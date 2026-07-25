Barber 1892-S: cómo reconocer el cuarto de dólar que puede valer hasta US$50.000 en EE.UU.

La serie de cuartos de dólar Barber, emitida entre 1892 y 1916, reúne algunas de las monedas estadounidenses más seguidas por el mercado numismático. Dentro de ese conjunto, la versión acuñada en San Francisco en 1892, identificada con la marca de ceca “S”, concentra buena parte del interés debido a su combinación de baja disponibilidad en altas calificaciones y fuerte demanda entre coleccionistas.

Cómo reconocer el cuarto Barber 1892-S: peso, medidas y marca de ceca

El diseño corresponde al grabador Charles E. Barber, responsable del motivo utilizado en los cuartos de dólar desde 1892 hasta 1916. Todas las piezas de la primera etapa de la emisión llevaron la letra “S” ubicada entre la cola del águila y la letra R de la palabra “QUARTER”, una posición que posteriormente fue modificada en otras acuñaciones de San Francisco debido a inconvenientes detectados en los troqueles.

La serie de cuartos de dólar Barber fue emitida entre 1892 y 1916 Stacks Bowers

Entre las características que ayudan a identificar una moneda auténtica y valiosa, se deben observar las siguientes:

Año: 1982.

Borde: juncoso.

Diámetro: 24,30 milímetros.

Peso: 6,30 gramos.

Acuñación: 964.079 unidades.

Composición: 90% plata y 10% cobre.

Anverso: la figura de la Libertad aparece mirando hacia la derecha, con el lema “IN GOD WE TRUST” y 13 estrellas alrededor del perímetro. La fecha “1982″ está centrada en la parte inferior.

Reverso: un águila con las alas completamente extendidas sostiene en su pico una cinta con las palabras “E PLURIBUS UNUM”. En sus garras, el ave sostiene una rama de olivo y flechas. Sobre la cabeza aparece un grupo de 13 estrellas; las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “QUARTER DOLLAR” aparecen alrededor del perímetro. La marca de ceca “S” se ubica entre la cola del águila y la letra “R” de “QUARTER”.

El precio de estos ejemplares no depende únicamente del año de emisión. El estado de conservación es el factor que más influye en la cotización, ya que las monedas que mantienen detalles completos, brillo original y escaso desgaste son considerablemente menos frecuentes que las piezas circuladas.

La marca de ceca "S" aparece en el reverso de la pieza Stacks Bowers

Por qué el estado de conservación eleva el valor del cuarto Barber 1892-S

Encontrar un cuarto de dólar Barber de 1892-S en estado de circulación habitual no representa una dificultad importante para muchos coleccionistas. Sin embargo, la disponibilidad disminuye a medida que aumenta la calidad de conservación.

Las piezas clasificadas como About Uncirculated (AU) ya son poco frecuentes, mientras que las certificadas como Mint State (MS), especialmente en niveles elevados, son consideradas escasas. Los ejemplares con calificaciones MS67 o superiores figuran entre los más difíciles de localizar dentro de esta emisión.

El proceso de clasificación de monedas

Cuánto vale el cuarto Barber 1892-S según su grado de certificación

Las ventas registradas muestran la diferencia que puede generar una mejor certificación. Un ejemplar MS67 fue subastado por US$26.400 en Stacks Bowers, mientras que otra moneda con igual grado y respaldo de CAC (Certified Acceptance Corporation) alcanzó US$35.250 en Heritage Auctions.

El sello de CAC se otorga a monedas que ya fueron certificadas por empresas especializadas y que, tras una nueva revisión, cumplen estándares de calidad adicionales. Esta condición suele incrementar el interés de compradores y coleccionistas.

Según la guía de precios de PCGS correspondiente a julio, los cuartos de dólar Barber 1892-S que obtienen una calificación MS61 pueden alcanzar valores inferiores de aproximadamente US$1000. Sin embargo, un ejemplar M67+ o superior puede llegar a venderse por hasta US$50.000, por lo que se ubican entre las piezas más valiosas de toda la serie.