últimas semanas figura el interrogatorio de casi siete horas al delantero iraquí Aymen Hussein en el aeropuerto de Chicago.

También se registraron problemas de ingreso para periodistas que cubren el torneo, incluido el fotógrafo de la selección de Irak. Además, integrantes de la Federación Haitiana de Fútbol tuvieron largos períodos de espera para obtener sus visas.

Se confirmó que el ICE llevará a cabo diversos operativos durante el Mundial 2026 en Florida, Texas y California ICE / Conmebol

Por su parte, aficionados de distintos países reportaron cancelaciones de viajes, revocaciones de permisos o dificultades para completar los trámites de ingreso.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que aprobó 5 millones de solicitudes del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) y más de 1,6 millones de solicitudes de programas de ingreso acelerado para viajeros previamente verificados.

A pesar de estas cifras, se reportaron inconvenientes y surgió preocupación también por las tareas del ICE durante los operativos en las inmediaciones de los estadios.

Qué papel tendrá el ICE en el operativo de seguridad del Mundial 2026

El gobierno federal prepara un amplio operativo para acompañar el desarrollo de la competencia. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, comparó la magnitud logística del evento con la organización de “78 Super Bowls en 38 días”, debido a la llegada de miles de visitantes a distintas ciudades del país.

El ICE estará presente con operativos durante el Mundial 2026 Facebook SoFi Stadium / Flickr ICE

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la prioridad del ICE estará vinculada a la seguridad y al cumplimiento de las leyes federales y no a buscar espectadores con situación migratoria irregular.

Entre otras agencias que participarán del esquema figuran Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el Servicio de Protección Federal (FPS, por sus siglas en inglés) y el Servicio Secreto.

Aunque organizaciones migrantes manifestaron preocupación por una eventual participación del ICE, las autoridades estadounidenses señalaron que la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés), encargada de las detenciones y deportaciones migratorias, no forma parte del esquema de seguridad previsto para el Mundial.

Las advertencias de migrantes y organizaciones civiles de cara al Mundial 2026

Más de 120 organizaciones emitieron una advertencia conjunta para aficionados, periodistas, jugadores y visitantes que planean viajar a EE.UU. durante la Copa del Mundo.

Entre las entidades figuran la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la Coalición de Inmigrantes de Florida y Amnistía Internacional EE.UU.

Los grupos sostienen que incluso personas con visas válidas podrían enfrentar inspecciones adicionales, revisiones de dispositivos electrónicos o demoras migratorias debido a las facultades que poseen los agentes.

Además, organizaciones comunitarias del sur de Florida convocaron a una manifestación frente a las oficinas de la FIFA en Miami para reclamar garantías de que no se realizarán operativos migratorios en las inmediaciones de los estadios ni en las zonas destinadas a los aficionados.