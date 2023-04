Bill Gates compartió la primera foto con su nieta y conmovió en las redes

escuchar

Aunque Bill y Melinda Gates se separaron hace tiempo, todavía comparten alegrías juntos. La más reciente fue la que sintieron al convivir con su hija, Jennifer Gates, luego de que esta tuviera a su primogénita con su esposo Nayel Nassar, un ecuestre profesional egipcio-estadounidense. La expareja publicó el encuentro con su primera nieta a través de sus redes sociales, con emotivos mensajes y reflexiones.

Por su parte, el multimillonario posteó una tierna foto en Instagram. En la imagen, sostenía la pequeña mano de la bebé. “No puedo esperar a verte descubrir el mundo”, le decía.

Bill Gates comparte cómo se siente al ser abuelo

En un video posterior, compartió una reflexión sobre lo que significa ser abuelo, un proceso en el que está encantado de ver cómo su hija se enfrenta a los desafíos. “La relación entre un abuelo y un niño es muy linda, porque es algo adicional a lo que tienen con sus padres, es una especie de papel de apoyo”, aseguró. “Puede ser muy divertido”.

Gates siente un gran deseo de “crear una aventura” para su nieta, así como de ayudar a su hija y yerno en todo lo que pueda. “Creo que es más importante el ejemplo que das, que cualquier cosa que digas. Jugar con ellos, ayudarlos a aprender cosas y ver la fascinación por su curiosidad”, añadió.

Melinda French Gates también dejó una reflexión sobre ser abuela. En la imagen lucía sonriente con la pequeña en su regazo. “No hay nada como sostener a tu primera nieta”, escribió. Luego, hizo un viaje al pasado al recordar cómo había sido con su hija, hace 26 años. “Parece que fue ayer cuando tenía a Jenn en brazos a esta edad”, dijo. “Ahora tiene su propio bebé y me llena de orgullo verla a ella y a Nayel asumir su nuevo papel de padres”.

Melinda Gates compartió la primera foto con su nieta @melindafrenchgates

Ambos son abuelos orgullosos, que comparten su alegría familiar. Aunque esta es su primera nieta, Bill y Melinda French Gates también tienen un hijo de 23 años, Rory, y una hija de 20, Phoebe.

En marzo, Jennifer Gates le dio la bienvenida a su primera hija, cuyo nombre aún no ha revelado. Tanto ella como Nassar compartieron un posteo con el anuncio del nacimiento. “Enviando amor desde nuestra pequeña y sana familia”, escribieron el 4 de marzo.

Jennifer Gates anunció que había dado a luz a su primer hijo con su esposo, Nayel Nassar @nayelnassar

El mismo día que sus padres publicaron sus primeras fotos con la niña, Jennifer Gates también mostró a su hija. Gates y Nassar se casaron en octubre de 2021 en Westchester, Nueva York. El evento fue una ceremonia musulmana privada, según la religión del también empresario egipcio. En noviembre anunciaron que esperaban a su primer bebé.

La hija de Bill Gates compartió una nueva fotografía con su hija @jenniferkgates

Bill Gates se refirió al embarazo de su hija a finales de diciembre pasado. “Empecé a mirar el mundo a través de una nueva lente hace poco, cuando mi hija mayor me dio la increíble noticia de que me convertiré en un abuelo”, escribió en su blog: “El simple hecho de escribir esa frase, ‘seré abuelo el año que viene’, me emociona. Y ese pensamiento da una nueva dimensión a mi trabajo, cuando pienso en el mundo en que nacerá mi nieta, me siento más inspirado que nunca para ayudar a que los hijos y nietos de todos tengan la oportunidad de sobrevivir y prosperar”.

Jennifer es la hija mayor de Bill Gates Instagram @jenniferkgates

De acuerdo con los reportes, recientemente Jennifer Gates y Nassar adquirieron una propiedad en el barrio neoyorkino de Tribeca, por 51 millones de dólares. Un representante de CetraRuddy, la firma que diseñó el edificio, aseguró para CNBC Make It que antes fue el hogar de otros famosos como Meg Ryan, así como de Blake Lively y Ryan Reynolds. La pareja compró el penthouse que pertenecía al campeón de Fórmula Uno Lewis Hamilton a través de un fideicomiso con sede en Seattle.

