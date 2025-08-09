LA NACION

Adiós al café de las mañanas: Starbucks anuncia el cierre de estas tiendas en EE.UU.

Casi 100 sucursales dejarán de operar en el país en 2026, informó el CEO de la compañía

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
LA NACION
24 estados del país se verán afectados por esta nueva medida de Starbucks (Unsplash/Athar Khan)
24 estados del país se verán afectados por esta nueva medida de Starbucks (Unsplash/Athar Khan)

El CEO de Starbucks anunció que todas las tiendas pickup en Estados Unidos cerrarán sus puertas de forma definitiva en algún punto de 2026. En el país existen 96 sucursales dedicadas exclusivamente a la entrega de pedidos. Algunas de ellas desaparecerán por completo y otras podrían convertirse en cafeterías.

Por qué Starbucks cerrará todas sus tiendas pickup en Estados Unidos

El 29 de julio de 2025, Starbucks llevó a cabo una conferencia para comunicar los resultados obtenidos durante el tercer trimestre del año fiscal. Durante el evento, la empresa anunció que abandonarían el concepto de las tiendas pickup en 2026.

En las tiendas pickup solo podían recogerse los pedidos realizados en la app de Starbucks (Unsplash/kevs)
En las tiendas pickup solo podían recogerse los pedidos realizados en la app de Starbucks (Unsplash/kevs)

Como explicó Starbucks, las sucursales pickup fueron diseñadas para recibir órdenes desde la app y para entregarlas en el lugar elegido por el cliente. En las tiendas pickup solo es posible recoger las bebidas. En esos establecimientos casi no hay interacción con los trabajadores y no cuentan con muebles para que las personas consuman ahí sus alimentos.

“Consideramos que este formato era demasiado transaccional y carecía de la calidez y conexión humana que definen a nuestra marca”, explicó Brian Niccol, CEO de Starbucks, durante la conferencia.

Niccol agregó que ese servicio de entrega podría realizarse en las cafeterías habituales de la marca. Así mismo, el CEO dijo que quería garantizar que Starbucks tuviera la cantidad adecuada de sucursales en las ubicaciones correctas para mejorar la rentabilidad del negocio.

En dónde están las tiendas de Starbucks que cerrarán en EE.UU.

Hasta el momento, Starbucks no ha publicado qué sucursales cerrarán por completo ni las fechas exactas de cuándo sucederá. De acuerdo con BBC, algunas de las tiendas pickup podrían ser remodeladas para convertirlas en cafeterías. Mientras tanto, el servicio de pickup operará con normalidad en 2025.

Algunas de las tiendas pickup podrían convertirse en cafeterías con espacios para sentarse (Unsplash/Asael Peña)
Algunas de las tiendas pickup podrían convertirse en cafeterías con espacios para sentarse (Unsplash/Asael Peña)

La página oficial de la cafetería indica que existen 96 locaciones en 24 estados del país que solo ofrecen servicio pickup, por lo que podrían verse afectadas por esta noticia.

Dichas tiendas son:

Arizona

  • 55th St y Broadway, Tempe
  • Central Ave y Buena Vista
  • Speedway y N Park Ave, Tucson
  • Arizona Ave y Loop 202, Chandler

California

  • Artesia y Flagler, Redondo Bch.
  • Baseline y Day Crk
  • Brand y Milford, Glendale
  • Broadway y 8th, Los Angeles
  • Broadway y Curtis
  • Broadway y Front, San Diego
  • California St y Drumm St, San Francisco
  • Hwy 1 y Belleville, Half Moon Bay
  • Main y Ashland, Santa Monica
  • Mountain y Hawthorne, Ontario
  • National y Overland, Los Angeles
  • Pepper y Valley
  • Santa Fe y 3rd
  • Sierra y Marygold, Fontana
  • Union Station East Portal, Los Ángeles
  • Verdugo y Cañada, Glendale
  • Western y Venice
  • Wilshire y Western Ave, Los Ángeles
  • Yorba Linda y Lakeview, Yorba Linda
  • Gilroy Town Place

Carolina del Norte

  • 601 Tryon, Ally CLT Center, Charlotte
  • 9th Street Duke, Durham
  • Hillsborough y Pogue St, Raleigh

