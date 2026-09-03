Qué dice el DMV sobre la renovación de licencias de conducir en California y las calcomanías especiales

La renovación de las licencias de conducir en California puede realizarse en línea, por correo o de manera presencial, según los requisitos establecidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Las normas estatales también determinan qué información debe contener el documento y qué designaciones especiales pueden incorporarse.

Renovación de licencias de conducir en California

El Código de Vehículos de California, en su sección 12811, establece los datos que debe contener una licencia cuando el DMV determina que el solicitante tiene derecho a obtenerla.

El Departamento de Vehículos Motorizados de California emite las licencias de conducir que permiten a los residentes circular legalmente por el estado Facebook California Department of Motor Vehicles - Facebook California Department of Motor Vehicles

Entre ellos figuran:

Clase de licencia.

Número asignado.

Fecha de vencimiento.

Nombre completo.

Edad.

Dirección.

Descripción física.

Fotografía.

Firma.

La norma también contempla un espacio para registrar suspensiones o revocaciones. En el caso de los menores de 18 años, el documento debe incluir la indicación “provisional until age 18”, que señala que la licencia tiene carácter provisional hasta que el titular cumpla esa edad.

El DMV permite renovar una licencia vigente en línea, por correo o en una oficina, aunque no todas las personas pueden utilizar las tres modalidades. La elegibilidad depende de factores como la fecha de vencimiento, el tipo de licencia, los datos que deban modificarse y otras condiciones establecidas por el organismo.

Para la renovación en línea, el organismo indica que el trámite puede realizarse dentro de los 90 días anteriores al vencimiento o hasta 12 meses después de la fecha de expiración, siempre que se cumplan los demás requisitos.

Entre las situaciones que pueden impedir esta modalidad están la necesidad de cambiar la dirección o solicitar por primera vez una licencia compatible con REAL ID.

Una licencia vencida no habilita a conducir legalmente en California. El DMV señala que manejar con el documento expirado puede generar una citación. Al mismo tiempo, aclara que no cobra un recargo por renovar una licencia después de su fecha de vencimiento.

La licencia de conducir contiene datos personales del titular, una fotografía y la fecha de vencimiento del documento. Fotomontaje realizado con IA (DMV California)

Licencia de conducir en California y designación para veteranos

La legislación estatal contempla una designación especial para quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los veteranos elegibles pueden solicitar que la palabra “Veteran” aparezca en el frente de su licencia de conducir o tarjeta de identificación.

Para obtener esta designación, el DMV establece estos pasos:

Completar la solicitud de licencia de conducir o tarjeta de identificación correspondiente.

Acudir a una Oficina de Servicios para Veteranos del Condado para obtener el formulario de verificación de condición de veterano VSD-001.

Presentar el formulario completado en una oficina del DMV.

Pagar la tarifa de solicitud correspondiente.

La palabra “Veteran” se incorpora directamente al documento. Por lo tanto, no es una calcomanía que deba pegarse sobre la licencia.

El DMV señala que esta designación puede facilitar el acceso a determinados beneficios, privilegios o compensaciones relacionados con la condición de veterano.

La licencia de conducir digital en California anunciada por Newsom

Calcomanías especiales del DMV en California

Las calcomanías de renovación corresponden al registro de los vehículos y no a la licencia de conducir. El DMV establece que el propietario registrado debe solicitar un reemplazo cuando la calcomanía correspondiente al año se pierde, es robada, está dañada o resulta ilegible.

Para solicitar el reemplazo, se utiliza el formulario REG 156, denominado Application for Replacement Plates, Stickers, Documents. El trámite puede incluir una tarifa, según el elemento que se solicite reemplazar.

El DMV también establece que las calcomanías mensuales pueden reemplazarse sin costo, mientras que para sustituir una calcomanía anual corresponde pagar la tarifa establecida, salvo determinados casos, como cuando el distintivo recibido presenta un defecto.

Existen además calcomanías para la ventana destinadas a determinados vehículos equipados con un elevador o portaequipajes para silla de ruedas que obstruya la visibilidad de la placa trasera.

El DMV establece distintos procedimientos para quienes necesitan renovar o reemplazar una licencia de conducir en California. Freepik

Para obtener esta calcomanía, el solicitante debe completar la sección correspondiente del formulario REG 256 y enviarlo por correo a la unidad de procesamiento especial del DMV. La entidad señala que la entrega puede demorar entre seis y ocho semanas.

Los vehículos con placas de Veterano Discapacitado (DV, por sus siglas en inglés) tienen además un régimen especial. El DMV establece que quienes cumplen los requisitos pueden acceder a una exención de las tarifas de registro y licencia del vehículo.

Las placas originales, sus renovaciones y reasignaciones tienen una tarifa de $0, mientras que el reemplazo tiene un costo de US$20.