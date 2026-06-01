Qué significa la alerta de tornado en Kansas City: sede de la selección argentina y Messi en el Mundial 2026

La selección argentina de fútbol arribó a Kansas City para disputar el Mundial 2026. Mientras el equipo de Lionel Messi se instala en su campamento base, los organismos meteorológicos mantienen la alerta de tornado, concretamente de posibilidad de tormentas fuertes capaces de generar fenómenos severos.

Tornado y tormentas severas en Kansas: qué advierte el Servicio Meteorológico

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Kansas City/Pleasant Hill, el principal foco de preocupación durante las últimas horas fue el desarrollo de tormentas eléctricas fuertes y severas en sectores de Kansas y Missouri, especialmente en las zonas ubicadas a lo largo y al sur de la autopista interestatal I-70.

Satélite De La NOAA Hoy

El organismo informó que las tormentas más intensas podrían producir vientos destructivos, granizo de gran tamaño y la posibilidad de un tornado aislado. Además, las precipitaciones intensas podrían derivar en inundaciones localizadas debido a la acumulación de agua en cortos períodos de tiempo.

Los meteorólogos explicaron que las primeras células tormentosas tendrían características aisladas, pero con capacidad para generar todos los peligros asociados a fenómenos severos. Entre ellos se encuentran el granizo de gran tamaño, las ráfagas intensas y el riesgo de formación de tornados.

El análisis meteorológico difundido por el NWS señala que la combinación de una atmósfera muy inestable y la interacción entre distintas tormentas mantiene vigente la amenaza de un tornado aislado. Por esa razón, las autoridades siguen de cerca la evolución de los sistemas durante la noche y la madrugada.

Kansas y el Mundial 2026: cuándo debuta Argentina y el calendario completo de partidos

Mientras la atención meteorológica se concentra en la evolución de las tormentas, Kansas City se prepara para convertirse en uno de los centros neurálgicos del Mundial 2026.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi llegaron a Kansas

La ciudad albergará varios encuentros de la fase de grupos y también partidos correspondientes a las rondas eliminatorias. Entre los compromisos confirmados figuran:

Argentina vs. Argelia – 16 de junio.

– 16 de junio. Ecuador vs. Curazao – 20 de junio.

– 20 de junio. Túnez vs. Países Bajos – 25 de junio.

– 25 de junio. Argelia vs. Austria – 27 de junio.

– 27 de junio. Dieciseisavos de final – 3 de julio.

– 3 de julio. Cuartos de final – 11 de julio.

La llegada de Messi y Argentina a Kansas City

Según informó FOX4 Kansas City, la delegación de Argentina arribó a Kansas City durante la mañana del domingo, lo que marcó oficialmente el comienzo de su preparación en territorio estadounidense para defender el título mundial obtenido cuatro años atrás.

La Selección Argentina de fútbol arribó a Kansas el pasado domingo 31 de mayo Charlie Riedel - AP

Horas antes del viaje, las redes sociales oficiales del seleccionado compartieron imágenes de Messi y el resto de los futbolistas en el vuelo con destino a la ciudad sede. Posteriormente, registros de seguimiento aéreo mostraron la partida desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Buenos Aires.

La cobertura de FOX4 Kansas City indicó que la aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Kansas City poco antes de las 11.20 hs local. Minutos después, los futbolistas comenzaron a bajar ante la mirada de aficionados que se habían reunido para presenciar el arribo.

De acuerdo con la información difundida por FOX4 Kansas City, el plantel realizará sus entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center, el centro de alto rendimiento de Sporting Kansas City, ubicado en Kansas.

Sin embargo, la delegación se alojará al otro lado de la frontera estatal, en la zona de Berkley Riverfront, dentro de Kansas City, Missouri.