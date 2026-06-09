Avanza el ICE: qué se sabe de los operativos por el Mundial 2026 en Florida, Texas y California

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tendrá presencia en las diversas ciudades que participarán del Mundial 2026. Las autoridades confirmaron cómo será el despliegue por la cita mundialista en Florida, Texas, California y otros estados.

El rol del ICE durante el Mundial 2026 en EE.UU.

En diálogo con CBS News, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que la labor de los oficiales no consistirá en realizar redadas o en realizar arrestos por estatus migratorios. En cambio, la prioridad de la agencia se centrará en la vigilancia de la seguridad en los alrededores de los estadios y en la prevención de delitos.

El ICE realizará operativos en las cercanías de los estadios Imagen ilustrativa generada con IA

La organización del evento representa un reto a gran escala para los sistemas de control. En el territorio estadounidense, serán 11 los estadios repartidos en diferentes ciudades.

Mullin aseguró que la agencia actuará como en otras citas deportivas de importancia, como el Super Bowl o el Kentucky Derby.

La categoría SEAR 1 y los recursos de la federación

La Copa del Mundo posee la categoría SEAR 1, que representa el nivel de riesgo de mayor importancia para el gobierno norteamericano. Esta clasificación permite la activación de recursos federales para proteger a los aficionados y a los deportistas.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

El personal del ICE y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) trabajará en equipo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en cada partido del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Así será la vigilancia del ICE por el Mundial 2026 en California

En el estado de California, la actividad se concentra en las zonas de Los Ángeles y la Bahía de San Francisco. El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, recibirá ocho encuentros, entre ellos el debut de la selección estadounidense ante Paraguay el viernes 12 de junio.

El SoFi Stadium de California tendrá especial atención por parte de las autoridades, dado que tanto EE.UU. como Irán disputarán partidos allí Jae C. Hong - AP

En este mismo recinto, las autoridades federales decidieron asignar personal extra para los duelos de Irán ante Nueva Zelanda y Bélgica los días 15 y 21 de junio, a raíz del conflicto que se mantiene.

Recientemente en el Estado Dorado, grupos defensores de los derechos de los migrantes realizaron protestas frente al Comité Organizador por los requisitos de información de la FIFA hacia los trabajadores de los estadios, según confirmó Fox News.

En la Bahía de San Francisco, el Levi’s Stadium forma parte del esquema de vigilancia. El torneo en esta zona inicia el 13 de junio con el partido entre Qatar y Suiza.

Operativos en Florida durante el Mundial 2026

El estado de Florida tiene la sede de Miami, donde se jugarán siete encuentros del Mundial 2026. El calendario contempla partidos de la fase de grupos desde el 15 de junio y el partido por el tercer puesto el 18 de julio.

En la entrevista con CBS News, Mullin destacó el sistema de respuesta ante casos de emergencia de Florida como un ejemplo para el resto de los estados. En los alrededores del estadio, la tarea de los agentes de ICE y del HSI se centrará en la detección de amenazas y en el cumplimiento de las normas de comercio.

El ICE presente en Texas durante el Mundial 2026

Como parte de las sedes de la Copa del Mundo, Texas también verá presencia del ICE y otras agencias federales en el marco de los operativos de seguridad. El estado recibirá encuentros en las ciudades de Dallas y Houston.

El AT&T Stadium será el escenario de una de las semifinales el 14 de julio, mientras que el NRG Stadium albergará siete encuentros a partir del 14 de junio con el choque entre Alemania y Curazao.