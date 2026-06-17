Calendario del Grupo K: cómo ver desde EE.UU. todos los partidos del Mundial 2026 hoy

El Grupo K del Mundial 2026 reúne a Portugal, Colombia, la República Democrática del Congo y Uzbekistán en seis partidos que se juegan entre el 17 y el 27 de junio. Las sedes son Houston, Miami Gardens, Atlanta, Ciudad de México y Guadalajara. Portugal encabeza el grupo en el ranking FIFA —sexto en la clasificación de noviembre de 2025— y Colombia llegó decimotercera.

Colombia y el sueño de hacer historia en un Mundial

Los partidos del 17 de junio arrancan a la 1 p.m. ET con Portugal contra DR Congo en el NRG Stadium de Houston y continúan a las 10 p.m. ET con Uzbekistán vs. Colombia en el Estadio Azteca.

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez waves to fans after winning the international friendly football match between Colombia and Costa Rica at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota on June 1, 2026. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) RAUL ARBOLEDA - AFP

La selección colombiana regresa al torneo después de ausentarse en Qatar 2022.

Todos los encuentros se transmiten en español por Telemundo, Universo o Peacock desde cualquier punto del país.

El 23 de junio se repiten los horarios: Portugal vuelve a Houston contra Uzbekistán y Colombia enfrenta a DR Congo a las 10 p.m. ET en el Estadio Akron de Guadalajara.

La definición del grupo K en el Mundial 2026

El 27 de junio se definen los clasificados: Colombia y Portugal a las 7:30 p.m. ET en Miami; DR Congo y Uzbekistán a la misma hora en Atlanta.

Colombia disputa sus dos primeros partidos en estadios mexicanos, lo que puede facilitar el traslado para hinchas radicados en el suroeste o la costa oeste del país.

Cómo ver los partidos del Grupo K en español sin cable desde Estados Unidos

Telemundo transmite 92 de los 104 partidos del torneo en español y Universo cubre los 12 restantes. El partido DR Congo vs. Uzbekistán del 27 de junio en Atlanta está asignado específicamente a Universo.

Portugal's Cristiano Ronaldo walks to the becnh after he was substituted during an international friendly soccer match between Portugal and Nigeria in Leiria, Portugal, Wednesday, June 10, 2026. (AP Photo/Ana Brigida) Ana Brigida - AP

Los demás encuentros del Grupo K van por Telemundo. En inglés, los partidos a la 1 p.m. ET en Houston están confirmados en FOX y los nocturnos van por FS1.

Peacock transmite los 104 partidos en vivo en español por streaming desde el 11 de junio hasta la final del 19 de julio. YouTube TV incluye FOX, FS1, Telemundo y Universo en su plan básico, sin contrato de cable.

Fubo, Hulu + Live TV y DirecTV Stream integran las mismas señales.

Colombia vs. Portugal en Miami

La jornada final del grupo reúne a Colombia y Portugal el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con la clasificación en juego para ambos.

La fase de grupos del Grupo K concluye el 27 de junio. Los cruces de la ronda de 32 que correspondan se definirán una vez cerrada esa jornada.

¿Messi o Cristiano Ronaldo?

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.