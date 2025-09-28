“Barber Quarters”: el año que debe tener una moneda de 25 centavos para que valga 60.000 dólares

La serie de monedas de 25 centavos conocida como Barber Quarters, emitida entre 1892 y 1916, es una de las más buscadas en la numismática estadounidense. Algunas fechas clave, como el ejemplar acuñado en Filadelfia en 1892, alcanzan valores que superan los US$60.000 según su grado de conservación.

El origen de la serie Barber Quarters

En 1891 concluyó la circulación del diseño Seated Liberty, que había permanecido en distintas denominaciones por más de cinco décadas. Con el objetivo de actualizar la iconografía de las piezas de plata, la Casa de la Moneda de Estados Unidos introdujo en 1892 un nuevo motivo creado por Charles E. Barber, grabador jefe de la institución.

La moneda de gran valor perteneciente a la serie Barber Quarters acuñada en 1892 por la ceca de Filadelfia Legend Auctions

Este diseño se aplicó de manera uniforme en los diez centavos, 25 centavos y medio dólar. En el anverso se representó la figura de la Libertad con un gorro, una corona de laurel y una cinta con la inscripción “LIBERTY”. El reverso mostró un águila heráldica sosteniendo una rama de olivo y un manojo de flechas.

Factores que determinan el precio en subastas de una moneda de 25 centavos

El mercado de Barber Quarters establece sus precios principalmente con base en la conservación, la rareza de la fecha y la ceca de acuñación. Las monedas en grados de circulación baja suelen tener un valor reducido, mientras que aquellas en estados sin circular con calificaciones superiores generan gran competencia en subastas.

Dentro de la serie, existen emisiones particularmente escasas y costosas.

El cuarto de dólar de 1901 , acuñado en San Francisco “S”, se considera una de las grandes rarezas del siglo XX, con un valor elevado, incluso en grados de conservación bajos.

, acuñado en San Francisco “S”, se considera una de las grandes rarezas del siglo XX, con un valor elevado, incluso en grados de conservación bajos. Los ejemplares de 1896-S y 1913-S también son considerados piezas clave, con precios altos en cualquier condición, debido a factores como la escasez de monedas disponibles en el mercado.

En contraste, la pieza de 1892 de Filadelfia es una de las más comunes en estado de menta, lo que permite a los coleccionistas acceder a ejemplares de alta calidad. Aun así, en grados superiores, como MS67 o MS68, la rareza aumenta y el valor en subastas se incrementa notablemente.

El Informe de Población del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) destaca que solo un número reducido de monedas Barber Quarter alcanzó la calificación MS68, con un ejemplar certificado en MS68+ que se considera el más fino registrado.

La certificación de empresas como PCGS o NGC ofrece seguridad a los compradores al garantizar la autenticidad y el grado de conservación. Ejemplares con certificaciones de calidad premium, como CAC, pueden alcanzar precios aún más altos.

El valor nominal de la moneda es de tan solo 25 centavos; sin embargo, en el mercado de subastas vale miles de dólares Legend Auctions

Cómo identificar un Barber Quarters de 1892 auténtico

Para identificar una moneda de la serie Barber Quarters se debe observar varias características presentes en su diseño como:

Año: 1892

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca)

Diseñador: Charles E. Barber

Peso: 6,3 gramos

Diámetro: 24,3 milímetros

Composición: 90% de plata y 10% de cobre

Tirada: 8.236.000 unidades, aunque en calidad Mint State (MS) la población disminuye rápidamente, con menos de dos docenas de ejemplares

Anverso: la representación de la Libertad de Charles Barber aparece mirando hacia la derecha con el lema “IN GOD WE TRUST”, en la parte superior, y 13 estrellas alrededor. La fecha está centrada en la parte inferior.

Reverso: un águila con las alas desplegadas sostiene en el pico una cinta con la inscripción “E PLURIBUS UNUM”. En sus garras, el ave sostiene una rama de olivo y flechas. Sobre el águila aparecen estrellas en el campo y en el perímetro aparece la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” y “QUARTER DOLLAR”.

El ejemplar fue calificado como MS68 debido a su buen estado de conservación Legend Auctions

Valor de la Barber Quarter de 1892 en el mercado

El cuarto de dólar de 1892, primera emisión de la serie Barber, presenta una amplia gama de precios en función de su estado de conservación. Ejemplares en circulación pueden encontrarse en niveles accesibles, pero aquellos que conservan el estado de menta se convierten en piezas de gran valor.

Según las guías de precios, monedas en grados de MS60 a MS68+ pueden tener valores que van desde unos US$380 hasta alcanzar cifras cercanas a los US$60.000. El récord en subasta para un ejemplar MS68+ ha consolidado a esta fecha como una de las más importantes en la serie.

Una pieza con certificación MS68 CAC fue vendida en Legend Auction por US$31.725, lo que mostró el interés que despiertan los ejemplares con calificación alta en los mercados especializados.

Hoy en día, la Barber Quarters ocupa un lugar destacado entre las colecciones de moneda estadounidense. Su importancia histórica, unida a la variedad de fechas y cecas, hace que tener una serie completa sea un desafío considerable.

Los coleccionistas especializados valoran tanto las monedas de alta calidad como las piezas más comunes, ya que ambas ofrecen un panorama completo de la acuñación de finales del siglo XIX y principios del XX.