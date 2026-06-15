A partir de hoy, 15 de junio: la CBP de California confirma nuevas restricciones para vehículos eléctricos pequeños

Desde este lunes 15 de junio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) aplicará nuevas restricciones para vehículos eléctricos pequeños en California. Según el anuncio oficial, los viajeros ya no podrán utilizar scooters, bicicletas y otros medios de transporte para cruzar la frontera por el carril de vehículos en los puertos de entrada de Calexico.

CBP en Calexico: qué bicicletas y scooters no podrán usar los carriles vehiculares

Mediante un comunicado de prensa publicado el lunes 8 de junio, la agencia encargada de garantizar la seguridad fronteriza informó los nuevos procedimientos. Las nuevas reglas se aplicarán a las bicicletas, bicicletas eléctricas, scooters, tanto mecánicos como eléctricos, y otros dispositivos de transporte personal en los puertos de entrada.

La CBP sostuvo que el objetivo del cambio es mejorar la seguridad tanto de los viajeros como del personal Archivo

A partir del 15 de junio de 2026, según la información compartida por la CBP, los siguientes vehículos que no estén autorizados para su uso en vías públicas ya no podrán entrar a EE.UU. a través de los carriles de inspección de vehículos:

Bicicletas

Bicicletas eléctricas

Scooters

Scooters eléctricos y medios de transporte similares

Cómo cruzar por Calexico con bicicletas, e-bikes y scooters desde el 15 de junio

Con la nueva norma vigente en Calexico, quienes se transporten en bicicletas o vehículos similares aún podrán ingresar al país por la frontera. Para hacerlo, deberán ingresar a través de las zonas de control peatonal, donde podrán ser examinados y procesados ​​de forma segura, según expresó la agencia.

“Este cambio se está implementando para mejorar la seguridad tanto de los viajeros como del personal de la CBP y reducir el riesgo de accidentes en las zonas de procesamiento de vehículos con mucho tráfico”, señaló la CBP en el comunicado.

En lugar de usar las vías para vehículos, las personas con medios de transporte eléctricos y pequeños deberán ingresar por las zonas de control peatonal de la CBP en California CBP

Para evitar problemas como rechazos o demoras imprevistas, la agencia recomendó a las personas que planifiquen con anticipación, prevean tiempo adicional para cruzar la frontera y se familiaricen con los nuevos procedimientos antes de llegar a los puertos de entrada de Calexico.

Además, la CBP dispone de un recurso especialmente útil para organizar el viaje y la llegada al punto de control. Los viajeros ahora pueden consultar los tiempos de espera en la página web o mediante la aplicación móvil correspondiente en sus teléfonos inteligentes.

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

Leyes y proyectos sobre e-bikes y scooters en California, Nueva York, Illinois y Nueva Jersey

Durante el 2025 y la primera mitad de 2026, las autoridades de distintos estados avanzaron con normativas para regular el uso de scooters y bicicletas eléctricas.

Hasta el momento no se trata de reglas federales, sino de proyectos, leyes y disposiciones estatales y locales adoptadas o en discusión en varias jurisdicciones: