Atención conductores: el adiós a Flock Safety no signficó el fin de las cámaras de rastreo de placas en siete municipios

Decenas de municipios de Estados Unidos frenaron el uso de cámaras de rastreo de placas de Flock Safety durante 2026. Pero en al menos siete ciudades, la salida de la empresa no terminó con la vigilancia de los vehículos.

Flock Safety: al menos 56 municipios frenaron o rechazaron sus cámaras de rastreo en 2026

Al menos 56 municipios desactivaron dispositivos, cancelaron acuerdos o rechazaron contratos con Flock durante 2026, según un recuento de la organización nacional DeFlock. La cifra reúne tres tipos de decisiones:

Organizaciones civiles alertaron que las búsquedas pueden efectuarse sin autorización de un juez, incluir a personas ajenas a investigaciones y quedar disponibles para organismos migratorios Flock

Algunas autoridades apagaron lectores que ya estaban en funcionamiento.

Otras pusieron fin a contratos vigentes.

Un tercer grupo descartó las propuestas antes de incorporar la tecnología.

En determinados casos, las medidas fueron temporales. Richmond, California, desactivó sus cámaras a finales de 2025, pero el Concejo Municipal aprobó en marzo de 2026, por cuatro votos contra tres, la extensión del contrato.

Cómo funcionan las cámaras de Flock Safety que registran millones de matrículas en EE.UU.

Según informó Flock Safety, su red incluye más de 120 mil cámaras distribuidas en 49 estados. La compañía afirma que procesa más de 20 mil millones de registros vehiculares por mes y permite que las agencias colaboren en investigaciones que atraviesan distintas jurisdicciones.

En su página oficial sobre los lectores de placas, la empresa señala que las fuerzas de seguridad utilizan esta tecnología para recuperar vehículos robados, localizar personas desaparecidas e investigar delitos.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) explicó que el sistema registra la marca, el modelo, el color y la placa de cada automóvil. El algoritmo también puede identificar calcomanías y rayones. Según la organización sobre Norfolk, Virginia, menos del 1% de los vehículos registrados por el sistema durante marzo de 2026 aparece relacionado con un delito o una infracción. Además, uno de cada diez registros de Flock identifica de manera equivocada el estado correspondiente a la matrícula.

Por qué las cámaras de Flock Safety generan cuestionamientos por privacidad y acceso a datos

Los defensores de la privacidad cuestionan que las consultas policiales no requieran una orden judicial y que los dispositivos recopilen datos de conductores que no son sospechosos de ningún delito, de acuerdo con The Guardian.

El medio también mencionó casos de agentes que utilizaron la tecnología para vigilar a personas con quienes habían mantenido relaciones sentimentales. Además, señaló que los registros llegaron a manos de autoridades federales de inmigración.

Por su parte, la ACLU explicó que las localidades pueden compartir la información con determinadas agencias, con todos los departamentos de su estado o con la red nacional. Las instituciones que habilitan el acceso general también pueden consultar los registros del resto del país norteamericano.

Ante los cuestionamientos, la empresa anunció nuevas políticas sobre auditorías, conservación e intercambio de datos. Flock redujo de 30 a siete días su período predeterminado y recomendado de almacenamiento, aunque los clientes existentes pueden mantener plazos previamente aprobados. También incorporó filtros que permiten bloquear búsquedas externas relacionadas con operativos migratorios.

Axon reemplaza a Flock Safety: las siete localidades que cambiaron sus lectores de matrículas

La salida de Flock no significó el final del rastreo en todas las localidades. Axon avanzó para ocupar su lugar en al menos siete municipios distribuidos en cinco estados. Longmont, Colorado, suspendió el intercambio de información con otras agencias en diciembre de 2025 y dejó vencer su acuerdo con Flock. Tres meses después, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la incorporación de lectores fabricados por Axon.

La policía destacó que mantiene una relación de varias décadas con el nuevo proveedor, que ya le suministra pistolas Taser, cámaras corporales y un sistema para almacenar evidencias digitales. Los legisladores añadieron condiciones sobre protección de información, transparencia y una evaluación después de un año.

Denver también aprobó el reemplazo en marzo. Los nuevos dispositivos conservarán los registros durante 21 días, por debajo del plazo predeterminado de 30 días de Axon, según informó Denver7. Syracuse, Nueva York, tomó una decisión similar y los activistas locales cuestionaron la sustitución porque los lectores “continuarán registrando cada matrícula que pasa”, sin una sospecha previa ni una orden judicial.

Algunas administraciones sustituyeron una marca por otra, por lo que el seguimiento vehicular continuó activo Flock Safety

The Guardian señaló que expertos en privacidad advierten sobre un riesgo adicional en la infraestructura más amplia de Axon. Fusus, una plataforma impulsada por inteligencia artificial, puede combinar cámaras de Axon con otras fuentes visuales municipales o privadas, lo que permite vincular información proveniente de distintos sistemas.

Andrew Ferguson, profesor de Derecho de la Universidad George Washington, advirtió sobre el riesgo de integrar inteligencia artificial y múltiples fuentes de vigilancia dentro de un mismo ecosistema.

Cámaras de matrículas en EE.UU.: qué límites propone la ACLU para proteger los datos de conductores

La ACLU sostiene que la mayor protección consiste en prescindir de los lectores automáticos. Como alternativas, propone exigir órdenes judiciales y establecer plazos estrictos para eliminar los registros.

Por ejemplo, New Hampshire limita la conservación de la información a tres minutos. Los defensores de esta medida consideran que ese período permite comparar las placas con las listas de vehículos buscados sin crear un historial prolongado de los desplazamientos.