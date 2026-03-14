DMV: las únicas 5 formas legales hacer la transferencia de dominio de un auto en California
Las tarifas que el conductor deberá abonar dependen de varios factores, como el tipo de vehículo y el precio de compra
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Al comprar un auto en California, las personas deben realizar ciertos trámites para la transferencia del título, documento que acredita la propiedad de un vehículo o embarcación. El Departamento de Vehículos Motorizados estatal (DMV, por sus siglas en inglés) habilita cinco formas legales para realizar el proceso, entre las que se incluye la venta, la donación y la herencia. Para estos casos, es necesario presentar determinados documentos y formularios.
Cómo cambiar el título de propiedad de un auto en California con el DMV
Los conductores en California pueden realizar un cambio de título de un vehículo particular a través de cinco formas legales diferentes. Cada una de ellas corresponde a la situación por la que se realiza la transferencia, desde una compra hasta la herencia por defunción del propietario.
De acuerdo con el sitio web oficial del DMV, las únicas cinco formas legales de cambiar el título de propietario de un auto y los documentos necesarios en California son:
- Venta privada/liquidación de préstamo: el vendedor/titular de la garantía firma el título. El comprador lo presenta en las oficinas de la agencia.
- Familia, patrimonio y herencia: se necesita el título junto con la Declaración de hechos (REG 256) (PDF) o declaración jurada, con tarifa de transferencia .
- Propietario fallecido: el heredero puede transferirlo con el certificado de defunción y la Declaración jurada para transferencia sin sucesión testamentaria (REG 5) (PDF) (se aplican límites de valor).
- Transferencia de embarcaciones: es necesario el certificado de propiedad, la factura de compraventa, las tasas y el impuesto sobre el uso.
- Donación.
En el caso de las ventas, las personas también deben presentar un Aviso de Transferencia y Liberación de Responsabilidad (NRL) dentro de los cinco días.
A su vez, en la mayoría de los trámites es necesario brindar al DMV el certificado de título de California. Si falta este documento, el peticionario debe completar la Solicitud de reemplazo o transferencia de título (REG 227) (PDF).
Junto con esto, son requisitos obligatorios las firmas del comprador y del vendedor/acreedor prendario y el pago de la tarifa de transferencia (puede presentarse en una oficina del DMV o enviarlo por correo a: DMV, PO Box 942869 Sacramento, CA 94269).
Cuánto cuesta cambiar la titularidad de propietario de un auto en California
En el Estado Dorado, existen diversas tasas que pueden requerirse al solicitar o renovar la matriculación de un vehículo. La cantidad de dinero a abonar dependerá finalmente de varios factores. Según el DMV, las cuotas de inscripción se basan en:
- Tipo de vehículo (automóvil, motocicleta, etc.).
- Precio de compra o valor declarado.
- Fechas (por ejemplo, cuándo compró el vehículo o cuándo ingresó a California).
- Ciudad y/o condado de residencia.
- Ciudad y/o condado donde se encuentra el negocio.
- Peso bruto vehicular (PBV) en vacío o declarado y el número de ejes que pueda tener el vehículo.
- Cualquier placa de matrícula especial.
- Multas de estacionamiento impagas o fianza por evasión de peaje.
DMV en California: cómo pedir una cita
Para evitar esperas en las oficinas, las personas pueden pedir una cita con el DMV en línea. En primer lugar, es necesario entrar al sitio web y realizar los siguientes pasos:
- Elegir el tipo de trámite.
- Seleccionar la oficina del DMV (determinar el código postal o la ciudad).
- Establecer fecha y hora en el calendario.
- Ingresar los datos personales (nombre y apellido, fecha de nacimiento, teléfono y licencia de conducir, si el usuario tiene).
- Confirmar la cita y guardar el documento.
La agencia aclara que no ofrece servicios presenciales para la renovación de la matrícula vehicular, la renovación de la licencia de conducir/tarjeta de identificación (sin necesidad de acudir a la oficina), los registros de conductores y vehículos, ni la emisión de licencias de conducir por reemplazo.
Estos trámites deben realizarse en línea, en una oficina establecida, con un socio comercial del DMV o por correo postal.
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