Adiós al café de las mañanas: Starbucks anuncia el cierre de estas tiendas en EE.UU.
Casi 100 sucursales dejarán de operar en el país en 2026, informó el CEO de la compañía
El CEO de Starbucks anunció que todas las tiendas pickup en Estados Unidos cerrarán sus puertas de forma definitiva en algún punto de 2026. En el país existen 96 sucursales dedicadas exclusivamente a la entrega de pedidos. Algunas de ellas desaparecerán por completo y otras podrían convertirse en cafeterías.
Por qué Starbucks cerrará todas sus tiendas pickup en Estados Unidos
El 29 de julio de 2025, Starbucks llevó a cabo una conferencia para comunicar los resultados obtenidos durante el tercer trimestre del año fiscal. Durante el evento, la empresa anunció que abandonarían el concepto de las tiendas pickup en 2026.
Como explicó Starbucks, las sucursales pickup fueron diseñadas para recibir órdenes desde la app y para entregarlas en el lugar elegido por el cliente. En las tiendas pickup solo es posible recoger las bebidas. En esos establecimientos casi no hay interacción con los trabajadores y no cuentan con muebles para que las personas consuman ahí sus alimentos.
“Consideramos que este formato era demasiado transaccional y carecía de la calidez y conexión humana que definen a nuestra marca”, explicó Brian Niccol, CEO de Starbucks, durante la conferencia.
Niccol agregó que ese servicio de entrega podría realizarse en las cafeterías habituales de la marca. Así mismo, el CEO dijo que quería garantizar que Starbucks tuviera la cantidad adecuada de sucursales en las ubicaciones correctas para mejorar la rentabilidad del negocio.
En dónde están las tiendas de Starbucks que cerrarán en EE.UU.
Hasta el momento, Starbucks no ha publicado qué sucursales cerrarán por completo ni las fechas exactas de cuándo sucederá. De acuerdo con BBC, algunas de las tiendas pickup podrían ser remodeladas para convertirlas en cafeterías. Mientras tanto, el servicio de pickup operará con normalidad en 2025.
La página oficial de la cafetería indica que existen 96 locaciones en 24 estados del país que solo ofrecen servicio pickup, por lo que podrían verse afectadas por esta noticia.
Dichas tiendas son:
Arizona
- 55th St y Broadway, Tempe
- Central Ave y Buena Vista
- Speedway y N Park Ave, Tucson
- Arizona Ave y Loop 202, Chandler
California
- Artesia y Flagler, Redondo Bch.
- Baseline y Day Crk
- Brand y Milford, Glendale
- Broadway y 8th, Los Angeles
- Broadway y Curtis
- Broadway y Front, San Diego
- California St y Drumm St, San Francisco
- Hwy 1 y Belleville, Half Moon Bay
- Main y Ashland, Santa Monica
- Mountain y Hawthorne, Ontario
- National y Overland, Los Angeles
- Pepper y Valley
- Santa Fe y 3rd
- Sierra y Marygold, Fontana
- Union Station East Portal, Los Ángeles
- Verdugo y Cañada, Glendale
- Western y Venice
- Wilshire y Western Ave, Los Ángeles
- Yorba Linda y Lakeview, Yorba Linda
- Gilroy Town Place
Carolina del Norte
- 601 Tryon, Ally CLT Center, Charlotte
- 9th Street Duke, Durham
- Hillsborough y Pogue St, Raleigh
Carolina del Sur
- Camperdown Plaza, Greenville
Colorado
- Laurel y College, Fort Collins
Connecticut
- Stratford, Barnum Avenue
Filadelfia
- Springfield, Baltimore Pike
Georgia
- Piedmont y Auburn, Atlanta
Hawái
- King St y Alakea, Honolulu
Florida
- Biscayne y NE 3rd St
- FSU Azalea Hall
Illinois
- 55th y Woodlawn, Hyde Park
- 227 W. Monroe, Chicago
- 555 S. Dearborn, Chicago
- 2063 N. Clark, Dickens
- Addison y Sheffield, Chicago
- Golf e Higgins, Schaumburg
- Lake y Waukegan
- Lima y Ludwig, Fort Wayne
- Plainfield-127th y Route 59
- Prentice Women’s Hospital, Chicago
- Wrightwood y Racine, Chicago
Maryland
- Towson Armory Building, Towson
- Dulaney Plaza, Towson
- Johns Hopkins Hospital, edificio Weinberg
Massachusetts
- Lechmere, Cambridge
- Tufts Medford, Medford
- Beth Israel Deaconess Medical Center
Michigan
- Ionia y Oakes, Grand Rapids
Minnesota
- 33 S 6th St - City Center - Skyway, Minneapolis
- Nicollet y 26th St, Minneapolis
Nueva York
- 13th y University
- 40th y 8th con Amazon Go, Manhattan
- 42nd y Park, Manhattan (TD Bank)
- 52nd y 7th, Manhattan
- 56th y 2nd, Manhattan
- 59th Park y Lex con Amazon Go, Manhattan
- 5th Ave entre 41st y 42nd, Manhattan
- 67th St y Columbus Ave, Manhattan
- 76th y Segunda, Manhattan
- Broadway entre 36th y 37th, Manhattan
- Carmine y Varick, Manhattan
- Deer Park Ave y Woods Rd, North Babylon
- Pace University, New York
- Yonkers, Sawyer Place, Yonkers
Ohio
- Miami University, Bell Tower
- Ohio State University Neil Ave y 11th
- Princeton Glendale Road, Hamilton
Oklahoma
- 12th Street y Moore Ave, Moore
Oregon
- Knight Campus, Eugene
Pensilvania
- 17th y Chestnut
Tennessee
- Amazon Tower 1, Nashville
- Broadwest, Nashville
- Fifth Third Center, Nashville
Texas
- 22nd y Rio Grande, Austin
- 2401 Victory Park Lane, Dallas
- 2nd y Commerce, Fort Worth
- City Centre, Houston
- Hillcroft y US 59
- Hwy 59 y Hwy 762
- I-35 y Valley Mills
- W Rancier Ave y N 2nd, Killeen
- Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) Terminal E Puerta 1, Houston
- IAH Terminal E Puerta 5, Houston
- IAH Terminal E Puerta 18, Houston
Virginia
- VCU Main y Harrison, Richmond
- 1001 W Main St, Charlottesville
Washington
- 1st y Denny, Seattle
- 1st y University, Seattle
- 4th y Bellevue Way, Bellevue
- Downtown Redmond, Redmond
- U Village North, Seattle
