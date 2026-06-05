Mundial 2026 en Kansas City: beneficios para los hinchas argentinos, del pase gratis al Fan Festival a rutas especiales

A falta de días para el comienzo del Mundial 2026, la selección argentina ya comenzó la concentración en Kansas City, en donde aguardan muchos fanáticos. En el sitio web de la FIFA se muestran algunos de los beneficios que tendrán los hinchas argentinos, entre los que figuran el pase gratis al Fan Fest y rutas especiales para evitar el tránsito.

Los beneficios para los hinchas argentinos en Kansas City durante el Mundial 2026

El próximo 11 de junio se dará inicio a la Copa del Mundo en México, aunque el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni debutará el martes 16.

Los fanáticos que no tengan entradas podrán disfrutar del evento de otras maneras, y una es acudir a los Fan Fest organizados por la FIFA.

Los hinchas argentinos pueden participar del Fan Festival con una entrada gratuita o adquirir los otros boletos FIFA

En Kansas City, el sitio web ofrece el Pase de Admisión General, que es gratuito. El boleto se otorga por orden de llegada y está sujeto a límites de aforo.

Para solicitarlo, los hinchas deben crear su cuenta en la página oficial de la FIFA, ingresar con el correo electrónico establecido y completar un sencillo formulario. Además del pase gratuito, la organización ofrece otras opciones:

Premium Garden Pass : además de la admisión general, cuenta con acceso a carriles de entrada rápida, espacio exclusivo para estar de pie en la zona de observación Premium Garden, baños exclusivos, zona de bar privada y opciones gastronómicas de alta calidad.

: además de la admisión general, cuenta con acceso a carriles de entrada rápida, espacio exclusivo para estar de pie en la zona de observación Premium Garden, baños exclusivos, zona de bar privada y opciones gastronómicas de alta calidad. Legacy Lounge Pass: todos los beneficios del Premium Garden Pass, junto con una sala climatizada, una estructura de observación de dos niveles, comida con todo incluido, paquete de bebidas premium, recuerdos deportivos de Kansas City y acceso a la zona de observación Legacy Lounge.

Las rutas especiales para los partidos del Mundial 2026 en Kansas City

La plataforma de la FIFA también indica que los aficionados argentinos con entradas pueden reservar el servicio Stadium Direct desde el Fan Festival hasta el estadio de Kansas City los días en los que haya un partido.

Para utilizar el servicio, según la web, los hinchas deben reservar el pase en línea y añadirlo a la billetera digital de su teléfono para abordar fácilmente. Entre las principales ventajas, se destaca que el servicio de ida y vuelta evita el tráfico y los problemas de estacionamiento.

El anuncio sobre el Fan Festival para el Mundial 2026 en EE.UU.

El costo por pasajero es de 15 dólares y se debe contar con la entrada para el partido. El servicio comienza tres horas antes del inicio del encuentro correspondiente y se extiende hasta dos horas después de que finalice.

El calendario y los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Argentina, con Lionel Messi como principal figura entre otros nombres destacados, comenzará el Mundial 2026 con partidos de la fase de grupos en Kansas City y Dallas.

Con algunos cambios respecto al plantel de la competencia de 2022, Argentina presentó la lista oficial de convocados para el Mundial 2026 Prensa AFA

El escenario del debut de Argentina el 16 de junio frente a Argelia será el estadio Arrowhead (73.000 asientos), hogar de los Kansas City Chiefs. Luego, la selección albiceleste jugará los otros dos partidos del Grupo J en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys (94.000 asientos), frente a Austria el 22 de junio y ante Jordania el día 27.

El lunes 1° de junio, el conjunto dirigido por Scaloni comenzó con los entrenamientos. Previamente, el 28 de mayo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la lista de 26 convocados a través de una publicación en X: