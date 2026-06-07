Oficial y confirmado: el ICE estará en las ciudades del Mundial pero no buscará a los siguientes migrantes

Quedan pocos días para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Ante las dudas sobre posibles redadas migratorias en los partidos, Tom Homan, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aclaró que la agencia podría intervenir si surge un problema de seguridad nacional que involucre a un “extranjero ilegal”.

Qué se sabe sobre la presencia del ICE durante el Mundial 2026

Durante una entrevista con CBS News, Homan aclaró que la labor del ICE durante el Mundial es priorizar la “seguridad nacional” para que los partidos sean seguros para los fanáticos y deportistas.

Desde este punto, afirmó que no tienen como prioridad efectuar acciones de control migratorio. Sin embargo, prevén intervenir si existe una problemática que involucre a un extranjero ilegal.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional. Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, dijo el director.

Al ser consultado si los turistas deberían estar preocupados por los operativos migratorios, Homan remarcó que se van a centrar en “cuestiones de seguridad nacional”.

Qué dice el DHS sobre la labor del ICE en el Mundial 2026

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), explicó durante una entrevista con CBS News que la función de ICE en el Mundial será similar a la que desempeña en otros eventos de gran escala, como el Super Bowl, enfocándose en la seguridad y no en operativos migratorios masivos.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró.

Mullin adelantó que la agencia va a vigilar la venta de productos falsificados, como ropa y entradas, e identificar “lo peor de lo peor”. Esto incluye a individuos en listas de vigilancia terrorista, traficantes de drogas o personas buscadas por asesinato.

Mullin estipuló que la agencia va a vigilar la venta de productos falsificados, como ropa y entradas, e identificar a personas que estén en la lista de terroristas ICE

Esta misma premisa también la confirmó durante su última entrevista con Fox News, donde aclaró que su mayor preocupación en cuanto a seguridad eran los drones.

Manifestaciones por la presencia de las agencias federales

En medio de la preocupación por las redadas en las inmediaciones de los estadios, un grupo de organizaciones se manifestó el pasado 27 de mayo frente al Comité Organizador del Mundial para protestar por los requisitos que la FIFA exige a los empleados que trabajarán en estadios como el SoFi Stadium y la presencia del ICE en los partidos.

“Nosotros queremos mandar un mensaje: ‘ICE no puede estar en los juegos’”, dijo una de las organizaciones de la protesta. “Ellos le están pidiendo información que va a estar con FIFA por cuatro años”, agregó.