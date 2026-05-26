Nueva ley de licencias entra en vigor en menos de dos meses: qué deben hacer los usuarios de e-bikes en Nueva Jersey

El estado de Nueva Jersey comenzará a aplicar una nueva ley sobre bicicletas eléctricas el próximo 19 de julio. La medida obligará a registrar todas las categorías de e-bikes y exigirá licencias para circular. La normativa alcanza tanto a modelos de baja velocidad con asistencia al pedaleo como a e-motos más potentes, similares a motocicletas.

¿Qué deberán hacer los usuarios de e-bikes en Nueva Jersey?

La ley incorporará nuevas condiciones para circular con estos vehículos dentro del estado. Desde julio de 2026, quienes usen e-bikes deberán cumplir edad mínima (15 años), contar con una licencia de conducir válida o un permiso específico de e-bike, además de registrar e identificar el rodado y contratar un seguro. A eso se agrega una obligación general: el uso de casco será exigido para todos los conductores, sin importar la edad.

Los conductores necesitarán habilitación especial o licencia graduada Magnific

Para los adultos que ya tienen carnet de conducir, ese documento alcanzará como habilitación. En cuanto a los trámites, la gestión se hará con turno previo (appointment) y se completará en forma presencial en centros de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (Njmvc, por sus siglas en inglés). Según detalla el organismo, la licencia de e-bike y el registro aún no están disponibles, y la agencia habilitó un sistema de actualizaciones para informar cuándo comenzarán a emitirse.

Las organizaciones piden cambios antes de que entre en vigor la ley de e-bikes

A pocas semanas de la fecha prevista para su implementación, agrupaciones y usuarios comenzaron a impulsar cambios en la legislación. Una de las protestas más recientes reunió a cerca de 100 personas frente al Capitolio estatal en Trenton. La mitad de los asistentes llegó al lugar en bicicletas eléctricas, informó NJ.com.

Desde la Coalición de E-Bikes de Nueva Jersey cuestionaron que el texto legal aplique las mismas exigencias a vehículos con características muy distintas. Debra Kagan, directora ejecutiva de la New Jersey Bike Walk Coalition, sostuvo ante NJ que el principal inconveniente es que la disposición “trata a las e-bikes de baja velocidad igual que a las e-motos de alta velocidad”.

La referente explicó que por ese motivo buscan impulsar otra iniciativa que elimine “las restricciones de seguro, licencias y registro” para la mayoría de las unidades que alcanzan hasta 20 millas por hora (32 km/h). Los grupos ciclistas remarcaron que las categorías uno y dos requieren pedaleo para activar el motor eléctrico y mantienen velocidades limitadas. A su vez, según indicaron, los siniestros más graves estuvieron vinculados principalmente a modelos más rápidos y potentes.

¿Por qué NJ aprobó esta medida?

El proyecto fue presentado en 2025 luego de varios accidentes graves y muertes en hechos que involucraron bicicletas eléctricas y automóviles. De acuerdo con organizaciones vinculadas al ciclismo, gran parte de esos episodios incluyó e-motos de alta velocidad.

Los usuarios deberán tramitar permisos y registrar sus bicicletas eléctricas ante el MVC Magnific

El entonces gobernador Phil Murphy promulgó la iniciativa en enero. Ahora, representantes de distintos colectivos mantienen conversaciones con una docena de legisladores para promover un reemplazo de la regulación actual. Además, tuvieron reuniones con integrantes de la administración de la actual gobernadora Mikie Sherrill y con representantes del presidente del Senado estatal, Nick Scutari, impulsor de la ley.

Kagan señaló que en las últimas semanas recibió numerosos llamados de personas que no comprenden cuáles serán las obligaciones ni cómo funcionará el sistema. Según afirmó, existe “mucha confusión” sobre la aplicación de la medida y sus consecuencias.

La Coalición de E-Bikes reunió 2100 cartas de rechazo contra la normativa en apenas tres semanas. Según Kagan, esos mensajes serán enviados a representantes estatales porque existe “una voz creciente” entre los residentes afectados.

Los repartidores en e-bikes advierten sobre el impacto de la nueva normativa

En la manifestación también participaron trabajadores de reparto y familias que utilizan bicicletas eléctricas de carga para llevar a sus hijos a la escuela. La legisladora estatal Tennille McCoy criticó las nuevas exigencias y afirmó que las restricciones convierten el acceso a estos vehículos “en una mercancía”. Además, remarcó que estos medios de transporte buscan ampliar las posibilidades de movilidad “y no moverse lo más rápido posible”.

Por su parte, la asambleísta Katie Brennan aseguró que una bicicleta eléctrica se asemeja “mucho más a una bicicleta común que a una motocicleta”. También consideró que incluirlas dentro del mismo esquema de licencias y registros “no detendrá los choques de alta velocidad”.

Ana Paola Pazmiño, directora ejecutiva de Resistencia en Acción NJ, advirtió que numerosos trabajadores inmigrantes dependen de estos vehículos para desplazarse todos los días. La dirigente explicó que las bicicletas eléctricas se transformaron en “una forma esencial” de ir al trabajo, a la escuela o al médico y señaló que la regulación afectará especialmente a comunidades inmigrantes.