La actriz cubana que emigró a México en los 90, brilló en Telemundo y tuvo un romance con Mel Gibson: “Es buen amante”

Aylín Mujica, actriz nacida en Cuba, volvió a ser noticia tras compartir detalles poco conocidos de su vida personal. En una reciente entrevista, la artista habló por primera vez con amplitud sobre el romance que mantuvo en 2006 con el actor estadounidense Mel Gibson, una relación breve marcada por el contexto personal que ambos atravesaban.

¿Aylín Mujica y Mel Gibson fueron pareja?

En el programa Dime La Neta, transmitido por el canal de YouTube de Lu BOX TV, la actriz cubana abordó distintos momentos de su carrera y respondió preguntas sobre relaciones que hasta ahora habían permanecido fuera del foco mediático. Entre ellas, la historia de amor que sostuvo con Mel Gibson, cuando el actor se encontraba en México en el rodaje de la película Apocalypto.

La actriz cubana que emigró a México en los 90, brilló en Telemundo y tuvo un romance con Mel Gibson: “Es un caballero”

“Fui su novia por tres meses”, recordó Mujica. “Me dijo: ‘¿Quieres ser mi novia?’. Y yo le dije: ¡sí!”, contó.

El romance se mantuvo fuera del conocimiento público durante años. Recién ahora, la actriz decidió compartir su experiencia y aportó detalles sobre la dinámica de la relación y la personalidad del actor fuera del ámbito profesional.

Uno de los aspectos que la actriz destacó con mayor énfasis fue el intercambio intelectual que mantuvo con Gibson. Lo describió como una persona con amplios conocimientos, capaz de sostener largas conversaciones sobre distintos temas.

“Sabes qué, me besó el cerebro. Las mejores pláticas de mi vida. Es un tipo sumamente culto”, relató Mujica. Según explicó, su vínculo se apoyaba en la comunicación y el entendimiento. “Es un tipo que tú puedes pasar horas y horas hablando”, agregó.

También mencionó que compartían una forma intensa de vivir y de relacionarse con el entorno, algo que, según ella, facilitó la cercanía durante ese período. “Vivir intensamente es lo que nos hace humanos”, señaló.

Aylin Mujica es una actriz cubana que alcanzó la fama luego de participar en varias novelas de Telemundo Instagram @aylinmujic

El romance fugaz de Aylín Mujica y Mel Gibson

Durante la entrevista, Mujica recordó situaciones cotidianas que formaron parte de la relación. Entre ellas, mencionó que Gibson solía cocinarle pasta y que en una ocasión interpretó al piano la canción “El breve espacio en que no estás“, del cantautor cubano Pablo Milanés.

Estos gestos, según la actriz, reflejaban su forma de relacionarse. También señaló que, en el plano íntimo, la relación fue satisfactoria, aunque evitó profundizar en detalles. “Es buen amante y romántico”, detalló.

Por qué se separaron Aylín Mujica y Mel Gibson

El final de la relación estuvo marcado por factores externos a la dinámica de pareja. Según explicó Mujica, tanto ella como Gibson atravesaban procesos de divorcio complejos en ese momento.

“Le tenía que dejar millones y millones a su ex”, detalló la cubana.

El actor estadounidense pagó más de US$420 millones a su exesposa, Robin Denice Moore. Por otro lado, Mujica también se encontraba en medio de un divorcio con el productor mexicano Alejandro Gavira, con quien tuvo un hijo.

Esta simultaneidad de situaciones personales influyó en la decisión de no continuar con el romance. Mujica reconoció que, dadas esas circunstancias, la relación funcionó como un vínculo transitorio para ambos. A pesar de ello, sostuvo que la experiencia fue significativa y que guarda una imagen positiva del actor.

La actriz cubana aseguró que su romance con Mel Gibson fue breve debido a los divorcios que ambos atravesaban con sus respectivas parejas Facebook Aylin Mujica

La trayectoria de Aylín Mujica en México

Aylín Mujica inició su formación artística en Cuba, donde estudió ballet clásico durante una década. Paralelamente, se preparó en actuación, teatro y dirección cinematográfica, con una base académica centrada en autores clásicos del teatro universal.

En 1995, Mujica emigró a México tras ser convocada por la productora Florinda Meza, lo que marcó un giro en su carrera. Allí participó en La Dueña, donde interpretó a Fabiola. Aunque su interés inicial estaba enfocado en el cine y el teatro, la pantalla chica le abrió un espacio que terminaría consolidándola como una figura reconocida en el ámbito latino.

Con el paso del tiempo, se integró a producciones de alcance regional, especialmente en la televisión hispana de Estados Unidos, Telemundo. Su trabajo incluye producciones como Marina (2006), Niños ricos, pobres padres (2009) y Aurora (2010).

Además de su faceta como actriz, se desempeñó como conductora de televisión. Durante varios años estuvo al frente de los Premios Billboard de la Música Latina, experiencia que reforzó su perfil como presentadora y amplió su presencia mediática.

En años recientes, Mujica participó en formatos de telerrealidad, como El Rancho del Destino, donde compartió pantalla con otras figuras del medio artístico. Estas apariciones mantuvieron vigente su nombre dentro del circuito del entretenimiento latino.

En sus redes sociales, la actriz suele compartir imágenes vinculadas a eventos, programas de televisión y proyectos profesionales, sin exponer detalles de su vida sentimental. Con una comunidad de más de 1.6 millones de seguidores, mantiene una presencia activa.