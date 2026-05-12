Partidos del Mundial 2026 en Los Ángeles: calendario de todas las selecciones que jugarán en el SoFi Stadium

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 casi llega a su fin. El 11 de junio empezará a disputarse el certamen en Estados Unidos, México y Canadá. Entre los 16 estadios que albergarán el torneo, el SoFi Stadium —rebautizado por la FIFA como Los Ángeles Stadium— tendrá un rol clave y le permitirá a los californianos presenciar varios partidos de trascendencia.

Cómo es el SoFi Stadium de Los Ángeles que recibirá partidos del Mundial 2026

Según detalla la FIFA en su web oficial, el SoFi Stadium, inaugurado en 2020, tiene una capacidad para 70 mil espectadores y será el recinto en el que Estados Unidos hará su debut en el Grupo D ante Paraguay. Además, tendrá la oportunidad de recibir otros siete encuentros del Mundial 2026, incluidos partidos de las fases eliminatorias.

Los Ángeles será una de las ciudades protagonistas del Mundial 2026

Entre los aspectos más importantes que la FIFA destaca del sitio se encuentran los juegos de la NFL disputados por los LA Rams y los LA Chargers; los conciertos multitudinarios de artistas como Taylor Swift, BTS o Ed Sheeran; y la celebración del Super Bowl LVI en 2022.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles

En total, el estadio californiano será el escenario de ocho encuentros de la Copa del Mundo, de los cuales cinco pertenecen a la fase de grupos. La FIFA ya estableció cuáles serán dichos partidos y en qué fechas se llevarán a cabo.

Viernes 12 de junio: EE.UU. vs. Paraguay (Grupo D), a las 18 hs (hora local de Los Ángeles).

(Grupo D), a las 18 hs (hora local de Los Ángeles). Lunes 15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G), a las 18 hs.

(Grupo G), a las 18 hs. Jueves 18 de junio: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B), a las 12 hs.

(Grupo B), a las 12 hs. Domingo 21 de junio: Bélgica vs. Irán (Grupo G), a las 12 hs.

(Grupo G), a las 12 hs. Jueves 25 de junio: Turquía vs EE.UU. (Grupo D), a las 19 hs.

SoFi Stadium Stadium será sede del primer partido de EE.UU. y de un encuentro de cuartos de final FIFA

En total, serán ocho las selecciones que pasarán por el estadio de California en esta instancia de la competición. EE.UU. e Irán serán los únicos que jugarán dos veces allí.

Cuándo serán los partidos eliminatorios del Mundial 2026 en Los Ángeles

Al finalizar la fase inicial y quedar definidos los emparejamientos de las siguientes instancias, el SoFi Stadium albergará dos encuentros de dieciseisavos de final y uno de cuartos. Pese a que todavía se desconoce qué selecciones pasarán la primera ronda, la FIFA ya tiene definido el cronograma también en las instancias más avanzadas de la competición.

Domingo 28 de junio: segundo del Grupo A vs. segundo del Grupo B (dieciseisavos de final), a las 12 hs.

vs. (dieciseisavos de final), a las 12 hs. Jueves 2 de julio: primero del Grupo H vs. segundo del Grupo J (dieciseisavos de final), a las 12 hs.

vs. segundo del (dieciseisavos de final), a las 12 hs. Viernes 10 de julio: ganador partido 93 vs. ganador partido 94 (cuartos de final), también a las 12 hs.

El SoFi Stadium Stadium albergará dos encuentros de dieciseisavos y uno de cuartos de final Instagram @fifa

El Grupo A está integrado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa; el B lo conforman Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza; el H tiene a España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita; y el J cuenta con Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Cualquiera de esos equipos podría jugar en Los Ángeles en dieciseisavos de final.

Para saber quiénes podrían regresar en los cuartos, todo dependerá de cómo se desarrolle la competición y qué ocho selecciones sigan en carrera por el título.