Carolina del Sur

  • Camperdown Plaza, Greenville

Colorado

  • Laurel y College, Fort Collins

Connecticut

  • Stratford, Barnum Avenue

Filadelfia

  • Springfield, Baltimore Pike

Georgia

  • Piedmont y Auburn, Atlanta

Hawái

  • King St y Alakea, Honolulu

Florida

  • Biscayne y NE 3rd St
  • FSU Azalea Hall

Illinois

  • 55th y Woodlawn, Hyde Park
  • 227 W. Monroe, Chicago
  • 555 S. Dearborn, Chicago
  • 2063 N. Clark, Dickens
  • Addison y Sheffield, Chicago
  • Golf e Higgins, Schaumburg
  • Lake y Waukegan
  • Lima y Ludwig, Fort Wayne
  • Plainfield-127th y Route 59
  • Prentice Women’s Hospital, Chicago
  • Wrightwood y Racine, Chicago

Maryland

  • Towson Armory Building, Towson
  • Dulaney Plaza, Towson
  • Johns Hopkins Hospital, edificio Weinberg

Massachusetts

  • Lechmere, Cambridge
  • Tufts Medford, Medford
  • Beth Israel Deaconess Medical Center

Michigan

  • Ionia y Oakes, Grand Rapids

Minnesota

  • 33 S 6th St - City Center - Skyway, Minneapolis
  • Nicollet y 26th St, Minneapolis
Con 20 sucursales, California es el estado con más tiendas pickup de Starbucks (Pexels/Mark Chavez)
Con 20 sucursales, California es el estado con más tiendas pickup de Starbucks (Pexels/Mark Chavez)

Nueva York

  • 13th y University
  • 40th y 8th con Amazon Go, Manhattan
  • 42nd y Park, Manhattan (TD Bank)
  • 52nd y 7th, Manhattan
  • 56th y 2nd, Manhattan
  • 59th Park y Lex con Amazon Go, Manhattan
  • 5th Ave entre 41st y 42nd, Manhattan
  • 67th St y Columbus Ave, Manhattan
  • 76th y Segunda, Manhattan
  • Broadway entre 36th y 37th, Manhattan
  • Carmine y Varick, Manhattan
  • Deer Park Ave y Woods Rd, North Babylon
  • Pace University, New York
  • Yonkers, Sawyer Place, Yonkers

Ohio

  • Miami University, Bell Tower
  • Ohio State University Neil Ave y 11th
  • Princeton Glendale Road, Hamilton

Oklahoma

  • 12th Street y Moore Ave, Moore

Oregon

  • Knight Campus, Eugene​

Pensilvania

  • 17th y Chestnut

Tennessee

  • Amazon Tower 1, Nashville
  • Broadwest, Nashville
  • Fifth Third Center, Nashville

Texas

  • 22nd y Rio Grande, Austin
  • 2401 Victory Park Lane, Dallas
  • 2nd y Commerce, Fort Worth
  • City Centre, Houston
  • Hillcroft y US 59
  • Hwy 59 y Hwy 762
  • I-35 y Valley Mills
  • W Rancier Ave y N 2nd, Killeen
  • Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) Terminal E Puerta 1, Houston
  • IAH Terminal E Puerta 5, Houston
  • IAH Terminal E Puerta 18, Houston

Virginia

  • VCU Main y Harrison, Richmond
  • 1001 W Main St, Charlottesville

Washington

  • 1st y Denny, Seattle
  • 1st y University, Seattle
  • 4th y Bellevue Way, Bellevue
  • Downtown Redmond, Redmond
  • U Village North, Seattle
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Greg Abbott vs. Gavin Newsom: el desafío del gobernador de California que hizo reaccionar al de Texas
    1

    Greg Abbott vs. Gavin Newsom: el desafío del gobernador de California que hizo reaccionar al de Texas

  2. Trump anunció que mantendrá la “tan esperada reunión” con Putin el viernes próximo y sorprendió al confirmar dónde será
    2

    Trump anunció que la “tan esperada reunión” con Putin será el viernes 15 de agosto en Alaska

  3. El pozo de la lotería es el segundo más grande de 2025 en Estados Unidos
    3

    ¿Cuándo se juega Powerball? El pozo de la lotería es el segundo más grande de 2025 en Estados Unidos

  4. Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 8 de agosto en EE.UU.: los números ganadores
    4

    Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 8 de agosto en EE.UU.: hubo un ganador de US$3 millones en California

Cargando banners ...