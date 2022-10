Britney Spears describió la cruel reacción de su madre tras volver de salir con Lindsay Lohan y Paris Hilton: “Nunca lo olvidaré”

Los conflictos entre Britney Spears y su familia todavía son un tema de conversación presente en la agenda de las celebridades, a pesar de que la cantante se liberó de la tutela de su padre después de 13 años de haber estado bajo su yugo. En nuevas declaraciones, la artista reveló uno de los momentos que más la lastimaron en su vida: los maltratos de su madre. Se sinceró en redes sociales acerca de una ocasión en la que ésta actuó impulsivamente cuando ella llegó de una fiesta con sus amigas Lindsay Lohan y Paris Hilton.

En los últimos meses, Spears ha dejado al descubierto decenas de experiencias terribles que habría vivido a manos de sus hermanos, sus padres y hasta de sus hijos, por lo que esta nueva relevación solo se suma al sufrimiento profundo que ella misma dice sentir. Fue el pasado lunes cuando hizo una publicación (que después borró), en la que culpó a su madre de haberla golpeado brutalmente.

Britney Spears habla de la golpiza que le dieron al salir con Paris Hilton y Lindsay Lohan @britneyspears/Instagram

La estrella del pop recordó que recién se había separado de Kevin Earl Federline, padre de sus hijos, y que en ese entonces vivía en una casa que ella tenía en la playa. Una noche decidió salir de fiesta con las actrices mencionadas y llegó a las 4 de la madrugada. “La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés. Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston... estaba enojada. Entré, ella me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré”, compartió.

A pesar de que ya transcurrieron tantos años, Britney todavía la recuerda como la mayor golpiza de su vida. Así que quiso utilizar las redes sociales y su anécdota para darles un mensaje a sus seguidores: “Desde entonces siempre me he preguntado cómo se debe sentir abofetear a alguien... Manténganse con clase amigos”, escribió.

Y con esto dejó en claro que no habrá una posible reconciliación con sus seres más allegados y que está dispuesta a dejar ir a sus hijos, quienes hace algunas semanas hicieron algunas declaraciones en las que aseguraban avergonzarse de ella.

La publicación donde Britney Spears pide una "disculpa genuina" por parte de su familia @britneyspears/Instagram

Las disculpas de la mamá de Britney Spears

Este posteo llegó después de que la semana pasada Lynne Spears se esforzara por intentar recuperar lazos con su hija tras hacerle algunos comentarios en sus publicaciones de Instagram. Y es que la cantante de “Toxic” posteó un mensaje en el que decía que se conformaría con una “disculpa genuina” de su familia para poder cerrar ese ciclo de heridas.

Lynn Spears intentó disculparse con Britney @britneyspears/Instagram

Así que Lynne respondió a esa publicación con el siguiente mensaje: “Lamento mucho tu dolor. Lo siento desde hace años. Te amo tanto y te extraño. Por favor, desbloquéame para que pueda hablar contigo en persona. Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño. Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado”.

Britney rechazó la petición con un: “Toma tus disculpas y vete a la mier... Y a todos los doctores por jod... la mente… Rezo para que todos se quemen en el infierno”, dijo al referirse que su padre la instaló en un centro psiquiátrico aún cuando ella no lo necesitaba, situación que la perjudicó psicológicamente y “nadie la defendió”.

LA NACION