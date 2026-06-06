Actualización para migrantes en California: el Uscis evalúa estos casos para tramitar la green card dentro de EE.UU.
La agencia remarcó que la decisión final queda a discreción del funcionario asignado al expediente
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Ante los recientes cambios de políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) sobre la green card, las autoridades aclararon que la medida no implica que todos los solicitantes deban tramitarla fuera de Estados Unidos. Respecto a los casos en California, el memorando señala que los oficiales evaluarán cada uno por separado para decidir si pueden realizar el proceso sin trasladarse.
El Uscis evalúa estos casos para tramitar la green card desde California
El viernes 22 de mayo, el Uscis publicó un memorando en el que advertía que, a diferencia de lo que sucedía hasta el momento con el ajuste de estatus, muchos trámites de green card deberían completarse desde fuera de EE.UU.
En el mensaje, el Uscis redefinió el ajuste de estatus como una medida de “discreción administrativa extraordinaria”. Según esta declaración, las decisiones de casos en California quedarían en manos de oficiales individuales, por lo que cada solicitud se evaluaría de manera particular.
Además, de acuerdo con la información del memorando, los siguientes migrantes que residen en el Estado Dorado tienen más probabilidades de completar el proceso desde EE.UU.:
- El memorando indica que la nueva política no tendría impacto en titulares de visas H-1B y L-1 y sus dependientes, por las regulaciones de doble intención que permiten mantener la documentación mientras se solicita la residencia permanente.
- Las personas que mantuvieron estatus legal de forma continua, no tienen antecedentes penales y no registran conductas que comprometan su carácter moral tienen más posibilidades de que el oficial decida en su favor.
- Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, históricamente el grupo con tratamiento más favorable de Uscis, aún comprenden uno de los perfiles con más probabilidades de resolver sus casos dentro de EE.UU.
Qué ocurrirá con los migrantes que tienen solicitudes de residencia pendiente
El comunicado compartido por las autoridades migratorias no especifica directamente qué sucederá con los extranjeros que tienen un expediente por la green card pendiente. Sin embargo, la modificación apunta a cómo se decide dónde se completa el trámite, por lo que no debería comprometer otros aspectos de la solicitud.
Rosanna Berardi, abogada de inmigración en Nueva York, aseguró en diálogo con ABC News que el cambio afectaría a cualquier extranjero con una solicitud de green card pendiente presentada en EE.UU.
Un abogado aseguró que el nuevo criterio sobre la green card será bloqueado por la Justicia
En diálogo con el medio, el abogado de inmigración Todd Pomerleau sostuvo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite a los extranjeros que fueron admitidos legalmente realizar el ajuste dentro del país. En ese sentido, afirmó que los tribunales “desestimarán la medida pronto”, ya que, según su consideración, es “ilegal”.
Asimismo, los siguientes peticionarios son considerados como inelegibles para ajustar su estatus y deberían abandonar el país norteamericano para continuar su trámite:
- Tripulantes extranjeros.
- Migrantes que hayan trabajado sin autorización antes de solicitar el ajuste o se encuentren en un estatus migratorio irregular el día de la solicitud.
- Aquellos que no hayan mantenido continuamente un estatus legal desde su entrada a EE.UU.
- Extranjeros admitidos en tránsito sin visa.
- Personas que hayan violado los términos de una visa de no inmigrante.
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