Adiós al café de las mañanas: Starbucks anuncia el cierre de estas tiendas en EE.UU.

El CEO de Starbucks anunció que todas las tiendas pickup en Estados Unidos cerrarán sus puertas de forma definitiva en algún punto de 2026. En el país existen 96 sucursales dedicadas exclusivamente a la entrega de pedidos. Algunas de ellas desaparecerán por completo y otras podrían convertirse en cafeterías.

Por qué Starbucks cerrará todas sus tiendas pickup en Estados Unidos

El 29 de julio de 2025, Starbucks llevó a cabo una conferencia para comunicar los resultados obtenidos durante el tercer trimestre del año fiscal. Durante el evento, la empresa anunció que abandonarían el concepto de las tiendas pickup en 2026.

En las tiendas pickup solo podían recogerse los pedidos realizados en la app de Starbucks (Unsplash/kevs)

Como explicó Starbucks, las sucursales pickup fueron diseñadas para recibir órdenes desde la app y para entregarlas en el lugar elegido por el cliente. En las tiendas pickup solo es posible recoger las bebidas. En esos establecimientos casi no hay interacción con los trabajadores y no cuentan con muebles para que las personas consuman ahí sus alimentos.

“Consideramos que este formato era demasiado transaccional y carecía de la calidez y conexión humana que definen a nuestra marca”, explicó Brian Niccol, CEO de Starbucks, durante la conferencia.

Niccol agregó que ese servicio de entrega podría realizarse en las cafeterías habituales de la marca. Así mismo, el CEO dijo que quería garantizar que Starbucks tuviera la cantidad adecuada de sucursales en las ubicaciones correctas para mejorar la rentabilidad del negocio.

En dónde están las tiendas de Starbucks que cerrarán en EE.UU.

Hasta el momento, Starbucks no ha publicado qué sucursales cerrarán por completo ni las fechas exactas de cuándo sucederá. De acuerdo con BBC, algunas de las tiendas pickup podrían ser remodeladas para convertirlas en cafeterías. Mientras tanto, el servicio de pickup operará con normalidad en 2025.

Algunas de las tiendas pickup podrían convertirse en cafeterías con espacios para sentarse (Unsplash/Asael Peña)

La página oficial de la cafetería indica que existen 96 locaciones en 24 estados del país que solo ofrecen servicio pickup, por lo que podrían verse afectadas por esta noticia.

Dichas tiendas son:

Arizona

55th St y Broadway, Tempe

Central Ave y Buena Vista

Speedway y N Park Ave, Tucson

Arizona Ave y Loop 202, Chandler

California

Artesia y Flagler, Redondo Bch.

Baseline y Day Crk

Brand y Milford, Glendale

Broadway y 8th, Los Angeles

Broadway y Curtis

Broadway y Front, San Diego

California St y Drumm St, San Francisco

Hwy 1 y Belleville, Half Moon Bay

Main y Ashland, Santa Monica

Mountain y Hawthorne, Ontario

National y Overland, Los Angeles

Pepper y Valley

Santa Fe y 3rd

Sierra y Marygold, Fontana

Union Station East Portal, Los Ángeles

Verdugo y Cañada, Glendale

Western y Venice

Wilshire y Western Ave, Los Ángeles

Yorba Linda y Lakeview, Yorba Linda

Gilroy Town Place

Carolina del Norte

601 Tryon, Ally CLT Center, Charlotte

9th Street Duke, Durham

Hillsborough y Pogue St, Raleigh

Carolina del Sur

Camperdown Plaza, Greenville

Colorado

Laurel y College, Fort Collins

Connecticut

Stratford, Barnum Avenue

Filadelfia

Springfield, Baltimore Pike

Georgia

Piedmont y Auburn, Atlanta

Hawái

King St y Alakea, Honolulu

Florida

Biscayne y NE 3rd St

FSU Azalea Hall

Illinois

55th y Woodlawn, Hyde Park

227 W. Monroe, Chicago

555 S. Dearborn, Chicago

2063 N. Clark, Dickens

Addison y Sheffield, Chicago

Golf e Higgins, Schaumburg

Lake y Waukegan

Lima y Ludwig, Fort Wayne

Plainfield-127th y Route 59

Prentice Women’s Hospital, Chicago

Wrightwood y Racine, Chicago

Maryland

Towson Armory Building, Towson

Dulaney Plaza, Towson

Johns Hopkins Hospital, edificio Weinberg

Massachusetts

Lechmere, Cambridge

Tufts Medford, Medford

Beth Israel Deaconess Medical Center

Michigan

Ionia y Oakes, Grand Rapids

Minnesota

33 S 6th St - City Center - Skyway, Minneapolis

Nicollet y 26th St, Minneapolis

Con 20 sucursales, California es el estado con más tiendas pickup de Starbucks (Pexels/Mark Chavez)

Nueva York

13th y University

40th y 8th con Amazon Go, Manhattan

42nd y Park, Manhattan (TD Bank)

52nd y 7th, Manhattan

56th y 2nd, Manhattan

59th Park y Lex con Amazon Go, Manhattan

5th Ave entre 41st y 42nd, Manhattan

67th St y Columbus Ave, Manhattan

76th y Segunda, Manhattan

Broadway entre 36th y 37th, Manhattan

Carmine y Varick, Manhattan

Deer Park Ave y Woods Rd, North Babylon

Pace University, New York

Yonkers, Sawyer Place, Yonkers

Ohio

Miami University, Bell Tower

Ohio State University Neil Ave y 11th

Princeton Glendale Road, Hamilton

Oklahoma

12th Street y Moore Ave, Moore

Oregon

Knight Campus, Eugene​

Pensilvania

17th y Chestnut

Tennessee

Amazon Tower 1, Nashville

Broadwest, Nashville

Fifth Third Center, Nashville

Texas

22nd y Rio Grande, Austin

2401 Victory Park Lane, Dallas

2nd y Commerce, Fort Worth

City Centre, Houston

Hillcroft y US 59

Hwy 59 y Hwy 762

I-35 y Valley Mills

W Rancier Ave y N 2nd, Killeen

Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) Terminal E Puerta 1, Houston

IAH Terminal E Puerta 5, Houston

IAH Terminal E Puerta 18, Houston

Virginia

VCU Main y Harrison, Richmond

1001 W Main St, Charlottesville

Washington

1st y Denny, Seattle

1st y University, Seattle

4th y Bellevue Way, Bellevue

Downtown Redmond, Redmond

U Village North, Seattle