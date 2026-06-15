A dos horas de la sede de Irán vs. Nueva Zelanda: el lugar donde se estrelló un bombardero de EE.UU. en California

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este lunes a las 11:20 AM, hora local, en el aeródromo de la base Edwards, en el desierto de Mojave, condado de Kern, California. Equipos de emergencia y rescate respondieron de inmediato al lugar, según informó la propia base en un comunicado publicado en redes sociales. El accidente ocurrió seis horas y media antes de que el SoFi Stadium de Inglewood (a unas 100 millas de distancia, aproximadamente dos horas en auto) albergara el partido entre Irán y Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026.

Dónde está la base Edwards y cuánto la separa del estadio del Mundial

La base Edwards se encuentra en el sector oeste del desierto de Mojave, a unas 100 millas al noreste de Los Ángeles, según consigna la web oficial de la instalación. El SoFi Stadium, en Inglewood, es la sede del partido entre Irán y Nueva Zelanda (partido del Grupo G) este lunes 15 de junio a las 6:00 PM, hora del Pacífico.

La base es el complejo desértico donde Chuck Yeager rompió la barrera del sonido en 1947 y opera hoy como el principal centro de pruebas de vuelo de la Fuerza Aérea. La institución y la NASA realizan allí pruebas de aeronaves nuevas y en desarrollo, según confirmó la propia base en un correo electrónico a NBC Los Ángeles.

Qué se sabe sobre el B-52 accidentado y cuántas personas viajaban a bordo

El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance construido por Boeing, introducido en la década de 1950, que lleva típicamente una tripulación de cinco personas y permanece como parte central del poder aéreo militar estadounidense, según ABC News.

Es capaz de alcanzar velocidades subsónicas y altitudes de hasta 50.000 pies; fue una pieza clave durante la Operación Tormenta del Desierto en 1991 y participó en conflictos desde Vietnam hasta operaciones recientes.

Un bombardero estadounidense se estrella en una base aérea en California

Publicaciones no verificadas en redes sociales identificaron la aeronave como la unidad B-52H con número de cola 60-0061, que según información previa de la base había llegado a Edwards en diciembre de 2025 desde las instalaciones de Boeing en San Antonio, tras recibir un sistema de radar modernizado. Las autoridades militares no confirmaron ese dato.

El número de tripulantes a bordo y la causa del accidente no fueron divulgados. Imágenes aéreas de Fox 11 mostraron una gran marca carbonizada en el terreno cercano al aeródromo y una columna de humo negro visible desde la distancia.

Qué implica el accidente para las operaciones militares en el sur de California

La Fuerza Aérea abrió una investigación para determinar las circunstancias del siniestro y prometió ampliar la información a medida que esté disponible. El incidente se produjo en uno de los días de mayor actividad mundialista en el sur del estado: ocho partidos del Mundial 2026 se disputarán en el SoFi Stadium, denominado oficialmente Los Angeles Stadium durante el torneo, con un cuarto de final programado para el 10 de julio. Las operaciones del partido Irán vs. Nueva Zelanda no fueron afectadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.