Adiós a otra tienda histórica de California: la icónica cadena que cierra un local tras 20 años de funcionamiento

Un local de Starbucks con más de 20 años de trayectoria cerró a principios de agosto en San Francisco. Este es el cuarto cierre de la reconocida cadena en la ciudad en lo que va del año.

Qué se sabe del reciente cierre del local en San Francisco

El local, ubicado en el 295 de la calle California del Distrito Financiero, cerró el pasado 1° de agosto. Según consignó un portavoz de la compañía a Sfgate, el cierre se debe al “término natural de contrato de arrendamiento”.

El local estaba ubicado en el 295 de la calle California del Distrito Financiero

Al conocerse la no renovación del contrato, se les ofreció a los empleados de la tienda reubicarlos en otros locales cercanos de la compañía.

No es el primer Starbucks que cierra en San Francisco este año

Esta decisión forma parte de una serie de cierres de locales en San Francisco desde 2024. En noviembre de ese año, la ciudad se despidió de dos locales: uno en SoMa (120 4th St.) y otro en Fillmore Street. Este último fue un pilar en el distrito durante más de tres décadas.

La falta de personal es uno de los factores que más afecta las ventas de la empresa Gentileza Starbucks

A fines de julio, ejecutivos de la cadena realizaron una conferencia para comunicar los resultados obtenidos en el tercer trimestre del año fiscal. Durante ese evento, anunciaron que cerrarían las tiendas pickup en 2026.

Como explicó Starbucks, las tiendas pickup fueron diseñadas exclusivamente para recibir pedidos a través de la app y entregarlos en el punto elegido por el cliente. En estos locales solo es posible recoger las bebidas, ya que casi no hay interacción con el personal y no cuentan con mobiliario para consumir alimentos en el lugar.

De acuerdo con el CEO de la compañía, dichos locales -en los que solo es posible recoger las bebidas solicitadas por la aplicación- carecían de la calidez y conexión humana que los identifica.

El CEO de Starbucks consideró que las tiendas pickup carecían del contacto humano que los destaca como marca

“Consideramos que este formato era demasiado transaccional y carecía de la calidez y conexión humana que definen a nuestra marca", comunicó Brian Niccol, CEO de Starbucks.

Niccol afirmó que ese servicio de entrega podría mantenerse en las cafeterías tradicionales de la marca. Además, el CEO señaló que busca asegurar que Starbucks cuente con la cantidad adecuada de sucursales en las ubicaciones correctas para mejorar la rentabilidad del negocio.

Con esta decisión, cerca de 96 locaciones en 24 estados del país podrían verse afectados por esta medida. Los locales que podrían estar en peligro en California son: