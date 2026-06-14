Las nuevas formas con las que ICE rastrea migrantes en EE.UU.: así usan las cámaras que pueden leer matrículas
El DHS utiliza más de 20 tecnologías de vigilancia en espacios públicos, aunque la GAO pidió mejores controles para reducir riesgos de sesgo, privacidad y discriminación
- 3 minutos de lectura'
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza herramientas de vigilancia en espacios públicos donde no siempre se requiere una orden judicial previa. Estos sistemas pueden registrar placas vehiculares, apoyar investigaciones migratorias y complementar análisis con otras tecnologías, como reconocimiento facial o procesamiento de datos.
Con IA: los sistemas de vigilancia que utiliza el ICE
El Departamento de Seguridad Nacional utiliza más de 20 tecnologías de detección, observación y monitoreo a través de sus distintos componentes, incluido el ICE. Entre ellas se incluyen:
- Drones o vehículos aéreos no tripulados.
- Cámaras de alta resolución instaladas en postes públicos.
- Lectores automatizados de matrículas.
- Herramientas de reconocimiento facial y análisis de datos.
Según un documento de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), estas tecnologías pueden complementarse con herramientas como reconocimiento facial y análisis de datos. Asimismo, los agentes utilizan programas informáticos para procesar grandes volúmenes de información.
También pueden usar plataformas potenciadas por inteligencia artificial. Estos sistemas sirven para incrementar de forma exponencial la velocidad de revisión de los archivos visuales acumulados por las patrullas urbanas.
Cómo funcionan las cámaras de rastreo utilizadas por el ICE para identificar matrículas
Según la GAO, las cámaras automatizadas del ICE funcionan con lectores ópticos diseñados para registrar las placas de identificación de los automóviles en movimiento. Capturan la información de los vehículos que circulan por calles, avenidas y zonas de tránsito habitual.
De esta manera, los oficiales de investigación pueden obtener registros a través de acuerdos con proveedores privados y otras fuerzas del orden. Esta cooperación permite acceder a bases de datos de matrículas administradas por empresas o agencias asociadas.
A su vez, cuentan con sistemas de consultas digitales que pueden realizarse de forma remota. Estas búsquedas permiten reconstruir patrones de movimiento de vehículos bajo investigación.
Por su parte, los programas analíticos de inteligencia artificial vinculados a estas redes de cámaras optimizan el rendimiento de la observación. Los algoritmos automatizan las búsquedas en las bases de datos para alertar a las patrullas sobre la ubicación de objetivos específicos.
El ICE recibió cuestionamientos por falta de privacidad de datos
Una auditoría de la GAO reveló que los componentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no cuentan con políticas internas homogéneas para enfrentar riesgos de sesgo, discriminación y privacidad en el uso de determinadas tecnologías. Ante ese escenario, la oficina emitió recomendaciones para que el DHS y sus agencias implementen salvaguardas más claras.
En junio de 2025, los funcionarios de la institución migratoria manifestaron su conformidad con las sugerencias técnicas presentadas por los auditores. La agencia se comprometió a revisar de forma exhaustiva sus normativas de uso tecnológico vigentes.
Sin embargo, la GAO mantuvo abiertas algunas recomendaciones al considerar que aún faltaban medidas para responder a los riesgos señalados.
El conflicto administrativo persiste debido a los recortes de personal aplicados en la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés). En esa línea, la GAO aseguró que continuará con el monitoreo hasta garantizar que las modificaciones hayan sido realizadas.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Agenda de TV y streaming del domingo: Alemania y Países Bajos en el Mundial, Colapinto en Barcelona y Le Mans
- 2
New York Knicks le ganó a San Antonio Spurs y se coronó campeón de la NBA
- 3
Una joven de 21 años murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping
- 4
La vieja guardia de la selección que sostiene al grupo en la cuenta regresiva hacia el Mundial