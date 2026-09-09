Balón de Oro 2026: la mexicana que hace historia con su nominación como mejor futbolista del mundo

La futbolista Scarlett Camberos hace historia tras ser la primera mexicana nominada al Balón de Oro Femenino. Estudió la carrera de Criminología, Derecho y Sociedad en la Universidad de California en Irvine y anotó 27 goles en la temporada 2025-2026.

Quién es Scarlett Camberos, la mexicana nominada al Balón de Oro

Camberos nació el 20 de noviembre del 2000 en Los Ángeles, California, y tiene ascendencia mexicana por sus padres. Aunque creció en EE.UU., asegura sentir una profunda conexión con México.

Scarlett Camberos nació en Los Ángeles, California, pero sus padres son mexicanos Instagram/@scarlett_camberos

“Nací allá [en Estados Unidos], pero mi corazón es mexicano”, dijo en una entrevista con Diosas Olímpicas.

Estudió la carrera de Criminología, Derecho y Sociedad en la Universidad de California de Irvine (UC Irvine), donde también jugó para el equipo de fútbol de la facultad.

En dicho período, registró 13 goles y siete asistencias en 22 partidos en 2021. Por estos logros, fue elegida Jugadora Ofensiva del Año de la Big West Conference, según CNN.

Un año después, se incorporó a la Liga MX Femenil con el Club América, equipo del cual su padre es seguidor. En su primera temporada registró 11 goles en 16 encuentros.

Acoso digital en México y exilio a Estados Unidos

En febrero de 2023, mientras concentraba con la Selección Mexicana, Camberos recibió una serie de notificaciones en su teléfono. Allí, descubrió que sus redes sociales habían sido hackeadas.

Desde ese momento, la jugadora sufrió ciberacoso, suplantación de identidad y hackeos continuos durante varios meses por parte de un sujeto identificado como José Andrés “N”, según Los Angeles Times.

Scarlett Camberos sufrió de ciberacoso en 2023 Instagram/@scarlett_camberos

Dichas agresiones le provocaron inseguridad y vergüenza. Incluso, se desconcentraba en gran parte de los partidos. “Sentía que me afectaba mucho en cómo jugaba“, dijo en diálogo con el medio estadounidense.

El Club América y la jugadora presentaron múltiples denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx). Por medio del Centro de Justicia para las Mujeres de Tlalpan, las autoridades le otorgaron una orden de restricción que prohibía al agresor acercarse a ella, comunicarse por cualquier medio, ir a su domicilio o frecuentar su lugar de trabajo.

La futbolista rescindió su contrato con el Club América tras los ataques recibidos por parte de José Andrés N Instagram/@scarlett_camberos

No obstante, la falta de regulación específica en la legislación mexicana de ese momento derivó en que la pena máxima para el agresor fuera de 36 horas de arresto domiciliario. Ante la falta de garantías, tomó la decisión de rescindir su contrato con el América en marzo de 2023 para emigrar a la NWSL de Estados Unidos con el Angel City FC.

“No se tomó tan en serio como se debería tomar por el club y nunca oí de la liga. Por eso creo que también hubo mucho enojo de eso, porque no me dieron las cosas que necesitaba, hasta que dije ‘ya no puedo con esto’”, dijo la deportista.

La nominación al Balón de Oro

El pasado 8 de septiembre, Scarlett Camberos fue nominada al Balón de Oro femenino. La revista France Football la incluyó en la lista de las 30 mejores jugadoras del mundo, con figuras internacionales como Alexia Putellas, Esmee Brugts, Klara Bühl y Selma Bacha.

Según CNN, la nominación la tomó por sorpresa mientras realizaba su rutina diaria y luego comenzó a recibir múltiples mensajes de felicitación. La primera persona a quien le comunicó la noticia fue a su madre.