Serpiente de cascabel en el jardín: qué hacer y a quién llamar ante un avistamiento en California

El aumento de avistamientos de serpientes de cascabel en California en lo que va de 2026, sumado a recientes casos fatales reportados en el sur del estado, puso en alerta a las autoridades y especialistas. Aunque no suelen ser agresivas, su presencia puede representar un riesgo si no se sabe cómo actuar. Estas son las recomendaciones para saber qué hacer en caso de encontrarlas.

Avistamiento de serpientes de cascabel en California: ¿son peligrosas?

Durante las estaciones de primavera y verano boreal se registran más encuentros entre serpientes de cascabel y humanos. En marzo pasado, dos personas fallecieron por mordeduras en el sur de California: una mujer de 46 años del condado de Ventura y un hombre de 25 años del condado de Orange, informó Los Angeles Times.

Aunque la situación causó alerta, de acuerdo con UCI Health, las muertes por mordeduras de serpientes venenosas son muy poco comunes. Las autoridades atribuyeron el aumento de avistamientos e incidentes a la ola de calor que se registró en ese período.

La serpiente de cascabel es más activa durante los meses más caluorosos User - https://www.wildliferemoval.com/

Aun así, siempre es importante mantenerse alerta, por lo que los Parques Regionales del Condado de Sonoma advierten que debe prestarse especial atención si se camina por zonas de mucha vegetación.

En caso de encontrarse con una serpiente, la recomendación es alejarse, mantener la distancia y retirarse lentamente sin intentar ahuyentarla. La mañana y el anochecer son momentos en que son más activas.

Siete pasos a seguir en caso de mordedura de serpiente

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado recomienda las siguientes acciones en caso de mordedura.

Mantener la calma y retirar cualquier objeto que pueda comprimir la hinchazón, como relojes, anillos y zapatos.

Llamar a emergencias o llevar directamente a la víctima al centro médico más cercano.

Cubrir la herida con una venda limpia.

No aplicar un torniquete.

No aplicar hielo en la zona de la mordedura.

No cortar la herida.

No utilizar la boca para succionar el veneno.

La serpiente de cascabel está catalogada como la más peligrosa de Estados Unidos iStock

El antídoto que se utiliza en los hospitales aplica para todas las especies de serpientes, así que no se debe intentar matarlas o atraparlas para facilitar su identificación.

¿Cómo proteger el hogar de las serpientes en California?

La Universidad Estatal de Utah brinda varios consejos para mantener a estos reptiles lejos de su hogar:

Cortar el césped con frecuencia y mantenerlo bastante bajo.

Evitar regar el jardín en exceso ya que ello podría atraer fauna como ranas que las serpientes buscan para alimentarse.

Procurar que árboles y arbustos tengan un espacio de entre 60 y 90 centímetros de altura.

Alimentar a las mascotas en casa, dejar la comida afuera podría atraer insectos y roedores que a su vez atraerán a las serpientes.

Sellar grietas en paredes, cimientos y accesos

Si una serpiente se encuentra en la propiedad, la persona afectada puede ponerse en contacto con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, según la zona.

Las serpientes de cascabel son atraídas por roedores Getty Images

Cómo saber qué tipo de serpientes son venenosas

La Guía de Anfibios y Reptiles de California estima que en California hay alrededor de 42 especies, aunque la mayoría de ellas no son venenosas y no representan un peligro mayor.

De acuerdo con la Universidad Estatal de Utah, las serpientes no venenosas suelen tener pupilas redondas, mientras que aquellas que representan un mayor peligro tienen una pupila similar a la de un gato, con extremos puntiagudos que simulan una hendidura en el centro del ojo.