Nueva regla del Uscis sobre la green card: ¿pueden los migrantes con ajuste en trámite salir del país?

El último memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) que hace alusión a las solicitudes de ajuste de estatus ha generado múltiples interrogantes. Entre ellas, la posibilidad de que los usuarios con trámites pendientes puedan salir del país. Andrés Echevarría, socio del estudio jurídico internacional Vivanco & Vivanco, confirma que esto es posible si se cumplen una serie de lineamientos.

Según un abogado de inmigración: ¿un solicitante puede salir del país si tiene el ajuste de estatus?

Echevarría sostiene que una persona con un trámite de ajuste de estatus (AOS) pendiente puede salir de Estados Unidos bajo condiciones estrictas, sin poner en riesgo su proceso migratorio.

Para salir y volver a entrar de manera legal con un ajuste de estatus pendiente, el solicitante debe contar con una autorización llamada Advance Parole (Formulario I-131) CBP - CBP

En ese sentido, para salir y volver a entrar de manera legal, el solicitante debe contar con una autorización llamada Advance Parole (Formulario I-131). Este permiso suele entregarse en una tarjeta de colores azul y rojo que funciona como permiso de trabajo y de viaje de manera simultánea.

“El proceso de ajuste de estatus te permite tener un permiso de viaje con el cual puedes salir del país y volver a entrar. Por tanto, si la persona ya tiene un ajuste de estatus y tiene un permiso de viaje, entonces tiene la autorización para salir y volver a entrar", dijo el letrado en diálogo con LA NACION.

Qué pasa si el solicitante no cuenta con el Advance Parole

Si la persona no tiene el Formulario I-131 y su visado original ha expirado, no puede salir del país. Ecehevarría remarca que reingresar con una visa de turista teniendo un ajuste pendiente es “riesgoso”, ya que los oficiales pueden cuestionar si el uso del documento es legítimo o si se va a usar para evadir el proceso consular.

Si la persona no tiene el Formulario I-131 y su visa original ha expirado, no puede salir del país Archivo

“Si el solicitante no tiene el Advance Parole y se le expiró su visa, la recomendación es que no esté saliendo y entrando de EE.UU.“, advirtió el socio del estudio jurídico internacional Vivanco & Vivanco.

En qué consiste el Advance Parole y cómo solicitarlo

El Advance Parole es un permiso de viaje que permite a los solicitantes de un proceso migratorio salir de Estados Unidos y volver a entrar de forma legal sin abandonar su trámite pendiente, según consignó el sitio web del Uscis.

Antes de organizar cualquier plan de viaje a EE.UU. hay que considerar los largos plazos de espera para el trámite de visa Freepik

Para iniciar el trámite, la persona debe encontrarse físicamente en Estados Unidos y contar con una visa válida en el momento de la solicitud. Luego, debe completar y presentar el Formulario I-131 ante el Uscis.

Es habitual solicitar este permiso al mismo tiempo que se presenta la solicitud inicial de ajuste de estatus. Al hacerlo de esta manera, el solicitante pide que se le otorguen los beneficios de la residencia (como el permiso de trabajo y de viaje) por adelantado mientras se procesa su Green Card.