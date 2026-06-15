A partir de hoy, 15 de junio: la CBP de California confirma nuevas restricciones para vehículos eléctricos pequeños
Las personas que utilicen este medio aún podrán ingresar, pero deberán hacerlo por otra vía; en EE.UU., distintos estados impulsaron leyes y proyectos para regular estos dispositivos
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Desde este lunes 15 de junio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) aplicará nuevas restricciones para vehículos eléctricos pequeños en California. Según el anuncio oficial, los viajeros ya no podrán utilizar scooters, bicicletas y otros medios de transporte para cruzar la frontera por el carril de vehículos en los puertos de entrada de Calexico.
CBP en Calexico: qué bicicletas y scooters no podrán usar los carriles vehiculares
Mediante un comunicado de prensa publicado el lunes 8 de junio, la agencia encargada de garantizar la seguridad fronteriza informó los nuevos procedimientos. Las nuevas reglas se aplicarán a las bicicletas, bicicletas eléctricas, scooters, tanto mecánicos como eléctricos, y otros dispositivos de transporte personal en los puertos de entrada.
A partir del 15 de junio de 2026, según la información compartida por la CBP, los siguientes vehículos que no estén autorizados para su uso en vías públicas ya no podrán entrar a EE.UU. a través de los carriles de inspección de vehículos:
- Bicicletas
- Bicicletas eléctricas
- Scooters
- Scooters eléctricos y medios de transporte similares
Cómo cruzar por Calexico con bicicletas, e-bikes y scooters desde el 15 de junio
Con la nueva norma vigente en Calexico, quienes se transporten en bicicletas o vehículos similares aún podrán ingresar al país por la frontera. Para hacerlo, deberán ingresar a través de las zonas de control peatonal, donde podrán ser examinados y procesados de forma segura, según expresó la agencia.
“Este cambio se está implementando para mejorar la seguridad tanto de los viajeros como del personal de la CBP y reducir el riesgo de accidentes en las zonas de procesamiento de vehículos con mucho tráfico”, señaló la CBP en el comunicado.
Para evitar problemas como rechazos o demoras imprevistas, la agencia recomendó a las personas que planifiquen con anticipación, prevean tiempo adicional para cruzar la frontera y se familiaricen con los nuevos procedimientos antes de llegar a los puertos de entrada de Calexico.
Además, la CBP dispone de un recurso especialmente útil para organizar el viaje y la llegada al punto de control. Los viajeros ahora pueden consultar los tiempos de espera en la página web o mediante la aplicación móvil correspondiente en sus teléfonos inteligentes.
Leyes y proyectos sobre e-bikes y scooters en California, Nueva York, Illinois y Nueva Jersey
Durante el 2025 y la primera mitad de 2026, las autoridades de distintos estados avanzaron con normativas para regular el uso de scooters y bicicletas eléctricas.
Hasta el momento no se trata de reglas federales, sino de proyectos, leyes y disposiciones estatales y locales adoptadas o en discusión en varias jurisdicciones:
- La SB 3336 en Illinois actuaría sobre los dispositivos capaces de superar las 28 millas por hora (45 kilómetros por hora). Estos vehículos pasarían a ser contados como ciclos impulsados por un motor, por lo que sus usuarios deberán contar con licencia de conducir, título de propiedad y seguro obligatorio.
- La A116 en Nueva York crearía un manual oficial de seguridad para operadores de scooters eléctricos, así como también un requisito de licencia específica para operarlos.
- La S4834/A6235 en Nueva Jersey, que comenzará a regir desde el 19 de julio, impondrá a quienes usen e-bikes la obligación de cumplir la edad mínima (15 años) y contar con una licencia de conducir válida o un permiso específico, además de registrar e identificar el rodado y contratar un seguro.
- La AB 1942 de California propuso regular las bicicletas eléctricas de clase 2 y 3. Obliga a los usuarios a registrarlas ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).
- Los comisionados de la ciudad de DeLand, ubicada en el centro de Florida, aprobaron en marzo una ordenanza que prohíbe el uso de bicicletas eléctricas en las aceras. Previamente, la legislación vigente ya impedía utilizar bicicletas, scooters y monopatines en las veredas del centro.
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