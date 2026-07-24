ICE en Estados Unidos: últimas noticias, operativos, trámites y cambios oficiales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) difundió en los últimos días una serie de anuncios. Las novedades abarcan desde cambios en las reglas para estudiantes extranjeros hasta nuevos operativos de detención, sanciones económicas para inmigrantes con órdenes finales de expulsión y un balance de seguridad tras el Mundial 2026.

Trámites: el DHS elimina el sistema que permitía estadías a estudiantes extranjeros

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), entidad que nuclea al ICE, anunció la publicación de la norma definitiva que pone fin al sistema conocido como “duration of status”, vigente desde 1978 para estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación con determinadas categorías de visa.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

De acuerdo con el comunicado oficial del organismo, la modificación establece un período de admisión con duración determinada para las visas de las categorías F, J e I, con el objetivo de incrementar los controles migratorios y el seguimiento periódico de los beneficiarios.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, sostuvo que durante décadas el sistema permitió que miles de personas permanecieran en Estados Unidos de manera indefinida mediante la inscripción continua en programas académicos. Según el comunicado, las principales modificaciones incluyen:

Los estudiantes con visa F y los visitantes de intercambio con visa J serán admitidos por la duración específica de su programa, con un límite máximo de cuatro años.

serán admitidos por la de su programa, con un límite máximo de cuatro años. Quienes necesiten más tiempo deberán solicitar formalmente una extensión de permanencia ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

de permanencia ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Esas solicitudes estarán sujetas a verificaciones biométricas, controles de antecedentes y revisiones por posibles fraudes.

El período de gracia para estudiantes F-1 después de finalizar sus estudios se reducirá de 60 a 30 días.

Se incorporan restricciones para realizar cambios de programa académico.

Operativos del ICE: nuevas detenciones de personas con condenas penales

El 23 de julio, ICE informó en un comunicado que hubo una nueva jornada de operativos en distintos puntos del país norteamericano. Según el organismo, estuvieron dirigidos contra inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales.

La agencia señaló que cerca del 70% de sus arrestos corresponden a personas acusadas o condenadas por delitos cometidos dentro de EE.UU.

Agentes del ICE retiran el cuerpo de un joven colombiano de 26 años tras dispararle mortalmente en Biddeford, Maine

La subsecretaria Lauren Bis aseguró que las detenciones alcanzaron a personas condenadas por homicidio, delitos sexuales contra menores y narcotráfico. En sus declaraciones sostuvo que la actual administración continuará con la aplicación de medidas de cumplimiento migratorio.

“Los inmigrantes que están ilegalmente en el país ya no son bienvenidos. Nuestro mensaje es claro: abandonen el país ahora o enfrenten las consecuencias“, afirmó. Entre los casos difundidos por ICE figuran:

Khamkong Chittamath , ciudadano de Laos, condenado por asesinato en segundo grado en Hartford, Connecticut.

, ciudadano de Laos, condenado por asesinato en segundo grado en Hartford, Connecticut. Blanca Marisela Mendez-Ramirez , ciudadana de Guatemala, condenada por homicidio involuntario en primer grado en Perry County, Missouri.

, ciudadana de Guatemala, condenada por homicidio involuntario en primer grado en Perry County, Missouri. Fahed Ahmad Husein , ciudadano de Siria, condenado por explotación sexual de un menor en segundo grado en Mecklenburg County, Carolina del Norte.

, ciudadano de Siria, condenado por explotación sexual de un menor en segundo grado en Mecklenburg County, Carolina del Norte. Rogelio Perez-Chavez , ciudadano de Guatemala, condenado por agresión sexual agravada contra una víctima de 13 años en Newport News, Virginia.

, ciudadano de Guatemala, condenado por agresión sexual agravada contra una víctima de 13 años en Newport News, Virginia. Rogelio Garcia-Alvarado, ciudadano de México, condenado por posesión de metanfetaminas con intención de distribución en Atlanta, Georgia.

Trámites y sanciones: el DHS informa más de 84.000 millones de dólares en multas

Otro de los anuncios difundidos el 23 de julio corresponde también al DHS, que informó la emisión de más de US$84.000 millones en multas civiles dirigidas a inmigrantes que, según el organismo, permanecen en EE.UU. pese a contar con órdenes de deportación.

El DHS informó sobre la emisión de multas para migrantes con órdenes de deportación final que no abandonan Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con el comunicado oficial, desde el inicio de la administración Trump se emitieron más de 103.000 multas. La sanción prevista alcanza los US$998 por día para quienes no abandonen voluntariamente el país norteamericano después de recibir una orden definitiva de expulsión.

El comunicado también recuerda que, desde junio de 2025, el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) simplificaron el procedimiento administrativo para imponer estas multas. Entre los cambios destacados aparecen:

Eliminación del aviso previo de 30 días antes de emitir una multa.

Posibilidad de enviar las notificaciones mediante correo postal ordinario.

Reducción de los plazos administrativos para impugnar las sanciones.

Mantenimiento del beneficio de perdón de multas para quienes abandonen voluntariamente el país mediante la aplicación CBP Home.

ICE, operativos y seguridad durante el Mundial 2026

El DHS también publicó un balance sobre el dispositivo de seguridad desplegado durante el Mundial 2026. El organismo afirmó que el torneo concluyó sin incidentes de seguridad de gran magnitud en los estadios ni en las zonas oficiales para aficionados dentro del territorio estadounidense.

El secretario Mullin destacó la coordinación entre agencias federales, estatales y locales durante las semanas de competencia y aseguró que el operativo permitió desarrollar el torneo en un contexto de seguridad reforzada. “Fue uno de los entornos de seguridad más complejos que enfrentamos y la coordinación entre todas las agencias permitió proteger a millones de visitantes y aficionados”, señaló.

Entre los principales resultados informados por el organismo figuran: