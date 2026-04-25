La mordió una serpiente: la muerte de una mujer de 78 años en California preocupa a los expertos

Una mujer de 78 años murió tras una mordedura de serpiente venenosa en el norte de California el 10 de abril de 2026. El caso, ocurrido en Redwood Valley, se convirtió en la tercera muerte por este tipo de incidente en el estado en lo que va del año y generó preocupación entre expertos por un posible cambio en los registros habituales.

Cómo murió la mujer de Redwood Valley tras el ataque de una serpiente en California

De acuerdo con lo que informó Quincy Cromer, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino a SFGATE, las autoridades recibieron la notificación del fallecimiento el 10 de abril. La investigación determinó que la víctima caminaba el 8 de abril por una propiedad rural cuando una serpiente venenosa la mordió tres veces.

La víctima caminaba por una propiedad rural cuando el animal la atacó tres veces nps.gov

Sus familiares la trasladaron a un hospital tras el ataque. Sin embargo, la mujer falleció dos días después. El 15 de abril, un médico forense realizó la autopsia y el informe preliminar determinó que sufrió un cuadro de coagulación severa asociado al envenenamiento provocado por la mordedura. El subjefe forense y el patólogo clasificaron el hecho como una muerte accidental.

El fallecimiento en Mendocino ocurrió menos de un mes después de otro caso registrado el 14 de marzo en el condado de Ventura. En esa ocasión, un excursionista de 46 años murió tras ser mordido por una serpiente de cascabel.

Ese caso había sido precedido por otra muerte a principios de febrero en el condado de Orange. La víctima fue un ciclista de montaña de 25 años que también sufrió un incidente con una serpiente de cascabel.

Aumento de mordeduras de serpientes en California: los datos que preocupan a los médicos

Rais Vohra, director médico de la División Fresno-Madera del Sistema de Control de Envenenamientos de California, explicó a SFGATE que su agencia recibe entre 300 y 350 reportes anuales de mordeduras de serpientes de cascabel. Según Los Angeles Times, se contabilizaron alrededor de 77 casos en los primeros tres meses de 2026.

El médico indicó que todavía se requiere más información para interpretar estos números. En ese sentido, afirmó que necesitan “más investigación e información para determinar si esta tendencia representa un aumento real en el número de ataques de serpientes de cascabel en California y por qué está ocurriendo”.

Ante una mordedura, aconsejan mantener la calma y buscar atención médica inmediata

Cómo prevenir ataques de serpientes de cascabel en California

Ante este escenario, Vohra enfatizó la importancia de la prevención en actividades al aire libre. El especialista remarcó que es necesario reforzar las medidas de seguridad al transitar por zonas silvestres o rurales.

El director médico señaló que las personas deben “usar calzado protector y pantalones largos”, además de permanecer en senderos bien señalizados. También recomendó llevar teléfono y agua durante las salidas.

Asimismo, advirtió sobre el contacto con la fauna local. En ese punto, indicó que es fundamental “no tocar ni acercarse a animales salvajes, incluidas las serpientes”.

Qué hacer y qué no hacer ante la mordedura de una serpiente

De acuerdo con California Poison Control System, ante una mordedura de serpiente es fundamental actuar con rapidez y seguir indicaciones específicas para reducir riesgos. En primer lugar, el organismo recomienda:

Mantener la calma y evitar el pánico.

Llamar de inmediato al 911.

Contactar la línea de envenenamientos al 1-800-222-1222 para recibir orientación.

Trasladarse a un hospital lo antes posible.

Mantener la zona de la mordedura elevada por encima del nivel del corazón durante el traslado.

Al mismo tiempo, advierte sobre prácticas que deben evitarse, ya que pueden agravar la situación:

No aplicar hielo ni calor sobre la herida.

No cortar ni manipular la zona afectada.

No intentar succionar el veneno.

No automedicarse ni consumir alcohol o bebidas con cafeína.

No utilizar torniquetes para restringir el flujo sanguíneo.